85 éves Hayao Miyazaki – hazánkban is megünneplik a mestert

Január 12-én a 2002-ben bemutatott Chihiro Szellemországban lesz a Tabán műsorán. A film 19 évig volt Japán legtöbb bevételt hozó filmje, 2002-ben elnyerte a Berlinale Arany Medve-díját, 2003-ban pedig Oscar-díjjal jutalmazták, ezzel az első, nem angol nyelvű animáció lett a legjobb egész estés animáció kategóriában Hayao Miyazaki alkotása.

Hayao Miyazaki három alkotása is megtekinthető a Tabán moziban

Chihiro, a tízéves, önfejű kislány meg van győződve arról, hogy az egész világ körülötte forog. Éppen ezért képtelen belenyugodni abba, hogy szüleivel új városba költözik, csalódottságát pedig meg sem próbálja leplezni az utazás alatt. Amikor az erdőben eltévedve egy különös zsákutca végére érnek, a kis család rábukkan egy sötét alagútra, amelynek másik végén szellemváros fogadja őket. Az üres utcákon fejedelmi lakomától roskadoznak az asztalok: az éhes szülők mohón a finom ételekre vetik magukat, ám hamarosan disznóvá változnak, ekkor a városban felbukkannak a valódi vacsoravendégek. Az eldugott mesevilág lakói ősi istenek és más csodalények, uralkodója pedig Yubaba, a gonosz boszorkány. Chihiro csak akkor mentheti meg szüleit, ha hasznossá teszi magát Szellemországban és munkát talál magának a banya hatalmas fürdőházában.

Január 19-én a A vándorló palota című animét tekinthetik meg a nézők nagyvásznon. A film ősbemutatója 2004-ben, a Velencei Filmfesztiválon volt.

Sophie dolgos hétköznapjai az édesapjától örökölt kalapboltban telnek. Fiatal korához képest csak ritkán engedheti meg magának, hogy a közeli városba menjen egy kicsit szórakozni; ám egyik kiruccanása alkalmával találkozik Howllal, az elképesztően sármos varázslóval. Kapcsolatukat félreértve az irigy Puszta boszorkánya rettenetes átokkal sújtva Sophie-t: 90 éves öregasszonnyá változtatja őt. A lány teljesen összetörve a pusztákba menekül, mígnem véletlenül Howl vándorló palotájára bukkan. Kilétét eltitkolva felveteti magát takarítónőnek a palotába. A rejtélyes és energikus hölgy rövidesen élettel tölti meg az ódon kastély szobáit, melyben csak Markl, a varázsló pelyhes szakállú tanítványa és a házat kormányzó tűzdémon, Calcifer lakik. Ez az a hely, ahol Sophie végre kibontakoztathatja tehetségét, és különleges csodákra lesz képes. Közös történetük Howllal talán még csak most kezdődik.

A januári Miyazaki-maraton utolsó filmje a Kiki – A boszorkányfutár lesz január 26-án. Az 1989-ben bemutatott anime Eiko Kadono azonos című gyerekkönyvén alapszik, és az év egyik legsikeresebb filmje volt Japánban.

Kiki, a kis boszorkány 13 éves, amikor telihold idején a hagyomány szerint hátra kell hagynia családját és önálló életet kell kezdenie. Felül hát anyjától kapott seprűjére, viszi Jiji nevű fekete macskáját, és elindul egy olyan várost keresni, ahol még nem él másik boszorkány. Mivel semmihez sem ért a repülésen kívül, kézbesítőként kezdi meg karrierjét. Az egyre növekvő önbizalomhiánya miatt azonban egyszer csak elveszti a repüléshez való képességét.