Továbbra is folytatják a brutális kényszersorozást Ukrajnában. Az egyik drámai esetről az Origo számolt be. A videón az látható, ahogy egy fiatalt egészen az ajtóig üldöznek a kényszersorozók.

A kényszersorozók továbbra is vadásznak az emberekre

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A fiatal férfi hiába próbált elmenekülni, az egyik tiszt utolérte, majd elkezdte ütni a fejét. Később aztán megérkezett a jármű is, amibe betuszkolták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói továbbra is akcióznak. Habár a hatóságok tagadják a brutalitást, az ilyen és ehhez hasonló videók megmutatják, mi is a valós helyzet Ukrajnában. A férfiakat rendszeresen elragadják, akár még saját otthonuktól néhány lépésre is.

Borítókép: Toborzótisztek Harkovban (Fotó: AFP)