Bizalmas iratok kerültek nyilvánosságra a Trump–Putyin-találkozó után

A nyolc oldal – amelyek úgy tűnnek, mintha az amerikai személyzet készítette volna és véletlenül hagyta volna ott – pontos helyszíneket és időpontokat tartalmazott a csúcstalálkozóról, valamint amerikai állami tisztviselők telefonszáma is benne van. A dokumentumokat a nyomtatóban felejtették – számolt be róla a Klix.ba.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában Fotó: DREW ANGERER / AFP

Három vendég, az anchorage-i Elmendorf–Richardson katonai bázistól húsz percre lévő Captain Cook luxusszállodában találta meg az iratokat. A papírokon lévő lista tartalmazta az orosz nevek kiejtésének fonetikus útmutatóját is.

Az NPR portál szerint a dokumentumcsomag első oldalán az augusztus 15-re tervezett találkozók időpontjai voltak feltüntetve, beleértve a helyszínek pontos megjelölését. A iratokból kiderült az is, hogy Trump ajándékot tervezett átadni Putyinnak.

Az Egyesült Államok elnöke Putyin elnöknek: az amerikai sas szobor az asztalon

– állt a dokumentumban.

How does this happen? Trump-Putin documents left on hotel printer : NPR https://t.co/dta90OeuTc pic.twitter.com/3mGvOwHlK1 — WV Federation of Democratic Women (@WVFDW) August 16, 2025

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivőhelyettese „többoldalas jegyzetnek” nevezte az iratokat, és azt sugallta, hogy ilyen adatok nyilvános nyomtatóban hagyása nem jelent biztonsági rést. Az amerikai külügyminisztérium nem reagált az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)