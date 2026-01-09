Kyrgios önzetlen döntése hozza helyzetbe a tenisz svájci legendáját

Nick Kyrgios pénteken egy Instagram-sztoriban jelentette be, hogy nem indul egyesben az év első Grand Slam-tornáján. Az ausztrál teniszező az elmondása szerint fizikailag már újra rendben van, ám a térd- és csuklósérülésekből való visszatérés után az öt nyert szettre menő mérkőzések még túl nagy terhelést jelentenének neki.

Nick Kyrgios (jobbra) és Stan Wawrinka legutóbb 2019-ben játszott egymással. A 2014-ben győztes svájci a fenegyereknek köszönheti, hogy indul a 2026-os Australian Openen. Fotó: AFP

– Fitten, egészségesen léphetek újra pályára, de az ötszettes meccsek teljesen más kihívást jelentenek, és erre még nem állok készen – fogalmazott Kyrgios, aki Brisbane-ben az első fordulóban kikapott Kovacevictől, majd a Tennis Australiával egyeztetve döntött úgy, hogy elhalasztja az egyéni visszatérést.

Wawrinka búcsúzik Melbourne-től

Kyrgios visszalépése megmentette a nagy dilemmától a torna rendezőit. Stan Wawrinka előre bejelentette, a 2026-os az utolsó idénye a teniszben. Az Australian Open 2014-es nyerteseként persze örömmel játszana idén is Melbourne-ben, csak éppen a világranglista-helyezése (jelenleg csak a 156.) erre nem jogosítja fel.

A szervezők bajban voltak, hiszen a korábbi top 30-as játékos, Jordan Thompson is bejelentkezett szabadkártyára, a rendezőknek közülük kellett volna választaniuk. Krygios visszalépése megoldotta ezt a kérdést, Wawrinka már be is jelentette, hogy játszik Melbourne-ben.

Wawrinka az utóbbi hetekben is versenyképes formát mutat, Svájccal egészen az United Cup elődöntőjéig jutott.

Kyrgios és Wawrinka a pályafutásuk során hatszor találkoztak egymással, legutóbb 2019-ben, s a sikereken is igazságosan osztoztak meg, 3-3-ra állnak egymás ellen.

Kyrgios és Kokkinakis újra együtt az Australian Openen

Kyrgios döntése nem jelenti azt, hogy a hazai közönség ne láthatná őt Melbourne-ben. Az ausztrál sztár Thanasi Kokkinakisszal újra összeáll párosban, akivel négy évvel ezelőtt megnyerték a hazai Grand Slamet. A duó már Brisbane-ben is együtt lépett pályára, Kokkinakis pedig egy súlyos mellizomsérülés után küzdi vissza magát a csúcsra. Kyrgios szerint az idei Australian Open csak egy újabb állomás a visszatérésében: