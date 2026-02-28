Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

iránkanadai külügyminiszterizrael

A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel

A kanadai külügyminiszter felszólította a kanadai állampolgárokat, hogy hagyják el a közel-keleti térség biztonsági szempontból kiszámíthatatlan részeit, a többi között Izraelt és Iránt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 8:33
Anita Anand, kanadai külügyminiszter Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közleményében – amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi – Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat és azt kérte tőlük, figyeljék a helyi és nemzetközi sajtót, valamint kövessék a helyi hatóságok utasításait, beleértve egy esetleges menedék keresésére vonatkozóakat is. 

Canadian Foreign Minister Anita Anand speaks during a press conference following the G7 foreign ministers meeting in Niagara-on-the-Lake, Ontario, on November 12, 2025. (Photo by Geoff Robins / AFP)
Anita Anand, kanadai külügyminiszter (Fotó: AFP/Geoff Robins)

Anand hangsúlyozta, hogy a figyelmeztetés különösen fontos lehet az Iránban tartózkodók számára, Kanadának ugyanis nincs diplomáciai képviselete a síita államban, és Ottawa csak rendkívül korlátozott mértékben tudna baj esetén konzuli segítséget biztosítani, különösen aktív konfliktus esetén – írta az MTI.

Borítókép: Anita Anand kanadai külügyminiszter (Fotó: AFP/Geoff Robins)

 

add-square Támadás Irán ellen

Izrael támadást indított Irán ellen + videó

Támadás Irán ellen 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekmagyar

Erdélyi vagyok, a nemzetre szavazok

Fábián Tibor avatarja

Nem hagyhatjuk, hogy többségbe kerüljenek az országvesztők, Brüsszel kiszolgálói.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu