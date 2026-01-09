Elmegyógyintézetbe küldik a férfit, aki a gyanú szerint brutálisan meggyilkolta az angyalföldi fitneszmodellt

Elrendelte a bíróság az angyalföldi gyilkosság feltételezett elkövetőjének letartóztatását – értesült a BorsOnline. Felmerült, hogy az elkövető kóros elmeállapotú, a férfit a tárgyalásról az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítottak.

A feltételezett elkövető a bíróságon nem tett vallomást, a döntés ellen fellebbezett. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy 29 éves, Oroszlányból származó nőt meggyilkoltak az otthonában. Ez azt követően derült ki, hogy az ismerősei már két napja nem tudták elérni, ezért január 6-án a rendőrséghez fordultak. A lány holttestét ők találták meg az angyalföldi otthonában, és azonnal hajtóvadászatot indítottak a gyilkos ellen.