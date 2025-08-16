Trump felesége levelet írt az orosz elnöknek

Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump személyes levelében fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, amelyben felszólalt az ukrajnai és oroszországi gyermekek nehéz helyzetéről – közölte pénteken a Fehér Ház két tisztviselője.

Melania Trump levelet írt az orosz elnöknek

Fotó: MEHMET ESER / Middle East Images

A tisztviselők egyúttal elmondták, hogy Trump elnök személyesen adta át a levelet Putyinnak az alaszkai csúcstalálkozójuk során. A szlovén születésű Melania Trump nem vett részt az alaszkai úton.

A tisztviselők nem árulták el a levél tartalmát, azon kívül, hogy az ukrajnai háború miatt elrabolt gyermekekről is említést tesz.