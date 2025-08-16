TrumpTrump-Putyin-találkozóalaszkaMelania Trump

Trump felesége levelet írt az orosz elnöknek

Donald Trump személyesen kézbesítette Vlagyimir Putyinnak felesége levelét. A tájékoztatás szerint az írásban Melania Trump kitért az orosz és ukrán gyermekek nehéz helyzetére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 11:51
Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump személyes levelében fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, amelyben felszólalt az ukrajnai és oroszországi gyermekek nehéz helyzetéről – közölte pénteken a Fehér Ház két tisztviselője. 

A tisztviselők  egyúttal elmondták, hogy Trump elnök személyesen adta át a levelet Putyinnak az alaszkai csúcstalálkozójuk során. A szlovén születésű Melania Trump nem vett részt az alaszkai úton.

A tisztviselők nem árulták el a levél tartalmát, azon kívül, hogy az ukrajnai háború miatt elrabolt gyermekekről is említést tesz.

Bánó Attila
idezojelekBrüsszel

Brüsszel hatásköröket von el

Bánó Attila avatarja

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

