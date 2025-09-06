Fellázadtak az ukránok Zelenszkij ellen + videó

A demonstrálók „A szolgálat nem rabszolgaság!” jelszót skandálták, írja a The Kyiv Independent.

A tiltakozás célkeresztjében két előterjesztés áll: a 13260-as számú törvényjavaslat, amelyet szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban már megszavazott, visszaállítaná a katonák büntetőjogi felelősségét az illegális fegyverhasználatért.

Right now we're protesting against the discrimination against our soldiers on Maidan of Independence in Kyiv. People are chanting "Repressions are not discipline", "Military are not slaves", "Service is not slavery" pic.twitter.com/7Jwrg29d2m — Rick The Ukrainian 🇺🇦 (@RickTheUkranian) September 5, 2025

A 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

🇺🇦 In Kyiv, a rally is being held on Independence Square against tougher punishments for the military.



Those present are demanding that bill No. 13452 not be passed, which would toughen criminal liability for the military for failing to comply with orders from the command. pic.twitter.com/mz1AHrdOFD — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 5, 2025

A résztvevők transzparenseken üzenték: „Az elnyomás nem fegyelem”, illetve „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”. Követelték a két javaslat elutasítását, a szolgálati feltételek egyértelmű meghatározását, valamint egy katonai ombudsman kinevezését.

Zelenszkij ellen újabb utcai tiltakozási hullám

Ez már a második ilyen tüntetés az idei nyáron: júliusban tömegek vonultak utcára, miután a parlament sietve megszavazott – és Volodimir Zelenszkij elnök aláírt – egy törvénycsomagot, amely felszámolta az ország független korrupcióellenes intézményeit. Az akkori megmozdulások az egész országban elterjedtek, napokig tartottak, és végül a döntést visszavonták.

A mostani demonstráció szervezői a 2013-as Euromajdanhoz hasonlítják a mozgalmat, amely szintén a Függetlenség térről indult.

„A büntetés nem erősíti a fegyelmet”

A tüntetés egyik kezdeményezője, Alina Szarnacka frontkatona és egészségügyi önkéntes, a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a helyzetre:

A hozzáállás a katonákhoz már így is rendkívül igazságtalan: a hátországban alacsonyak a fizetések, a szolgálati idő határozatlan. Szükségünk van katonai ombudsmanról szóló törvényre, amely valódi mechanizmust ad a problémák rendezésére és a katonák jogainak védelmére.

A kényszersorozások továbbra is folytatódnak

A kényszersorozások közben elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában. Legújabban már civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében.

‼️🇺🇦🪖 #Ukrainian channels report that the TCC employees were spotted using a new technique in Krivoy Rog - one of them is dressed like a civilian. #Ukraine pic.twitter.com/C2vBmhrEmw — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 8, 2025

Idén augusztusban mintegy száz férfit akartak kiszabadítani ukrán nők egy stadionból, akiket a kényszersorozások során hurcoltak oda. Az ukrán nők a rendőrökkel is összecsaptak.

🔥 Protest erupts in Vinnytsia: citizens storm stadium to “free men” held by Ukraine’s military enlistment office (TCC).



Locals gathered after a bus reportedly brought ~100 men to the stadium — allegedly for forced mobilization. Women surrounded the building, shouting:

“There… pic.twitter.com/NKfbfgM7kx — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 1, 2025

