Edzője nem hallgatott Tóth Balázsra, a kapus akarata ellen döntött

Tóth Balázs november elején, a Bristol City elleni mérkőzés hajrájában sérült meg, le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt megműtötték. A Blackburn magyar válogatott kapusa az M1 aktuális csatorna megkeresésére számolt be arról, hogyan került ismét csapata keretébe hétfőn, a sereghajtó Sheffield Wednesday ellen 0-0-val zárult Championship-mérkőzésen.

Sérülése miatt a Blackburn kapusa, Tóth Balázs nélkül kellett megvívnia a magyar válogatottnak a novemberi vb-selejtezőit (Fotó: Mirkó István)

A 28 éves Tóth elmondta,

Valerien Ismael vezetőedző ragaszkodott hozzá, hogy ismét a mérkőzéskeretben legyen.

A kapus ugyanakkor még nem érzi százszázalékos formában magát. – Igazából még nem szerettem volna keretben lenni, de egyeztettünk a fiziósokkal, illetve a vezetőedzővel is, és ő ragaszkodott, ahhoz hogy amint meg tudom csinálni az első csapatedzésem, azonnal visszategyen a keretbe – beszélt a döntés hátteréről, majd elárulta, korábban abban bízott, hogy ennél hamarabb épül fel és játszhat újra. – Meg kellett tanulnom türelmesnek lenni megint, mert igazából négy hét után szerettem volna visszaállni, de folyamatosan tolódott, és most már lassan nyolc hétnél leszek.

Tóth Balázs hamarosan ismét a Blackburn kapujába állhat

A visszatérése valószínűleg már nem várat sokat magára, mert a Blackburn francia szakvezetője szeretné a Hull City elleni idegenbeli, január 11-i FA-kupa-mérkőzésen a kapuban látni őt.

Tóth sajnálja, hogy idén nem játszhatott karácsonykor. Csapata Middlesbrough-ban szerepelt, ő viszont csak tévén figyelhette a találkozót, amelynek a hangulata még így is magával ragadta. A 2026-os évre vonatkozó kívánsága éppen az, hogy ne maradjon le semmiről:

Visszagondolva az elmúlt évre igazából én csak egy dolgot szeretnék kívánni: egészség legyen, a többi pedig jönni fog magától

– zárta az interjút a négyszeres válogatott hálóőr.

A Blackburn Rovers 23 forduló után az angol másodosztály 19. helyén áll, csütörtökön a Wrexham együttesét fogadja.