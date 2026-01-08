Ez az igazi kézilabdadráma: amikor a spanyolok és franciák legyőzése sem ért semmit

Az 1998-as férfikézilabda Európa-bajnokságon elért hatodik helyezés után ezen a versenysorozaton nyolc évig nem sok sót evett meg a magyar válogatott. Volt, hogy oda sem fért az ebédlőasztalhoz. Ugyanis 2000-ben és 2002-ben sem jutott ki a tornára – már a selejtezőben elvérzett. 2004-ben a kilencedik helyen zártuk az Eb-t, két évvel később pedig hiába jutottunk ki, már a csoportból sem sikerült a továbblépés Svájcban. Tényleg úgy tűnt, hogy a férfi Európa-bajnokságot nem a magyaroknak találták ki, miközben ebben az időszakban azért akadtak hangzatos sikerek is. Elég csak arra gondolni, hogy az athéni olimpián a negyedik helyen végzett Magyarország, de szintén feledhetetlen a 2003-as portugáliai világbajnokság, ahonnan csont nélkül jutottunk el az athéni ötkarikás játékokra.

A 2008-as férfikézilabda Európa-bajnokságon a piros mezes magyarok a fehéroroszok ellen védekeznek.Fotó: DPA/Jens Wolf

A 2008-as férfikézilabda Európa-bajnokság álmai és rémálmai

Ezzel együtt a férfikézilabda Európa-bajnokságokon nem volt szerencsénk. Olykor persze rettenetes meccseket játszottunk. A 2008-as, Norvégiában (hol máshol?) megrendezett tornára is amolyan most vagy soha hangulatban utazott ki Skaliczki László szövetségi kapitány csapata. Már csak azért is, mert ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy az együttes kijusson a 2008-as pekingi olimpiára. A kvalifikáció első része nem sikerült, mert a 2007-es németországi világbajnokságon hiába kezdtünk négy győzelemmel (köztük Dánia és Norvégia megverésével), az utolsó, mindent eldöntő középdöntős összecsapáson minden idők egyik legnagyobb bírói csalását elszenvedve estünk ki az oroszokkal szemben.

A 2008-as Európa-bajnokság csoportbeosztása nem sok jóval kecsegtetett. Megkaptuk az akkor bombaerős, 2005-ben világbajnok spanyolokat, a nem sokkal gyengébb németeket és a fehéroroszokat is.

Az út Bergenbe, ebbe a bájos, állandóan esős, ám 2008 januárjában éppen félméteres hó alatt elterülő városba vezetett.

A sorsolás alapján az első meccset a spanyolok ellen játszottuk, utána jöttek a németek, majd a beloruszok. Mindenki úgy számolt, hogy éppen az utolsó, fehéroroszok elleni meccs lehet majd sorsdöntő, már abból a szempontból, hogy a két óriás mögött melyik lesz a harmadik továbbjutó csapat.