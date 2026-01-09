idezojelek
Mikor takarítják már el?

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

2026. 01. 09. 17:04
Először is rögzítsük a lényeget:

„Az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására – erősítették meg uniós diplomáciai források a Politicónak. A döntés 25 évnyi egyeztetés után született meg, annak ellenére, hogy Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország is ellenezte a megállapodást. Belgium tartózkodott.”

Ismételjük meg: Ellenezte Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország, Magyarország, Belgium tartózkodott.

És mégis megcsinálták. Illetve megcsinálta ez a kártékony, aljas, idióta német gazember, Ursula von der Leyen.

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség, hanem egy ilyen vagy olyan szempontból minden tagállam számára kártékony pöcegödör.

Meddig még?

És ha még sokáig, akkor első lépésként mikor takarítjuk el ezt a kártékony, aljas, idióta német gazembert?

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2026/01/mercosur-megallapodas-alairva

