Kényszersorozás Ukrajnában: új módszert vetnek be a tisztek

Civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében. A kényszersorozások elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 17:50
Illusztráció Fotó: KIRILL CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Új módszerrel próbálkoznak a kényszersorozások során a TCK tisztjei Ukrajnában – civil ruhában vadásznak az emberekre. 

Civilnek álcázza magát a tiszt a kényszersorozás alatt Forrás: képernyőfelvétel
Egy, a közösségi médiába feltöltött videó mutatja be, hogy egy civil ruhás férfi rohan egy valóban civil férfi után, aki megpróbál elmenekülni a kényszersorozás elől. 

Ukrán csatornák arról számolnak be, hogy a TCK alkalmazottait új technika alkalmazása közben látták Krivij Rihben – egyikük civilnek öltözött

– írták a bejegyzésben. 

A kényszersorozás igen jövedelmező üzlet a TCK tisztjeinek. „Mi a f…nak menjek a frontra, ha egy éjszaka alatt megkeresek ugyanannyit?” – hallható egy ukrán fiatal férfi hangja egy rövid videófelvételen, amely az interneten kezdett el terjedni. A férfi szerint ha a frontvonalra vonulna, nagyjából 100 ezer hrivnyát kapna havonta, de ehelyett inkább otthon marad és civileket fog el, akik után fejenként nyolcezer hrivnya jár.

A felvétel alapján így számol: ha egyetlen éjszaka alatt elkap tíz embert, az már 80 ezer hrivnya – vagyis gyakorlatilag ugyanannyi, mint a harctéren egy hónap alatt. Akkor most miért menne a frontra? – mondja a felvételen. Egyértelmű, hogy a férfi a könnyű pénzkereseti lehetőséget hangsúlyozza.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

