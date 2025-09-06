Fellázadtak az ukránok Zelenszkij ellen + videó

A demonstrálók „A szolgálat nem rabszolgaság!” jelszót skandálták, írja a The Kyiv Independent.
A tiltakozás célkeresztjében két előterjesztés áll: a 13260-as számú törvényjavaslat, amelyet szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban már megszavazott, visszaállítaná a katonák büntetőjogi felelősségét az illegális fegyverhasználatért.
A 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.
A résztvevők transzparenseken üzenték: „Az elnyomás nem fegyelem”, illetve „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”. Követelték a két javaslat elutasítását, a szolgálati feltételek egyértelmű meghatározását, valamint egy katonai ombudsman kinevezését.
Zelenszkij ellen újabb utcai tiltakozási hullám
Ez már a második ilyen tüntetés az idei nyáron: júliusban tömegek vonultak utcára, miután a parlament sietve megszavazott – és Volodimir Zelenszkij elnök aláírt – egy törvénycsomagot, amely felszámolta az ország független korrupcióellenes intézményeit. Az akkori megmozdulások az egész országban elterjedtek, napokig tartottak, és végül a döntést visszavonták.
A mostani demonstráció szervezői a 2013-as Euromajdanhoz hasonlítják a mozgalmat, amely szintén a Függetlenség térről indult.
„A büntetés nem erősíti a fegyelmet”
A tüntetés egyik kezdeményezője, Alina Szarnacka frontkatona és egészségügyi önkéntes, a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a helyzetre:
A hozzáállás a katonákhoz már így is rendkívül igazságtalan: a hátországban alacsonyak a fizetések, a szolgálati idő határozatlan. Szükségünk van katonai ombudsmanról szóló törvényre, amely valódi mechanizmust ad a problémák rendezésére és a katonák jogainak védelmére.
A kényszersorozások továbbra is folytatódnak
A kényszersorozások közben elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában. Legújabban már civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében.
Idén augusztusban mintegy száz férfit akartak kiszabadítani ukrán nők egy stadionból, akiket a kényszersorozások során hurcoltak oda. Az ukrán nők a rendőrökkel is összecsaptak.
Borítókép: Tiltakozó tüntetők Kijevben (Forrás: X)