Elfogták a maszkos férfit, aki megtámadta a járási hivatal munkatársát Zalában

A rendőrök azonosították és elfogták azt a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt Zalaszentgróton, közölte Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a Zaol. A tettes ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult eljárás.

Türjén fogták el a budapesti férfit pénteken a délutáni órákban, aki aznap reggel valamilyen folyadékkal leöntötte a Zalaszentgróti Járási Hivatal munkatársát, majd elfutott (Forrás: Zala vármegyei rendőrség)

Mint megírtuk, a sértett február 27-én reggel tett bejelentést a zalaszentgróti rendőrőrsön, miszerint munkahelye bejáratánál 7 óra 39 perckor ismeretlen elkövető megtámadta. Az adatok szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát és odasétált a sértett mögé, leöntötte egy folyadékkal, majd elfutott. Személyi sérülés nem történt.

A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget, írja közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Emellett hozzáfűzik, elítélnek minden olyan cselekményt, amelyben a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel. A járási és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek,

így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.

Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére még az ügyfelek türelmét kérték.