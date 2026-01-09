Világhírű zenészből lett konzervatív véleményvezér Winston Marshall

Winston Marshall a világhírű Mumford & Sons folk-rock zenekar tagjaként vált ismertté. A világ egyik legjobb bendzsósaként került be a köztudatba, azonban az elmúlt években közéleti tevékenységével és markáns véleményével is felhívta magára a figyelmet.

Winston Marshall világhírű zenészből vált véleményvezérré Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Winston Marshall a londoni St Paul's iskolában tanult, és a Coen testvérek O Brother, Where Art Thou? című filmje után kezdett el bendzsózni. Marcus Mumforddal alapított a meg a Mumford & Sons zenekart.

Az együttes vezető kislemeze, a 2009-ben megjelent Little Lion Man váratlanul nagy sikert aratott és a Billboard Hot 100 amerikai slágerlistáján a top 50-be, és a brit listán is a top 30-ba került.

Az album több millió példányban kelt el, és olyan sikert aratott Amerikában, amilyet kevés brit zenekar tud felmutatni.

A következő album, a Babel egyből az első helyre került az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, megelőzve Lana Del Rey-t, a Green Day-t és Justin Biebert, és a zenekar Bob Dylan mellett lépett fel a Grammy-díjátadón.

A zenész életében 2021-ben következett be fordulat, amikor Marshall nyilvánosan dicsérte Andy Ngo Unmasked című könyvét, amely az Antifa mozgalom radikális módszereit tárja fel. Ezt követően a zenész közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy szünetet tart a zenekari tevékenységében, „hogy megvizsgálja vakfoltjait”, és bocsánatot kért, ha bejegyzése úgy tűnt, mintha elfogadná a „gyűlöletkeltő, megosztó viselkedést”.

Három hónappal később véglegesen távozott az együttesből, kijelentve, hogy szabadon el akarja mondani a véleményét, anélkül, hogy további bajt okozna bandatársainak.

Később szerzőként jelent meg az apja tulajdonában lévő The Spectator magazinban, amely 2022 elején elindította a „Marshall Matters” podcastet, majd később The Winston Marshall Show néven is megjelent YouTube-csatornája.

Marshall a YouTube-csatornája elindításakor azt írta:

2021-ben kiléptem a Mumford & Sons nevű zenekarból. Ez egy másik történet, de a lényeg az, hogy úgy döntöttem, jobb őszintén élni, mint hallgatni, jobb szabadon beszélni, mint öncenzúrázni. Két és fél évvel később őszintén mondhatom, hogy ez egy sokkal jobb élet. Ez az egyetlen út a valódi élethez

– fogalmazott, majd hozzátette: