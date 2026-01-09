gyilkosságangyalföldiimeiletartóztatás

Elmegyógyintézetbe küldik a férfit, aki a gyanú szerint brutálisan meggyilkolta az angyalföldi fitneszmodellt

Állítólag a lánnyal szexuális együttlét után végzett, előtte azért még pénzt is követelt tőle.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 01. 09. 14:19
illusztráció. Az IMEI épülete Fotó: Kurucz Árpád
Elrendelte a bíróság az angyalföldi gyilkosság feltételezett elkövetőjének letartóztatását – értesült a BorsOnline. Felmerült, hogy az elkövető kóros elmeállapotú, a férfit a tárgyalásról az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítottak. 

A feltételezett elkövető a bíróságon nem tett vallomást, a döntés ellen fellebbezett. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy 29 éves, Oroszlányból származó nőt meggyilkoltak az otthonában. Ez azt követően derült ki, hogy az ismerősei már két napja nem tudták elérni, ezért január 6-án a rendőrséghez fordultak. A lány holttestét ők találták meg az angyalföldi otthonában, és azonnal hajtóvadászatot indítottak a gyilkos ellen. 

Utóbb az is kiderült, hogy az áldozat egy népszerű fitneszmodell.

Az elkövetőt január 7-én hajnalban, a XIX. kerületi lakásában kapták el. Sajtóhírek szerint a férfi brutálisan lemészárolta a lányt, harminc késszúrással végezhetett vele. E. Gábor a gyilkosságot beismerte, és a portál információi szerint azt vallotta, hogy a lánnyal szexuális együttlét után végzett, előtte azért még pénzt is követelt tőle. A lány rendszeresen indult fitneszversenyeken is. A férfi letartóztatását csütörtökön indítványozta a Főváros Főügyészség. 

Az esetről még többet a BorsOnline cikkében olvashat. 

