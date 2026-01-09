hajar abdelkadernairobiudvardy lucalorena schaedelprofi teniszitf

Már magyarázkodnak a szervezők, akik porig alázták a profi tenisz méltóságát

Elképesztő szégyenbe hozták a profi teniszt a nairobi 35 ezer dollár összdíjazású női profi viadal szervezői. A kenyai versenyre ugyanis szabadkártyát adtak annak a Hadzsar Abdelkadernek, aki túlzás nélkül azt sem tudja, eszik vagy isszák ezt a szép sportágat. A szervezők olyan nevetséges indokokat hoznak fel az egyiptomi „teniszező" indulására, mint hogy az eredeti szabadkártyás inkább a selejtezőt választotta, illetve ezzel is az afrikai teniszt akarták támogatni.

Molnár László
2026. 01. 09. 12:38
A 21 éves egyiptomi miatt most mindenki a tenisz legelképzelhetetlenebb esetén röhög
A 21 éves egyiptomi miatt most mindenki a tenisz legelképzelhetetlenebb esetén röhög Forrás: X/Barstool Sports
Ugye mindenki előtt megvan az a kép, amikor az utcán vagy játszótereken az emberek tollasoznak. Nos, az egyiptomi Hadzsar Abdelkader úgy kapott szabadkártyát a Nairobiban rendezett profi teniszversenyre, hogy az előbb említett hobbi tollasozók mozgását idézve szervált. A világranglistán 1026. német Lorena Schaedel 6:0, 6:0-ra verte 21 éves ellenfelét úgy, hogy utóbbi összesen három pontot nyert, és összesen 20 (!) kettős hibát ütött a mérkőzésen. És higgye el mindenki, nem a szegény, hivatalos meccset még egyet sem játszó egyiptomi tehet arról, hogy a profi tenisz ilyen helyzetbe került általa.

Hajar Abdelkader (háttal) nevét egycsapásra megismerte az egész világ
Hajar Abdelkader (háttal) nevét egycsapásra megismerte az egész világ      Fotó: X/Barstool Sports

Hadzsar Abdelkader nevét egy életre megtanulta minden teniszrajongó

A 21 éves játékos – ha már a szervezők mindenféle előzetes vizsgálat nélkül engedték a főtáblán pályára lépni – kihasználta a lehetőséget, és innentől kezdve elmondhatja magáról, hogy mindenféle tudás nélkül léphetett pályára egy profi tenisztornán. Abdelkadernek az adogatásokkal és a sima ütésekkel is nagyon komoly problémája akadt, és 

úgy nyert három pontot az egész, 37 percig tartó „mérkőzésen”, hogy abból kétszer kettős hibát vétett a német ellenfele, míg egyszer rosszul találta el a labdát Schaedel, ami a pályán kívül hullott a salakra.

Az egyiptomi hobbista egyébként szabadkártyát, úgynevezett wild cardot kapott a szervezőktől, aminek köszönhetően a selejtezőben sem kellett pályára lépnie. A Marca megírta, hogy ez egy bevett gyakorlat a profi teniszben, hogy a szervezők olyan fiatal vagy hazai játékosokat jutalmaznak azzal, hogy elindulhatnak egy ilyen tornán, akik ezt már vagy korábban kiérdemelték, vagy a fejlődésük érdekében belekóstolhatnak a nemzetközi mezőnybe. Nos, Abdelkader egyik kategóriába sem tartozik, a nevével sehol sem lehetett eddig találkozni a tenisszel kapcsolatban, és a mostani esettel kapcsolatban elmondható, hogy mindössze kétszer lépett pályára a profi teniszezők között: először és utoljára.

A szervezők már magyarázzák a bizonyítványt

A profi tenisz méltóságát porig alázták a verseny szervezői, akik hiába próbálják meg különféle, de inkább nevetséges indokokkal megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, azaz hogy léphetett pályára a főtáblán Abdelkader. Nézzük a jobbnál jobb kifogásokat:

  • az eredetileg szabadkártyát kapó kenyai, tehát hazai teniszező inkább a selejtezőt választotta
  • az egyiptomin kívül senki más nem kért szabadkártyát
  • azért is adtak neki indulási jogot, hogy az afrikai teniszt támogassák.

Arra viszont egyikük sem vette a fáradságot, vajon ki is az a Hadzsar Abdelkader, holott az internet világában ez igazán nem egy eget rengető feladat. Különben rájöttek volna, hogy az egyiptomi 14 évesen látott először teniszütőt életében.

A kenyai szövetség magyarázkodó levele:

A hihetetlen magyarázkodás a kenyai szervezők részéről
A hihetetlen magyarázkodás a kenyai szervezők részéről     Fotó:   Facebook

Abban mindenki biztos lehet, hogy ez az ügy még egy ideig visszhangozni fog szerte a világban, ráadásul mind az ITF (Nemzetközi Tenisz Szövetség), mind az Egyiptomi Teniszszövetség tisztában van azzal, hogy az egész világ rajtuk röhög az eset miatt. Randy Walker, az ITF versenyigazgatója kijelentette, hogy 

a történtek közvetlenül aláássák a sportág megítélését és integritását. 

A verseny szervezőjének leváltását kezdeményezték, amiért engedélyezte Abdelkader nevezését. Az ITF egyelőre nem nyilatkozott az ügyben, az Egyiptomi Szövetség pedig bejelentette, hogy vizsgálatot indít.
 

Udvardy Luca egyelőre parádézik az elhíresült nairobi profi teniszversenyen
Udvardy Luca egyelőre parádézik az elhíresült nairobi profi teniszversenyen     Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert

Az Abdelkader-ügy nem zavarta Udvardy Lucát

Könnyen előfordulhat, hogy Magyarországon fel sem figyeltek volna a nairobi viadalra, ha nem idul 8. kiemeltként a hazai utánpótlás egyik, ha nem a legjobbja. A húszesztendős, a világranglistán jelenleg 649. helyen álló Udvardy Luca – aki 2022-ben döntőt játszott Wimbledonban a juniorok között női egyesben – azonban egy cseppet sem zavartatta magát ettől a közjátéktól. Eddig remekül teljesít, és eddig szettet sem veszítve már ott van a torna elődöntőjében. Mert ő valóban tud teniszezni…


 


 

