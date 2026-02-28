Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij foga beletört a harapásába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszállt a magyar választási kampányba, beváltotta a korábbi fenyegetéseit azzal, hogy blokkolja az orosz olaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé.

Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy Zelenszkij érdekeit védik az Európai Unió vezetői is. Hozzátette, elég megnézni Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő minapi kijelentését, miszerint az EU-nak saját békefeltételei vannak az orosz–ukrán háború ügyében.

Zelenszkijnek végleg elment az esze

Az ukránokat teljesen nyilvánvalóan a háborúpárti európai vezetők bátorítják és pénzelik. Nekik az a céljuk, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Itt kerül a képbe a Tisza Párt és Magyar Péter, aki készséggel kiszolgálja a háborúpártiak követeléseit.

Nógrádi György megjegyezte, hogy a biztonságot ma egyedül a Fidesz–KDNP szövetsége jelenti, ezért is sorsdöntő az áprilisi választás, ahol nem csupán Magyarország jövőjéről, hanem Európa sorsáról is a magyarok döntenek.

A szakértő szerint Zelenszkij azért lép át minden létező vörös vonalat, mert ő is pontosan tudja, hogy amint béke lesz, őt eltávolítják Ukrajnából és menekülnie kell.