Kiakadtak a rajongók a furcsa mérkőzés miatt

A férfi és a női teniszezők rivalizálása 1973-ban kezdődött. A nemek csatája 2025-ben Arina Szabalenka és Nick Kyrgios összecsapásával folytatódott. Utóbbi annak ellenére is győzni tudott, hogy a szervezők eltorzított teniszpályával igyekeztek kiegyensúlyozottabbá tenni az erőviszonyokat.

A nemek csatája után Arina Szabalenka (balra) gratulálhatott Nick Kyrgiosnak (Fotó: Pool/Christopher Pike)

Technikai nehézségek a nemek csatája közben

A mérkőzést sokan inkább szórakoztató látványosságnak tekintették, mintsem véresen komoly összecsapásnak, de előzetesen is akadtak ellenzők, akik szerint egy ilyen párharc alááshatja azokat az eredményeket, amelyeket a női tenisz az egyenlőség felé vezető úton az elmúlt évtizedekben megtett. A szervezők mindenesetre mindent elkövettek, hogy kiegyenlítsék az esélyeket: Szabalenka térfele kisebb volt, így neki kevesebbet kellett futnia, a résztvevők ráadásul csak egyet szerválhattak. Az Origo arról számolt be, hogy a Dubajban rendezett mérkőzés miatt rengetegen fejezték ki nemtetszésüket, egyesek egyenesen a tenisz megcsúfolásának nevezték a látottakat.

Szégyenletes, nevetséges, bohózatba illő

– ilyen és ehhez hasonló megjegyzések özönlöttek a közösségi oldalakon a feldúlt rajongók részéről. A portál megjegyezte, hogy a meccset közvetítő BBC-nek elnézést is kellett kérnie, mert technikai hibák léptek fel, előfordult, hogy a nézők csak a hangot és a háttérzajt hallhatták, a képet viszont nem mindig láthatták.