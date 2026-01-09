Már magyarázkodnak a szervezők, akik porig alázták a profi tenisz méltóságát

Ugye mindenki előtt megvan az a kép, amikor az utcán vagy játszótereken az emberek tollasoznak. Nos, az egyiptomi Hadzsar Abdelkader úgy kapott szabadkártyát a Nairobiban rendezett profi teniszversenyre, hogy az előbb említett hobbi tollasozók mozgását idézve szervált. A világranglistán 1026. német Lorena Schaedel 6:0, 6:0-ra verte 21 éves ellenfelét úgy, hogy utóbbi összesen három pontot nyert, és összesen 20 (!) kettős hibát ütött a mérkőzésen. És higgye el mindenki, nem a szegény, hivatalos meccset még egyet sem játszó egyiptomi tehet arról, hogy a profi tenisz ilyen helyzetbe került általa.

Hajar Abdelkader (háttal) nevét egycsapásra megismerte az egész világ Fotó: X/Barstool Sports

Hadzsar Abdelkader nevét egy életre megtanulta minden teniszrajongó

A 21 éves játékos – ha már a szervezők mindenféle előzetes vizsgálat nélkül engedték a főtáblán pályára lépni – kihasználta a lehetőséget, és innentől kezdve elmondhatja magáról, hogy mindenféle tudás nélkül léphetett pályára egy profi tenisztornán. Abdelkadernek az adogatásokkal és a sima ütésekkel is nagyon komoly problémája akadt, és

úgy nyert három pontot az egész, 37 percig tartó „mérkőzésen”, hogy abból kétszer kettős hibát vétett a német ellenfele, míg egyszer rosszul találta el a labdát Schaedel, ami a pályán kívül hullott a salakra.

Az egyiptomi hobbista egyébként szabadkártyát, úgynevezett wild cardot kapott a szervezőktől, aminek köszönhetően a selejtezőben sem kellett pályára lépnie. A Marca megírta, hogy ez egy bevett gyakorlat a profi teniszben, hogy a szervezők olyan fiatal vagy hazai játékosokat jutalmaznak azzal, hogy elindulhatnak egy ilyen tornán, akik ezt már vagy korábban kiérdemelték, vagy a fejlődésük érdekében belekóstolhatnak a nemzetközi mezőnybe. Nos, Abdelkader egyik kategóriába sem tartozik, a nevével sehol sem lehetett eddig találkozni a tenisszel kapcsolatban, és a mostani esettel kapcsolatban elmondható, hogy mindössze kétszer lépett pályára a profi teniszezők között: először és utoljára.

A szervezők már magyarázzák a bizonyítványt

A profi tenisz méltóságát porig alázták a verseny szervezői, akik hiába próbálják meg különféle, de inkább nevetséges indokokkal megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, azaz hogy léphetett pályára a főtáblán Abdelkader. Nézzük a jobbnál jobb kifogásokat:

az eredetileg szabadkártyát kapó kenyai, tehát hazai teniszező inkább a selejtezőt választotta

az egyiptomin kívül senki más nem kért szabadkártyát

azért is adtak neki indulási jogot, hogy az afrikai teniszt támogassák.

Arra viszont egyikük sem vette a fáradságot, vajon ki is az a Hadzsar Abdelkader, holott az internet világában ez igazán nem egy eget rengető feladat. Különben rájöttek volna, hogy az egyiptomi 14 évesen látott először teniszütőt életében.