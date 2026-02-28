Rendkívüli

Elfogták a maszkos férfit, aki megtámadta a járási hivatal munkatársát Zalában

Elfogták azt a férfit, aki péntek reggel munkakezdéskor folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt a zalaszentgróti járási hivatalban. A sértett február 27-én reggel tett bejelentést a zalaszentgróti rendőrőrsön. Az adatok szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát, odasétált a sértett mögé, leöntötte egy folyadékkal, majd elfutott.

2026. 02. 28.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaszentgróti járási hivatalában történt a döbbenetes támadás Fotó: Pezzetta Umberto Forrás: Zaol
Fotó: Zaol
A rendőrök azonosították és elfogták azt a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt Zalaszentgróton, közölte Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a Zaol. A tettes ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indult eljárás.

Türjén fogták el a budapesti férfit pénteken a délutáni órákban, aki aznap reggel valamilyen folyadékkal leöntötte a Zalaszentgróti Járási Hivatal munkatársát, majd elfutott (Forrás: Zala vármegyei rendőrség)

Mint megírtuk, a sértett február 27-én reggel tett bejelentést a zalaszentgróti rendőrőrsön, miszerint munkahelye bejáratánál 7 óra 39 perckor ismeretlen elkövető megtámadta. Az adatok szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát és odasétált a sértett mögé, leöntötte egy folyadékkal, majd elfutott. Személyi sérülés nem történt.

A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget, írja közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Emellett hozzáfűzik, elítélnek minden olyan cselekményt, amelyben a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel. A járási és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, 

így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.

 Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére még az ügyfelek türelmét kérték.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Zaol)


