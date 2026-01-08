Az Európa-bajnokság előtt az izomláz sem meglepő

Péntek óta készül közösen a január 15-én rajtoló dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A csapat az utóbbi években megszokott környezetben, Felcsúton tölti mindennap­jait, innen csak egyszer mozdulnak ki: a pénteki, románok elleni felkészülési mérkőzésre Győrbe utazik (tv: M4, péntek 19.00).

Az Európa-bajnokság előtt nem csak a taktika, de az erőnlét is kiemelt szerept kap az edzéseken Fotó: Kurucz Árpád

Az Európa-bajnokság előtt természetes az izomláz

A felkészülés nem volt zavartalan, rögtön az első napon Krakovszki Zsolt súlyos bokasérülést szenvedett, azonnal kórházba szállították, ahol megműtötték, helyére Szilágyi Benjamint hívta be Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Ketten sérülten kezdték el a közös munkát: Bánhidi Bence térde, Imre Bence hasfala sérült, de mindketten bíznak benne, hogy ott lehetnek a tornán. A többi játékosnak is itt fáj, ott fáj, de ijedelemre semmi ok: ez csak izomláz.

Ez ilyenkor természetes, az lenne a baj, ha nem lenne izomlázunk. Az alapozás nagy részét a karácsonyi ünnepek alatt elvégeztük egyénileg, itt viszont belecsaptunk rendesen a közepébe. A konditeremben is dolgozunk, és a pályán is megy a gyakorlás, az edzések az Eb-meccsek kezdéséhez igazodnak, ezzel is segítve a ráhangolódást. A hétvégén a románok ellen tesztelhetjük, hol tartunk, lesz lehetőségünk kipróbálni a támadási és védekezési variációkat, utána pedig arccal előre: jövő pénteken már a lengyelekkel játszunk az Eb-n

– adott gyors helyzetjelentést lapunknak Bodó Richárd.

A tavalyi világbajnokság jó alapja ez Eb-szereplésnek

A kontinensviadalra egy generációváltáson átesett magyar válogatott utazik majd, ahol a rutin és a fiatalság egyszerre van jelen. A válogatottban kilencedik nagy tornájára készülő Ligetvári Patrik örömmel segíti tapasztalatával a fiatalokat.

Jó érzés, hogy ennyi világversenyen ott lehettem a csapattal, ez persze némi felelősséggel is jár, de ez nem teher. Vannak most is olyanok, akik először jönnek velünk nagy tornára, nekik tudok segíteni egy-két dologban, hogy ne érje őket meglepetés

– fogalmazott a veszprémiek kézilabdázója.

Hozzátette, hogy a generációváltás és az átmenet folyamatos volt, így a tavalyi, a világbajnokságon ötödik helyen záró csapat tovább tudott érni és erősödni.