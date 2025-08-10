TrumpVlagyimir Putyinalaszkaorosz-ukrán háború

Szabotázsra készülhet a háborúpárti Európa

Szabotázstól tart Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének egyik tagja a közelgő Trump–Putyin találkozó kapcsán. Kirill Dmitrijev szerint „titáni erőfeszítéseket” tesznek a háborúpárti erők a tárgyalások aláásására.

2025. 08. 10.
Kirill Dmitrijev Fotó: AFP
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének egy magas rangú tagja arra figyelmeztetett, hogy több ország is „titáni erőfeszítéseket” tesz az orosz vezető és Donald Trump amerikai elnök közelgő csúcstalálkozójának aláásására – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Dmitrijev szerint szabotálhatják a két elnök találkozóját
Dmitrijev szerint szabotálhatják a két elnök találkozóját (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a két vezető augusztus 15-én Alaszkában tervez találkozni, megbeszélésük egyik fő témája pedig az orosz–ukrán háború lezárása lehet. Azonban úgy tűnik, a vérontás befejezésére tett újabb kísérletnek nem mindenki örül.

Kétségtelen, hogy számos ország, amely érdekelt a konfliktus folytatásában, hatalmas erőfeszítéseket tesz majd Putyin elnök és Trump elnök tervezett találkozójának megzavarására

– vélekedett egy Telegram-bejegyzésben Kirill Dmitrijev, Kreml szuverén vagyonalapjának vezetője és nemrég kinevezett különmegbízott, aki gyakran töltötte be a Moszkva és Washington közötti informális kapocs szerepét.

Dmitrijev, akit gyakran neveznek Putyin „árnyék-külügyminiszterének”, nem nevezett meg konkrét országokat, de figyelmeztetett, hogy a kritikusok diplomáciai manőverekkel vagy médiaprovokációkkal próbálhatják szabotálni a csúcstalálkozót.

A Kreml szombati közleményében kijelentette, hogy Trump és Putyin várhatóan „az ukrán válság hosszú távú békés megoldásának lehetőségeiről” fognak tárgyalni.

Ez nyilvánvalóan kihívásokkal teli folyamat lesz, de aktívan és energikusan részt veszünk benne

– olvasható a közleményben.

Trump korábban azt állította, hogy Putyin és Zelenszkij közel álltak egy tűzszüneti megállapodáshoz, de azt sugallta, hogy Kijevnek jelentős területeket kellene átengednie, amit az ukránok és számos európai szövetséges ellenez. Egyelőre nem tisztázott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt meghívják-e a tárgyalásokra.

Borítókép: Kirill Dmitrijev (Fotó: AFP)

