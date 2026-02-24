Orbán Viktor: Olyan kormányra van szükség, amely a jelenlegi, nagyon nehéz helyzetben tud nemet mondani + videó

– A múlt nem halt meg, itt van velünk. Az ellenfél baloldali, mi meg jobboldaliak vagyunk – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök Sukorón mondott beszédet egy fórumon, amelyben hangsúlyozta: fontos, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Ugyanis szerinte ma az ellenfélnek az az érdeke, hogy ezt a különbséget eltüntesse.

Orbán Viktor Sukorón. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Rámutatott azonban: a valóság az, hogy az összes fontos kérdésben – mint például a migráció, háború vagy a család – a kormánynak világos, jobboldali álláspontja van, nekik pedig baloldali – ha úgy tetszik, brüsszeli. Szerinte ez igaz a gazdaságpolitikára és a jövőre nézve is. – Az a fontos, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni – jelentette ki, hozzátéve: – A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza Pártnak hívják.

„Olyan kormányra van szükség Magyarországon, amely a jelenlegi, nagyon nehéz helyzetben – amikor nyomás nehezedik ránk, hogy odaadjuk a pénzünket Ukrajnába, vagy közösen vegyünk föl pénzt, amit odaadunk az ukránoknak, vagy a végén majd aztán katonák is állomásozzanak Ukrajna területén – tud nemet mondani

– mondta.

Ne kövessük el még egyszer ugyanazt a hibát

Beszédében hangsúlyozta azt is, hogy a bankoktól, az energiacégektől és a nagy nemzetközi láncoktól elvont pénzt rezsicsökkentés formájában visszajuttatják a családokhoz. – Ha jön egy kormány, amelyik nem ezt a gazdasági rendszert akarja működtetni, az azt fogja eredményezni, hogy ismét córesz lesz Magyarországon, és ki fogják zsebelni a magyarokat – tette hozzá. Orbán Viktor kijelentette:

– Ebben az országban mi vagyunk többen, a kérdés csak az, hogy ez kiderül-e a választáson.

Úgy fogalmazott, a választást nem egy vezető, nem egy jó szlogen, nem is egy jó program dönti el, hanem kizárólag az, hogy ki képes a saját hívei közül többet elvinni választani.

– Volt már olyan, hogy nem derült ki, pedig többen voltunk – mondta, példaként említve a 2002-es választásokat. – Ezt a hibát ne kövessük el még egyszer! – kérte Orbán Viktor. Azt hangsúlyozta: amire most szükség van, az a biztonság, a tapasztalat és a biztos kéz, egyébként baj lesz a gazdaságban és baj lesz a nemzetközi politikában.