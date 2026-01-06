Nick KyrgiosteniszAustralian Open

Félresöpörték az útból az utálatos teniszezőt, mi lesz így a show-val Melbourne-ben?

Majdnem egy év kihagyás után tért vissza a pályára a tenisz botrányhőse. Nick Kyrgios a Brisbane International első fordulójában kijózanító pofont kapott. Az ausztrál közönségkedvenc szabadkártyával indult, de 6:3, 6:4-re alulmaradt Aleksandar Kovacevic ellen, így egyre kérdésesebb, hogy Melbourne-ben, az Australian Openen is kap-e lehetőséget a főtáblán. A botrányhős azonban továbbra sem marad reflektorfény nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 10:27
Nick Kyrgios 65 perc alatt, két szettben kikapott Aleksandar Kovacevictől Brisbane-ben Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
Kyrgios 2025 márciusa óta nem játszott egyéni mérkőzést, sőt immár három éve nincs értékelhető eredménye. A sérülései és kihagyásai miatt a világranglistán a 670. helyre zuhant vissza. A brisbane-i visszatérés mégis ünnepnek indult, ám a pályán hamar kiderült: hiányzik a meccsterhelés és az erőnlét. Kovacevic stabil játékkal, különösebb megingás nélkül zárta le a találkozót két szettben.

Nick Kyrgios egyre inkább csak szájjal játssza a teniszt. A visszatérésén simán kikapott Kovacevictől Brisbane-ben, ebből így nem lesz szabadkártya az Australian Openen
Nick Kyrgios egyre inkább csak szájjal játssza a teniszt. A visszatérésén simán kikapott Kovacevictől Brisbane-ben, ebből így nem lesz szabadkártya az Australian Openen Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A vereségét a közösségi médiában úgy jellemezték, hogy a roncsot félresöpörték az útból. Maga Kyrgios nem csinált drámát a kudarcból.

– Nincs semmilyen menetrendem, nem érdekel a ranglistám, nem érdekelnek a címeim. Csak szórakoztatni akarom az embereket – mondta, ami sokat elárul jelenlegi hozzáállásáról és talán az esélyeiről is az Australian Open szabadkártyáját illetően.

Párosban még működik a Kyrgios-varázs

A negatív egyéni rajt ellenére Kyrgios nem maradt sikerélmény nélkül Brisbane-ben. Régi harcostársával, Thanasi Kokkinakisszal párosban legyőzték Matthew Ebden és Rajeev Ram kettősét, és a játékuk kifejezetten biztató volt. A „Special K” továbbra is képes felrázni a közönséget, és párosban még mindig élvezetes, sőt versenyképes teniszt mutat. Ez azonban aligha elég ahhoz, hogy elfeledtesse az egyéni kérdőjeleket.

„Nemek harca”, vereség Brisbane-ben, kap-e szabadkártyát az AO-n?

Kyrgios neve közben újra a címlapokra került a Dubajban rendezett, Szabalenka elleni „nemek harca” bemutatómeccs miatt. Bár az ausztrál 6:3, 6:3-ra nyert, az eseményt rengeteg kritika érte. A korábbi világelső, Iga Swiatek szerint teljesen felesleges összehasonlítani a férfi és női teniszt, míg a volt WTA-játékos, Sarah Pitkowski ennél is tovább ment: utálatosnak, arrogánsnak és szánalmasnak nevezte Kyrgiost, aki szerinte többet árt a férfi tenisznek, mint használ.

A válasz nem maradt el: Kyrgios a stílusához híven egyetlen szóval reagált a közösségi médiában: „Who” – már mint kicsoda az a Pitkowski…

A kérdés most már nemcsak az, hogy Nick Kyrgios képes-e újra meccseket nyerni, hanem az is, hogy Melbourne-ben szükség van-e még a show-ra eredmények nélkül. Az Australian Open szervezői nehéz döntés előtt állnak: a botrány és a figyelem garantált – de vajon ez elég-e a szabadkártyához?

 

