  • Hihetetlen, de igaz: emiatt robbant ki az őrületes botrány a román-magyar futsallmeccsen
szurkolói balhéRomániacraiova

Hihetetlen, de igaz: emiatt robbant ki az őrületes botrány a román-magyar futsallmeccsen

Egészen bizarr magyarázattal álltak elő a románok a botrányos Románia-Magyarország futsallmérkőzés után. A szurkolói balhé miatt egy időre félbeszakadt craiovai mérkőzésről mást mond a csendőrség, s mást mondanak a verekedő román drukkerek. Utóbbiak szerint csak azért rohantak keresztül a pályán, hogy megvédjék a társaikat, s különben is az eredményjelzővel volt gondjuk. Azon ugyanis Románia helyett is Magyarország neve állt. A rendőrség pézbírságot és kitiltást szabott ki büntetésként. A szurkolói balhé után Magyarország jutott ki az Európa-bajnokságra.

2025. 09. 25. 6:05
szurkolói balhé Craiova, 2025. szeptember 24. Rendőrök fékezik meg a román szurkolókat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőben játszott Románia - Magyarország mérkőzésen a Sala Polivalenta din Craiova sportcsarnokban 2025. szeptember 24-én. MTI/Szi
Rendőrök fékezik meg a román szurkolókat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőben játszott Románia - Magyarország mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Botrányos körülmények között rendezték meg a románok Craiovában a Románia-Magyarország futsal Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját. A szurkolói balhé által beárnyékolt találkozó egy időre félbe is szakadt, a folytatásra eltűntek a lelátó egy részéről a drukkerek.

szurkolói balhé
A szurkolói balhé után nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot a magyar válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

 Talányos szurkolói balhé

Közleményt adott ki a román rendőrség, amely állítása szerint erőszak nélkül evakuálta a feldühödött, a mérkőzés lejátszását veszélyeztető szurkolókat. A Craiovai Mobil Csendőrség szerint két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés miatt történt az incidens. 

– A csendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette az első szektorokban tartózkodó személyek szétoszlatását és áthelyezését anélkül, hogy a rendelkezésre álló eszközöket igénybe kellett volna venni . Ugyanakkor a konfliktus eszkalálódásának megakadályozása érdekében 7 embert eltávolítottak a szurkolók közül. 

Az incidens során a két csoport sértegette egymást, többek között a magyar csapatot is célba vették, és pirotechnikai anyagokat (petárdát) használtak a csarnokban. A csendőrök folyamatos párbeszédet folytattak a két frakció vezetőivel, és erőszak alkalmazása nélkül sikerült elérniük a kitelepítésüket. 

Röviddel ezután a szurkolói csoportok saját kezdeményezésükre elhagyták a termet, a rendőrség állandó felügyelete alatt – áll a hivatalos indoklásban, amelynek értelmében az említett 7 rendbontó pénzbírságot kapott és egy évre kitiltották őket a sporteseményekről.

A drukkerek így látták

Csakhogy a szurkolók egészen máshogy látják a történteket. A Gazeta Sportulilor arról ír, hogy a mérkőzésen az FCU Craiova, valamint a Fervent, a Farul Constanța szurkolói vettek részt. 

A fanatikusok oldalai szerint az incidens azután tört ki, hogy a Peluza Sud Craiova kérte a mérkőzés félbeszakítását, mivel az eredményjelző Magyarország-Magyarországot mutatott Románia-Magyarország helyett. 

Az FCU Craiova szurkolói a csarnok két lelátójára oszlottak, és amikor az egyik oldalon konfliktus tört ki a csendőrséggel, a többi szurkoló a másik lelátóról a pályára ugrott, hogy megvédje őket, és a verekedés elfajult. 

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a fenti felvételen is szidják a magyarokat, a himnuszunkat pedig olyan hangerővel fütyülték ki, hogy abból szinte semmit nem lehetett hallani. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult, ami azt jelentette, hogy Magyarország 5-4-es összesítéssel jobbnak bizonyult Romániánál, és kijutott a jövő évi futsal Európa-bajnokságra. 

 

