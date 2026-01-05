Így szállították át Nicolás Madurót és feleségét New Yorkba - video

A 2026-os év kezdete korántsem mondható unalmasnak. Az Egyesült Államok január 3-án kora reggel „nagyszabású csapást” hajtott végre Venezuela ellen – állt Donald Trump közleményében. Az elnök hozzátette, hogy a katonai műveletet az amerikai rendvédelmi szervek segítségével valósították meg. A világ meglepetésére nem sokkal a bejelentés után azt is közölte: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest is, akiket nem sokkal az események után az Egyesült Államokba szállítottak.

Nicolás Maduro és Cilia Flores Fotó:AFP