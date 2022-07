„Mindig rácsodálkoznak, hogy ezek után teniszezni tudok”

– Három napot készültem az esztergomi füves pályán, mielőtt kiutaztam Angliába. A kinti pályák sokkal gyorsabbak voltak, de még azon belül is érezhető volt a minőségbeli különbség Nottingham és Wimbledon között utóbbi javára – árulta el Udvardy, aki hamar összebarátkozott a hagyományos borítással, három torna után máris a füves pályát tartja a kedvencének.

Bár a családi háttér miatt adta magát, hogy két bátyja és nővére után Luca is a teniszt próbálja ki, a fiatal lánynak komoly akadályokat is le kellett győznie.

A wimbledoni döntő után kapott tállal. Fotó: Zádor Péter

– Gyerekként a Perthes-kór nevű csípőízületi betegséggel küzdöttem, szerencsére meggyógyultam.

Amikor ez kiderül, mindig rácsodálkoznak, hogy én ezek után teniszezni tudok. Voltak nehéz időszakok, amikor nem tudtam százszázalékos állapotban játszani, emiatt meccseket is kellett feladnom, pedig azt nagyon nem szeretem. A családom mindig mellettem állt, és most szerencsére sérülés nélkül tudok játszani, remélem, hogy ez sokáig így is marad. A levezetésre, a nyújtásra nagyon odafigyelek ennek érdekében – mondta lapunknak a tizenhat éves teniszező.

Udvardynak a wimbledoni döntő után a tenisz új aspektusával, az azzal járó népszerűséggel is meg kell ismerkednie, de úgy tűnik, gyorsan hozzászokik ehhez. Szüksége is lesz rá, hiszen ha minden célját eléri a teniszpályán, akkor sok médiakötelezettségnek is eleget kell még tennie.

– A wimbledoni döntő előtt nem sokat aludtam, nagyon izgultam, hogy esetleg majd beszélnem kell utána. Sajnos végül nem kellett nyilatkozni, pedig felkészültem rá – idézte fel Udvardy, aki nem fél komoly célokat kitűzni maga elé.

Szeretnék világelső lenni, és minél több Grand Slam-tornát nyerni. Remélhetőleg nekem lesz belőle a legtöbb.

Az álmok beteljesüléséig persze még hosszú út vezet. Udvardy a nyáron elkezdené építeni a felnőtt ranglistás pozícióját, majd a US Openen újra GS-versenyen méreti meg magát a juniorok között. Sőt, bár úgy tervezi, hogy a hangsúlyt egyre inkább a felnőttversenyekre helyezi majd, a négy nagy tornán még jövőre is mindenképpen elindulna a fiatalok versenyében.