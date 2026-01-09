Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Világhírű zenészből lett konzervatív véleményvezér Winston Marshall

A világhírű zenész, a Mumford & Sons egykori tagja, a szólásszabadság és a józan ész elkötelezett védelmezőjeként is ismert és elismert lett. Winston Marshall, aki konzervatív véleményvezérként vált ismertté az elmúlt években, Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján is részt vett, és megnyilvánulásaiból az is kiderült, hogy nyíltan támogatja a magyar miniszterelnök álláspontját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 15:12
Fotó: STEVEN FERDMAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Winston Marshall a világhírű Mumford & Sons folk-rock zenekar tagjaként vált ismertté. A világ egyik legjobb bendzsósaként került be a köztudatba, azonban az elmúlt években közéleti tevékenységével és markáns véleményével is felhívta magára a figyelmet. 

Winston Marshall világhírű zenészből vált véleményvezérré Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Winston Marshall a londoni St Paul's iskolában tanult, és a Coen testvérek O Brother, Where Art Thou? című filmje után kezdett el bendzsózni. Marcus Mumforddal alapított a meg a Mumford & Sons zenekart.

Az együttes vezető kislemeze, a 2009-ben megjelent Little Lion Man váratlanul nagy sikert aratott és a Billboard Hot 100 amerikai slágerlistáján a top 50-be, és a brit listán is a top 30-ba került.

Az album több millió példányban kelt el, és olyan sikert aratott Amerikában, amilyet kevés brit zenekar tud felmutatni.

A következő album, a Babel egyből az első helyre került az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, megelőzve Lana Del Rey-t, a Green Day-t és Justin Biebert, és a zenekar Bob Dylan mellett lépett fel a Grammy-díjátadón.

A zenész életében 2021-ben következett be fordulat, amikor Marshall nyilvánosan dicsérte Andy Ngo Unmasked című könyvét, amely az Antifa mozgalom radikális módszereit tárja fel. Ezt követően a zenész közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy szünetet tart a zenekari tevékenységében, „hogy megvizsgálja vakfoltjait”, és bocsánatot kért, ha bejegyzése úgy tűnt, mintha elfogadná a „gyűlöletkeltő, megosztó viselkedést”.

Három hónappal később véglegesen távozott az együttesből, kijelentve, hogy szabadon el akarja mondani a véleményét, anélkül, hogy további bajt okozna bandatársainak.

Később szerzőként jelent meg az apja tulajdonában lévő The Spectator magazinban, amely 2022 elején elindította a „Marshall Matters” podcastet, majd később The Winston Marshall Show néven is megjelent YouTube-csatornája.

Marshall a YouTube-csatornája elindításakor azt írta: 

2021-ben kiléptem a Mumford & Sons nevű zenekarból. Ez egy másik történet, de a lényeg az, hogy úgy döntöttem, jobb őszintén élni, mint hallgatni, jobb szabadon beszélni, mint öncenzúrázni. Két és fél évvel később őszintén mondhatom, hogy ez egy sokkal jobb élet. Ez az egyetlen út a valódi élethez

– fogalmazott, majd hozzátette:

„Ezt követően csatlakoztam a Spectatorhoz, és elindítottam a Marshall Matters című műsoromat, amelyben olyan közéleti személyiségeket interjúvoltam meg, mint Jordan Peterson, Neil Ferguson, Peter Boghossian, Mary Harrington, Louise Perry, Yon-Mi Park, Posie Parker, Michael Shellenberger és még sokan mások. Ez egy kiváltság volt. Most függetlenné válok. Továbbra is interjúkat készítek vezető írókkal, szerzőkkel, művészekkel, újságírókkal, zenészekkel, tudósokkal, vállalkozókkal és heterodox (másképp gondolkodó) hangokkal szerte a világon.”

Azt írta, a zenekarból való kilépésekor akkor azért kezdte el a közéleti podcastek készítését, mert megpróbálta megérteni, „mi a fene folyik itt.” Úgy fogalmazott: „Most 2024 van, és a dolgok még sokkal „elcseszettebbek.” 

Winston Marshall konzervatív véleményvezérré vált

Winston Marshall tevékenysége ma már teljes egészében a modern társadalmakat átható ideológiai vadhajtások kritikájára fókuszál. 

Marshall bírálja a woke-ideológia térnyerését és mindenekelőtt a szólásszabadság korlátozását. Álláspontja szerint a baloldali „progresszív” narratíva egyre intoleránsabbá válik az eltérő véleményekkel szemben, és ahelyett, hogy intellektuális vitát folytatna, egyszerűen elhallgattatja azokat, akik kérdéseket tesznek fel. Ezért ő – saját felületein – pont ennek ellenkezőjét teszi, vitákat, beszélgetéseket folytat neves emberekkel, szakértőkkel, melyek során egyértelműen kiáll saját konzervatív értékrendje mellett.

Orbán Viktor támogatója

A konzervatív véleményvezérré vált Marshall nyíltan támogatja a magyar miniszterelnök álláspontját. Winston Marshall Budapestre utazott a magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójára és kérdést is intézett hozzá. A véleményvezér közösségi felületein idézte is Orbán Viktor magyar kormányfő szavait, miszerint a venezuelai történések „a nemzetek új korszakának” kezdetét jelzik.  

Más EU-vezetőkkel, a liberális elittel, sőt Moszkvával és Pekinggel ellentétben Orbán Viktor nem hivatkozott a »nemzetközi jogra« a venezuelai szocialista diktátor, Nicolás Maduro Egyesült Államok által végrehajtott elfogására reagálva. Ehelyett azt mondta, hogy a művelet a »nemzetek új korszakának« kezdetét jelenti. Ezért megkérdeztem tőle, hogy a »nemzetközi jog« még jelent-e valamit…

– írta posztjához Winston Marshall. 

Borítókép: Winston Marshall (Fotó: APF)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

