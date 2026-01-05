new yorkegyesült államokdonald trumpmadurobbc

Így szállították át Nicolás Madurót és feleségét New Yorkba - video

Fókuszált katonai akció során az Egyesült Államok foglyul ejtette a venezuelai elnököt és feleségét. Az eseményt megelőzően Amerika bombázást hajtott végre Caracas fővárosban. Csak találgatnak, hogy Nicolás Maduro bukása milyen hatással lesz a világpolitika alakulására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 20:02
A foglyul ejtett venezuelai elnök és felesége katonák gyűrűjében.
A foglyul ejtett venezuelai elnök és felesége katonák gyűrűjében. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026-os év kezdete korántsem mondható unalmasnak. Az Egyesült Államok január 3-án kora reggel „nagyszabású csapást” hajtott végre Venezuela ellen – állt Donald Trump közleményében. Az elnök hozzátette, hogy a katonai műveletet az amerikai rendvédelmi szervek segítségével valósították meg. A világ meglepetésére nem sokkal a bejelentés után azt is közölte: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest is, akiket nem sokkal az események után az Egyesült Államokba szállítottak. 

Nicolás Maduro és Cilia Flores
Nicolás Maduro és Cilia Flores Fotó:AFP

A BBC nemrég felvételt közölt az elfogott elnöki pár átszállításának folyamatáról és New Yorkba érkezéséről.

Útjuk során Madurót és feleségét megbilincselve, fokozott katonai jelenlét kíséretében helyezték át különböző szállító járművekbe. Brooklynból páncélozott terepjáró várta a foglyokat, majd Manhattanbe helikopterrel szállították tovább a venezuelai elnököt és feleségét. Útjuk végállomása New York bírósága volt. Mint megírtuk korábban, Maduro minden ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Eközben Svájc befagyasztotta az amerikai művelet során őrizetbe vett Maduro lehetséges vagyonát az alpesi országban.

A berni kormány tájékoztatása szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira. 

A berni külügyminisztérium egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon, és ha igen, mekkora. A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.

Borítókép: A foglyul ejtett venezuelai elnök és felesége katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Maduro mellett tüntet az olasz szélsőbaloldal

Trump lecsapott Venezuela elnökére 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu