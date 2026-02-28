Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

európai unióvolodimir zelenszkijháborúnógrádi györgy

Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij foga beletört a harapásába

Elszabadultak az indulatok az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára, egyes nyugat-európai politikusok konkrétan kimondták, hogy európai katonákat akarnak látni Ukrajnában, uniós felvarróval a ruháikon. Mások pedig döbbenetes konkrétsággal leszögezték, hogy Európa hamarosan háborút vív majd az oroszokkal. Egyre jobban elmérgesedik a viszony Ukrajna és Magyarország között. Nógrádi György elemzi az aktuális helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 9:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszállt a magyar választási kampányba, beváltotta a korábbi fenyegetéseit azzal, hogy blokkolja az orosz olaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé.

Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy Zelenszkij érdekeit védik az Európai Unió vezetői is. Hozzátette, elég megnézni Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő minapi kijelentését, miszerint az EU-nak saját békefeltételei vannak az orosz–ukrán háború ügyében.

Zelenszkijnek végleg elment az esze

Az ukránokat teljesen nyilvánvalóan a háborúpárti európai vezetők bátorítják és pénzelik. Nekik az a céljuk, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Itt kerül a képbe a Tisza Párt és Magyar Péter, aki készséggel kiszolgálja a háborúpártiak követeléseit.

Nógrádi György megjegyezte, hogy a biztonságot ma egyedül a Fidesz–KDNP szövetsége jelenti, ezért is sorsdöntő az áprilisi választás, ahol nem csupán Magyarország jövőjéről, hanem Európa sorsáról is a magyarok döntenek.

A szakértő szerint Zelenszkij azért lép át minden létező vörös vonalat, mert ő is pontosan tudja, hogy amint béke lesz, őt eltávolítják Ukrajnából és menekülnie kell.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekmagyar

Erdélyi vagyok, a nemzetre szavazok

Fábián Tibor avatarja

Nem hagyhatjuk, hogy többségbe kerüljenek az országvesztők, Brüsszel kiszolgálói.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.