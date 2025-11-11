Tóth Balázs nem hagyhatja el Manchestert, a kapus egy időzített bombáról is beszélt

Sérülése miatt az örmények és az írek ellen Tóth Balázs nem állhat Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére. A kapus ma az M1 aktuális csatornának adott interjújában elmondta, hogy az orvosok szerint a műtéte után négy-hat hetet kell kihagynia, de két nappal az operáció után már nem használt mankót, és olyan jól halad a rehabilitációja, hogy reményei szerint sikerül négy hétre szűkítenie a kényszerszünetet.

Tóth Balázs bizonyított a válogatott kapujában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Egy ártalmatlan lépés volt, amikor hallottam a roppanást, majd beakadt a térdem. Elsőre azt gondoltam, elszakadt a keresztszalagom, de most már bizakodó vagyok, mert csak egy porcsérülés – fogalmazott Tóth Balázs. Hozzátette, májusban egy bajnokin összecsúszott ellenfelével, és akkor sérülhetett meg a térde, de a nyáron az orvosok gyógyultnak nyilvánították.

– Időzített bomba volt az a meniszkuszsérülés, s talán így a legjobb, hogy most vált szükségessé a műtét, és nem májusban, mert akkor az ősszel nem védhettem volna háromszor is a válogatott vb-selejtezőin, illetve a Blackburnben sem lehettem volna első számú kapus – jegyezte meg, majd kitért a válogatott csütörtöki, Örményország elleni idegenbeli mérkőzésére.

Tóth Balázs vasárnap már ott lesz a Puskás Arénában

– Jelenleg szurkolói státusban szorítok a társaknak Manchesterből, mert közvetlenül az operáció után nem ülhettem repülőre, de bízom benne, hogy vasárnap az írek elleni hazai meccsen már ott lehetek a Puskás Arénában. Az örmények ellen önbizalommal telve kell játszanunk, elvégre legutóbb a világ egyik legjobbjának számító portugálok ellen döntetlent értünk el – nyilatkozta Tóth Balázs, aki reményei szerint december 13-án a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet csapatában, sőt egy héttel később, a Millwall ellen már pályára lépne.