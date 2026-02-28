A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel

Közleményében – amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi – Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat és azt kérte tőlük, figyeljék a helyi és nemzetközi sajtót, valamint kövessék a helyi hatóságok utasításait, beleértve egy esetleges menedék keresésére vonatkozóakat is.

Anita Anand, kanadai külügyminiszter (Fotó: AFP/Geoff Robins)