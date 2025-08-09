Kényszersorozás Ukrajnában: új módszert vetnek be a tisztek

Új módszerrel próbálkoznak a kényszersorozások során a TCK tisztjei Ukrajnában – civil ruhában vadásznak az emberekre.

Civilnek álcázza magát a tiszt a kényszersorozás alatt

Forrás: Képernyőfelvétel

Egy, a közösségi médiába feltöltött videó mutatja be, hogy egy civil ruhás férfi rohan egy valóban civil férfi után, aki megpróbál elmenekülni a kényszersorozás elől.

Ukrán csatornák arról számolnak be, hogy a TCK alkalmazottait új technika alkalmazása közben látták Krivij Rihben – egyikük civilnek öltözött

– írták a bejegyzésben.

A kényszersorozás igen jövedelmező üzlet a TCK tisztjeinek. „Mi a f…nak menjek a frontra, ha egy éjszaka alatt megkeresek ugyanannyit?” – hallható egy ukrán fiatal férfi hangja egy rövid videófelvételen, amely az interneten kezdett el terjedni. A férfi szerint ha a frontvonalra vonulna, nagyjából 100 ezer hrivnyát kapna havonta, de ehelyett inkább otthon marad és civileket fog el, akik után fejenként nyolcezer hrivnya jár.