Révész Bulcsú nagy fordítása a hazai tehetség ellen, megvan az év második maximumbrékje

A sznúker Welsh Open selejtezőjének 1. fordulójában Révész Bulcsú fordulatos mérkőzésen jutott tovább a walesi Oliver Briffett-Payne ellen. Eközben a Leicesterben zajló Championship League 4-es csoportjában Matthew Selt meglökte az év második hivatalos 147-es brékjét.

2026. 01. 09. 16:58
Révész Bulcsú a German Masters selejtezőjének második fordulójában az északír Jordan Brown ellen lépett snookerasztalhoz
Révész Bulcsú a Welsh Open selejtezőjének első fordulójában 4-2-re győzött (Fotó: Kurucz Árpád)
Az első számú magyar sznúkerjátékos, Révész Bulcsú újévkor ünnepelte a 19. születésnapját, azóta pedig pénteken már a harmadik idei mérkőzését játszotta. A German Masters selejtezőjében Reanne Evans ellen könnyedén győzött, ám Jordan Brown ellen fordulatos találkozón szenvedett vereséget. Mindössze két nappal később már a Welsh Open kvalifikációját kezdte meg a hazaiak amatőr státuszú, 20 éves tehetsége, Oliver Briffett-Payne ellen.

A magyar sznúkeres, Révész Bulcsú a Welsh Open selejtezőjében is sikerrel vette az első selejtezőkört, snooker
A magyar sznúkeres, Révész Bulcsú a Welsh Open selejtezőjében is sikerrel vette az első selejtezőkört (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Ezúttal Révész Bulcsú jött ki jól a fordulatokból

Révész a péntek délutáni találkozón egy 79-es bréknek köszönhetően vezetést szerzett, majd a következő két frémet a hazai sznúkeres nyerte meg. Ám a magyar játékos visszafordította a maga javára a llandudnói összecsapást, és a hátralévő három felvonásban alig engedett pontot ellenfelének, miközben ő újabb két darab ötven feletti bréket lökött, így 4-2-re győzött. 

A selejtező második, szombati körében a világranglista-38. thaiföldi Noppon Saengkham lesz Révész Bulcsú (87.) ellenfele, 

az ottani győztes feljut a február végén kezdődő, 64-es főtáblára.

Matthew Selt első 147-es brékje

Miközben Révészék Walesben, sok más profi sznúkerjátékos a Championship League keretein belül az angliai Leicesterben küzd. Itt a 4-es számú csoportot csütörtökön és pénteken rendezték, és a hazai Matthew Selt a kínai Hsziao Kuo-tong ellen meglökte az év második hivatalos maximumát: az általa végül 3-2-re elvesztett csoportmérkőzés negyedik frémjében lökte meg karrierje első 147-es brékjét.

A 2026-os év első maximumbrékje múlt pénteken szintén a Championship League-ben született meg: azt Chris Wakelin Pang Csün-hszü ellen teljesítette.

 

