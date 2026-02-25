idezojelek
Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

Bayer Zsolt
mediántiszahann endrefidesz 2026. 02. 25.
Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben.

Aha.

Viszont a Mediánnak most kell nagyon óvatosnak lennie, nehogy április elsejére száz százalék fölé csússzanak.

Bár április elsején még azt is „ megmérhetik”…
„Medián: kampánynyitásra árad a Tisza, már 20 százalék az előnye

20 százalékpontra nőtt a Tisza előnye a Fidesz előtt a választani tudó biztos szavazók körében a Medián kutatása szerint.” 

Borítókép: Hann Endre (Fotó: MTI/Beliczay László)

