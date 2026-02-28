Közleményében – amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi – Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat és azt kérte tőlük, figyeljék a helyi és nemzetközi sajtót, valamint kövessék a helyi hatóságok utasításait, beleértve egy esetleges menedék keresésére vonatkozóakat is.
A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel
A kanadai külügyminiszter felszólította a kanadai állampolgárokat, hogy hagyják el a közel-keleti térség biztonsági szempontból kiszámíthatatlan részeit, a többi között Izraelt és Iránt.
Anand hangsúlyozta, hogy a figyelmeztetés különösen fontos lehet az Iránban tartózkodók számára, Kanadának ugyanis nincs diplomáciai képviselete a síita államban, és Ottawa csak rendkívül korlátozott mértékben tudna baj esetén konzuli segítséget biztosítani, különösen aktív konfliktus esetén – írta az MTI.
Borítókép: Anita Anand kanadai külügyminiszter (Fotó: AFP/Geoff Robins)
