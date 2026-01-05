A 2026-os év kezdete korántsem mondható unalmasnak. Az Egyesült Államok január 3-án kora reggel „nagyszabású csapást” hajtott végre Venezuela ellen – állt Donald Trump közleményében. Az elnök hozzátette, hogy a katonai műveletet az amerikai rendvédelmi szervek segítségével valósították meg. A világ meglepetésére nem sokkal a bejelentés után azt is közölte: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest is, akiket nem sokkal az események után az Egyesült Államokba szállítottak.
Így szállították át Nicolás Madurót és feleségét New Yorkba - video
Fókuszált katonai akció során az Egyesült Államok foglyul ejtette a venezuelai elnököt és feleségét. Az eseményt megelőzően Amerika bombázást hajtott végre Caracas fővárosban. Csak találgatnak, hogy Nicolás Maduro bukása milyen hatással lesz a világpolitika alakulására.
A BBC nemrég felvételt közölt az elfogott elnöki pár átszállításának folyamatáról és New Yorkba érkezéséről.
További Külföld híreink
Útjuk során Madurót és feleségét megbilincselve, fokozott katonai jelenlét kíséretében helyezték át különböző szállító járművekbe. Brooklynból páncélozott terepjáró várta a foglyokat, majd Manhattanbe helikopterrel szállították tovább a venezuelai elnököt és feleségét. Útjuk végállomása New York bírósága volt. Mint megírtuk korábban, Maduro minden ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát.
További Külföld híreink
Eközben Svájc befagyasztotta az amerikai művelet során őrizetbe vett Maduro lehetséges vagyonát az alpesi országban.
A berni kormány tájékoztatása szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira.
További Külföld híreink
A berni külügyminisztérium egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon, és ha igen, mekkora. A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.
Borítókép: A foglyul ejtett venezuelai elnök és felesége katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyarország továbbra is a magyar utat követi
A nemzetközi sajtó is beszámolt Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról.
Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban
A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.
Magyar Péter megint hazudott, a Tisza megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatokat
A megszavazott dokumentum több, Ukrajnát érintő egyértelmű vállalást és politikai irányt rögzít.
Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen
Magyar szempontból a ciprusi soros elnökség migrációs programja kettős képet mutat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarország továbbra is a magyar utat követi
A nemzetközi sajtó is beszámolt Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról.
Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban
A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.
Magyar Péter megint hazudott, a Tisza megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatokat
A megszavazott dokumentum több, Ukrajnát érintő egyértelmű vállalást és politikai irányt rögzít.
Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen
Magyar szempontból a ciprusi soros elnökség migrációs programja kettős képet mutat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!