Vigyázat! Politikailag inkorrekt!

A hír:

„Elrendelte a bíróság az angyalföldi gyilkosság feltételezett elkövetőjének letartóztatását – értesült a BorsOnline. Felmerült, hogy az elkövető kóros elmeállapotú, a férfit a tárgyalásról az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.”

Azt lehet még tudni, hogy vadállati kegyetlenséggel, több, mint 30 késszúrással ölte meg a szerencsétlen nőt. És mindezt pénzért. Most viszik az elmegyógyintézetbe.

Politikailag inkorrekt mondat következik, de az a helyzet, hogy lassan minden politikailag inkorrekt, ami normális, úgyhogy teszek rá. Tehát: mennyivel jobb hely lenne a világ, ha a siralomházba vinnék…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/01/elmegyogyintezetbe-kuldik-a-ferfit-aki-ugy-tudni-brutalisan-meggyilkolta-az-angyalfoldi-fitneszmodellt