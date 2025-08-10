Szabotázsra készülhet a háborúpárti Európa

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének egy magas rangú tagja arra figyelmeztetett, hogy több ország is „titáni erőfeszítéseket” tesz az orosz vezető és Donald Trump amerikai elnök közelgő csúcstalálkozójának aláásására – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Dmitrijev szerint szabotálhatják a két elnök találkozóját (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a két vezető augusztus 15-én Alaszkában tervez találkozni, megbeszélésük egyik fő témája pedig az orosz–ukrán háború lezárása lehet. Azonban úgy tűnik, a vérontás befejezésére tett újabb kísérletnek nem mindenki örül.

Kétségtelen, hogy számos ország, amely érdekelt a konfliktus folytatásában, hatalmas erőfeszítéseket tesz majd Putyin elnök és Trump elnök tervezett találkozójának megzavarására

– vélekedett egy Telegram-bejegyzésben Kirill Dmitrijev, Kreml szuverén vagyonalapjának vezetője és nemrég kinevezett különmegbízott, aki gyakran töltötte be a Moszkva és Washington közötti informális kapocs szerepét.

Dmitrijev, akit gyakran neveznek Putyin „árnyék-külügyminiszterének”, nem nevezett meg konkrét országokat, de figyelmeztetett, hogy a kritikusok diplomáciai manőverekkel vagy médiaprovokációkkal próbálhatják szabotálni a csúcstalálkozót.