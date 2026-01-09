Szándékos hőguta: a magyar teniszező mindenre hajlandó azért, hogy jól szerepeljen az Australian Openen

A magyar szövetség közösségi oldalán a világranglista 162. helyén álló Piros Zsombor elmondta, hogy célirányosan választották edzőjével az izzasztó tréninget.

Piros Zsombor gőzerővel készül az Australian Openre. Fotó: MTI/Derencsényi István

– Az elmúlt két napot nagyon megnyomtuk, komoly hőségben edzettünk egy-másfél órát. Mostantól kicsit kevesebbet leszek a pályán, és csak meccsjátékos tréningeket tervezünk, a konditeremben pedig a gyorsaságot és a robbanékonyságot fejlesztjük – mesélte a 26 éves játékos, majd kitért a legutóbbi versenyére, amikor a hongkongi selejtezőben alulmaradt a korábbi top 25-ös német Jan-Lennard Struff-fal szemben. – Tőle még csúcsformában is ki lehet kapni, ráadásul benyeltem egy kis betegséget, azzal bajlódok. Fizikailag megint hozzá kell szoknom az igazán intenzív meccsekhez, mert ezeket nem lehet otthoni edzésekkel modellezni.

Piros Zsombor formába lendülne a Davis-kupára

Az Australian Open 2017-es junior bajnoka kifejtette, hogy mivel az utóbbi hónapokban sérülések miatt kevesebbet versenyzett, szeretne minél több mérkőzést játszani a februári Davis-kupa-selejtező előtt, amelyen a magyarok az amerikaiakat fogadják majd salakon Tatabányán. – Szükségem lenne még legalább hét-nyolc meccsre addig, hogy megfelelő formában térjek vissza a kedvenc borításomra. Tudjuk, hogy az amerikaiak közel sem a legerősebb összeállításukban érkeznek, persze jó nekik, mert ezer játékosuk van, és még így is két top 100-assal jönnek plusz zseniális párosjátékosokkal. Még egy C vagy D csapattal is iszonyúan erősek, amúgy fifty-fifty párharc lenne, de mivel mi leszünk itthon, szerintem nekünk lesz több esélyünk.

A melbourne-i Grand Slam-torna kvalifikációja hétfőn kezdődik, a jövő vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz magyar részről Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton. Párosban Stollár Fanny, illetve az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea indulása szintén biztosra vehető.