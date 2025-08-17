TrumpVlagyimir Putyinalaszka

Ezzel akarta etetni Trump Putyint

Helyi fogás is szerepelt a tervezett elnöki ebéd menüjén – derült ki azokból a papírokból, amelyeket véletlenül találtak meg a találkozó helyszínéhez közeli szállodában. Szakértők szerint a menü főfogása nem mondható éppen luxuséteknek, azonban meg lehet az oka, hogy ezt választották Trump és Putyin találkozójára.

Munkatársunktól
2025. 08. 17. 20:17
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Amint arról beszámoltunk, bizalmas iratok kerültek elő az alaszkai találkozó után, amelyet vendégek találtak meg egy anchorage-i szállodában. A dokumentumok között volt egy olyan papír is, amely tartalmazta többek között a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő alaszkai találkozójára tervezett ebéd menüjét – számol be róla a Daily Mail brit napilap.

Kiderült, mivel etette volna Trump Putyint
Kiderült, mivel etette volna Trump Putyint (Fotó: AFP)

A két elnök megbeszélése az alaszkai Elmendorf–Richardson katonai bázison a vártnál gyorsabban ért véget, így az étkezésre végül nem került sor. A menüt tartalmazó dokumentumra a közeli Hotel Captain Cook nyomtatójában bukkantak rá a szálloda vendégei.

A menüt „zöld saláta pezsgős vinaigrette-tel” nyitotta, amit „bélszínduett borsos mártással és halibut Olympia vajas burgonyapürével és sült spárgával” követett volna. Desszertként crème brûlée-t szolgáltak volna fel.

A helyi specialitásnak számító halibut Olympia különlegessége, hogy a halfilét krémes szósszal és vajas morzsával borítják, karamellizált hagymaalapra helyezve.

Jeremy Pataky, az Edible Alaska magazin szerkesztőjét némiképp meglepte a választás:

Házias, kényelmes és enyhén retróhangulatú, de ízletes. Nem nevezném haute cuisine-nek. Meglepő volt látni egy ilyen magas szintű állami ebéden

– vélekedett.

A kissé „pórias” étek talán azért tűnhetett fel a magas rangú vendégek étlapján, mert a halibut (laposhal) olyan faj, amely honos az Alaszka-környéki, Oroszországgal szomszédos vizekben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

