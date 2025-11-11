Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Súlyos dolgokat állít a szövetségi kapitányról a magyar válogatott legendája

A magyar futsalválogatott ma felkészülési meccset játszik, 17 órakor Litvánia ellen Budapesten, a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban lép pályára. Aligha véletlen az időzítés, hogy a magyar futsal legendája, a válogatottból kimaradt Dróth Zoltán éppen ma tette közzé nyílt levelét, amelyben azt állítja, hogy a spanyol Sergio Mullor nem mond igazat vele kapcsolatban.

2025. 11. 11. 15:18
Dróth Zoltán márciusban még ott volt a magyar válogatottban a norvégok elleni Eb-selejtezőn Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar futsalválogatott szeptemberben a Románia elleni pótselejtezőn kiharcolta az Európa-bajnoki részvétel jogát. A craiovai visszavágó a magyar siker mellett arról maradt emlékezetes, hogy a román szurkolók a pályára rohantak, a magyar játékosok pedig egy időre bemenekültek az öltözőbe.  A mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami azt jelentette, hogy Magyarország 5-4-es összesítéssel jobbnak bizonyult Romániánál, és kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. Ezen a meccsen a magyar futbal legendája, Dróth Zoltán már nem lépett pályára. 

A feszült hangulatú meccsen a magyar válogatott Dróth Zoltán nélkül is kiharcolta a továbbjutást
A feszült hangulatú meccsen a magyar válogatott Dróth Zoltán nélkül is kiharcolta a továbbjutást. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Már azt is tudjuk, hogy a lett, litván, szlovén közös rendezésű Eb-n a magyar válogatott a lehető legnehezebb sorsolást kapta: a D csoportban szerepel majd a január 21-én kezdődő viadalon Olaszország, a címvédő Portugália és Lengyelország társaságában. A mieink Ljubljanában játsszák a csoportmérkőzéseiket.

A spanyol Sergio Mullor által irányított válogatottunk ma Budapesten az egyik Eb-rendező, Litvánia ellen játszik felkészülési meccset, és aligha véletlen az időzítés, hogy a magyar futsal legendája, a válogatottból kimaradt Dróth Zoltán az Instagramon éppen ma tette közzé nyílt levelét, amelyben azt állítja, hogy a szakvezető nem mond igazat vele kapcsolatban.

 

Dróth Zoltán: Nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem

„Amikor a szövetségi kapitány kinevezése után leültünk beszélgetni, világosan elmondtam neki, hogy szeretném végigcsinálni az Eb-selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól. Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot – ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem. Úgy gondolom, hogy egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre – mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk. A magyar válogatottért mindig szívvel-lélekkel küzdöttem, és soha nem fordítottam volna hátat a címeres meznek. De ha valaki fél kimondani az igazat, majd rám próbálja hárítani a felelősséget, arra reagálnom kell. Ráadásul bajnokcsapatként a Veszprémből egyetlen játékos sincs a keretben, ami elgondolkodtató. Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem a kapitány és a szakmai stáb között történt” – írta a 37 éves Dróth Zoltán, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

