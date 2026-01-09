Révész Bulcsú nagy fordítása a hazai tehetség ellen, megvan az év második maximumbrékje

Az első számú magyar sznúkerjátékos, Révész Bulcsú újévkor ünnepelte a 19. születésnapját, azóta pedig pénteken már a harmadik idei mérkőzését játszotta. A German Masters selejtezőjében Reanne Evans ellen könnyedén győzött, ám Jordan Brown ellen fordulatos találkozón szenvedett vereséget. Mindössze két nappal később már a Welsh Open kvalifikációját kezdte meg a hazaiak amatőr státuszú, 20 éves tehetsége, Oliver Briffett-Payne ellen.
Ezúttal Révész Bulcsú jött ki jól a fordulatokból
Révész a péntek délutáni találkozón egy 79-es bréknek köszönhetően vezetést szerzett, majd a következő két frémet a hazai sznúkeres nyerte meg. Ám a magyar játékos visszafordította a maga javára a llandudnói összecsapást, és a hátralévő három felvonásban alig engedett pontot ellenfelének, miközben ő újabb két darab ötven feletti bréket lökött, így 4-2-re győzött.
A selejtező második, szombati körében a világranglista-38. thaiföldi Noppon Saengkham lesz Révész Bulcsú (87.) ellenfele,
az ottani győztes feljut a február végén kezdődő, 64-es főtáblára.
