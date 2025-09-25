Hihetetlen, de igaz: emiatt robbant ki az őrületes botrány a román-magyar futsallmeccsen

Botrányos körülmények között rendezték meg a románok Craiovában a Románia-Magyarország futsal Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját. A szurkolói balhé által beárnyékolt találkozó egy időre félbe is szakadt, a folytatásra eltűntek a lelátó egy részéről a drukkerek.

A szurkolói balhé után nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot a magyar válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Talányos szurkolói balhé

Közleményt adott ki a román rendőrség, amely állítása szerint erőszak nélkül evakuálta a feldühödött, a mérkőzés lejátszását veszélyeztető szurkolókat. A Craiovai Mobil Csendőrség szerint két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés miatt történt az incidens.

– A csendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette az első szektorokban tartózkodó személyek szétoszlatását és áthelyezését anélkül, hogy a rendelkezésre álló eszközöket igénybe kellett volna venni . Ugyanakkor a konfliktus eszkalálódásának megakadályozása érdekében 7 embert eltávolítottak a szurkolók közül.

Az incidens során a két csoport sértegette egymást, többek között a magyar csapatot is célba vették, és pirotechnikai anyagokat (petárdát) használtak a csarnokban. A csendőrök folyamatos párbeszédet folytattak a két frakció vezetőivel, és erőszak alkalmazása nélkül sikerült elérniük a kitelepítésüket.

Röviddel ezután a szurkolói csoportok saját kezdeményezésükre elhagyták a termet, a rendőrség állandó felügyelete alatt – áll a hivatalos indoklásban, amelynek értelmében az említett 7 rendbontó pénzbírságot kapott és egy évre kitiltották őket a sporteseményekről.

A drukkerek így látták

Csakhogy a szurkolók egészen máshogy látják a történteket. A Gazeta Sportulilor arról ír, hogy a mérkőzésen az FCU Craiova, valamint a Fervent, a Farul Constanța szurkolói vettek részt.

A fanatikusok oldalai szerint az incidens azután tört ki, hogy a Peluza Sud Craiova kérte a mérkőzés félbeszakítását, mivel az eredményjelző Magyarország-Magyarországot mutatott Románia-Magyarország helyett.

Az FCU Craiova szurkolói a csarnok két lelátójára oszlottak, és amikor az egyik oldalon konfliktus tört ki a csendőrséggel, a többi szurkoló a másik lelátóról a pályára ugrott, hogy megvédje őket, és a verekedés elfajult.