Trump lazít a szorításon vámháborúügyben

Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba. A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a „kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ”. Trump vámpolitikája sikeres.

Donald Trump elnök kemény üzenetet küldött korábban Amerika kereskedelmi partnereinek (Fotó: AFP)

Trump döntött

A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére. A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői.

Az acéltermékekre is enyhítette Washington a vámtételeket az Egyesült Államokkal egyezséget kötött kereskedelmi partnerekkel szemben (Fotó: AFP)

Amint arról lapunkban beszámoltunk, komoly pengeváltás alakult ki korábban Washington és Delhi között, amiatt, hogy India változatlanul nagy volumenben importál olajat Oroszországból. Erre válaszul Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke korábban vámemeléseket helyezett kilátásba, majd döntött is róluk.