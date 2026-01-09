ónos esőesősomogy vármegyébenbalaton -operatív törzs

Fontos dologra figyelmeztetett az operatív törzs az ónos eső miatt + videó

A lakosság fegyelmezettségét kérik.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 16:22
Nem történt tragédia és személyi sérülés sem az ónos eső által jócskán sújtott Somogy vármegyében, de azt kérjük, hogy az állampolgárok csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj – hangzott el az operatív törzs pénteki, kaposvári sajtótájékoztatóján. 

havazás Budapest
Fotó: Havran Zoltán

Hangsúlyozták:

kérik a lakosság fegyelmezettségét, ugyanis ónos eső esetén a tűzoltók sem tudnak a megszokott módon haladni. 

Több városban elakadt autóbuszokat mentettek, de keresztbe fordult kamion is kért már segítséget. A kórházakban folyamatos az ellátás, a patikákban elérhetők a gyógyszerek. Somogy vármegyében az utak járhatók, 30 kombinált géppel folyamatosan dolgoznak rajtuk, sót és kalcium-klorid oldatot használva, így az M7-es somogyi szakasza sónedves. Az összes parkolót kiszabadították a hó fogságából, ezért azt kérték, hogy az autósok ne az út szélén álljanak meg, mert az balesetveszélyes. Elzárt település nincs a vármegyében, a vonatok és az autóbuszok minden helyre eljutnak, úgy néz ki, hogy túl vannak a nehezén, de azt tanácsolták, hogy 

csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj.

Ismertették, hogy az M7-es autópályán már nem lehet a kamionokkal közlekedni.

 Sem az északi, sem a déli Balaton-part nem alkalmas a jégen tartózkodásra, arra menni életveszélyes és tilos.

A bajban is kiváló a rendőrség együttműködése a társszervekkel és az önkormányzatokkal – tudatta az operatív törzs.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István  MI MW)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

