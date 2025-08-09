Ukrajnaemberrabláskényszersorozás

Már majdnem hazaért a fiatal + videó

Már majdnem hazaért az a fiatal, aki a toborzók legújabb áldozata lett. A kényszersorozók továbbra is a járják az utcákat Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 14:01
Toborzótisztek Harkovban Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Továbbra is folytatják a brutális kényszersorozást Ukrajnában. Az egyik drámai esetről az Origo számolt be. A videón az látható, ahogy egy fiatalt egészen az ajtóig üldöznek a kényszersorozók. 

A kényszersorozók továbbra is vadásznak az emberekre
A kényszersorozók továbbra is vadásznak az emberekre 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A fiatal férfi hiába próbált elmenekülni, az egyik tiszt utolérte, majd elkezdte ütni a fejét. Később aztán megérkezett a jármű is, amibe betuszkolták. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói továbbra is akcióznak. Habár a hatóságok tagadják a brutalitást, az ilyen és ehhez hasonló videók megmutatják, mi is a valós helyzet Ukrajnában. A férfiakat rendszeresen elragadják, akár még saját otthonuktól néhány lépésre is. 

Borítókép: Toborzótisztek Harkovban (Fotó: AFP)

Fontos híreink

