Az Európa-bajnokság előtt az izomláz sem meglepő

A magyar férfi-kézilabdaválogatott Felcsúton készül a január 15-én rajtoló kontinenstornára. Chema Rodríguez szövetségi kapitány alakulatának felkészülését sérülések nehezítik, de a csapat bizakodó, a cél a továbbjutás az Európa-bajnokság erős csoportjából.

2026. 01. 08. 5:55
Péntek óta dolgozik együtt a férfi-kézilabda válogatott, jövő héten már Eb-meccs vár a csapatra
Péntek óta dolgozik együtt a férfi-kézilabda válogatott, jövő héten már Eb-meccs vár a csapatra Fotó: www.arpadkurucz.com
Péntek óta készül közösen a január 15-én rajtoló dán–svéd–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A csapat az utóbbi években megszokott környezetben, Felcsúton tölti mindennap­jait, innen csak egyszer mozdulnak ki: a pénteki, románok elleni felkészülési mérkőzésre Győrbe utazik (tv: M4, péntek 19.00).

Az Európa-bajnokság előtt nem csak a taktika, de az erőnlét is kiemelt szerept kap az edzéseken
Az Európa-bajnokság előtt nem csak a taktika, de az erőnlét is kiemelt szerept kap az edzéseken Fotó: Kurucz Árpád

Az Európa-bajnokság előtt természetes az izomláz

A felkészülés nem volt zavartalan, rögtön az első napon Krakovszki Zsolt súlyos bokasérülést szenvedett, azonnal kórházba szállították, ahol megműtötték, helyére Szilágyi Benjamint hívta be Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Ketten sérülten kezdték el a közös munkát: Bánhidi Bence térde, Imre Bence hasfala sérült, de mindketten bíznak benne, hogy ott lehetnek a tornán. A többi játékosnak is itt fáj, ott fáj, de ijedelemre semmi ok: ez csak izomláz.

Ez ilyenkor természetes, az lenne a baj, ha nem lenne izomlázunk. Az alapozás nagy részét a karácsonyi ünnepek alatt elvégeztük egyénileg, itt viszont belecsaptunk rendesen a közepébe. A konditeremben is dolgozunk, és a pályán is megy a gyakorlás, az edzések az Eb-meccsek kezdéséhez igazodnak, ezzel is segítve a ráhangolódást. A hétvégén a románok ellen tesztelhetjük, hol tartunk, lesz lehetőségünk kipróbálni a támadási és védekezési variációkat, utána pedig arccal előre: jövő pénteken már a lengyelekkel játszunk az Eb-n 

– adott gyors helyzetjelentést lapunknak Bodó Richárd.

A tavalyi világbajnokság jó alapja ez Eb-szereplésnek

A kontinensviadalra egy generációváltáson átesett magyar válogatott utazik majd, ahol a rutin és a fiatalság egyszerre van jelen. A válogatottban kilencedik nagy tornájára készülő Ligetvári Patrik örömmel segíti tapasztalatával a fiatalokat.

Jó érzés, hogy ennyi világversenyen ott lehettem a csapattal, ez persze némi felelősséggel is jár, de ez nem teher. Vannak most is olyanok, akik először jönnek velünk nagy tornára, nekik tudok segíteni egy-két dologban, hogy ne érje őket meglepetés 

– fogalmazott a veszprémiek kézilabdázója.
Hozzátette, hogy a generációváltás és az átmenet folyamatos volt, így a tavalyi, a világbajnokságon ötödik helyen záró csapat tovább tudott érni és erősödni.

Azon az úton kell folytatnunk, amire a világbajnokságon ráléptünk. Ott összességében jól játszottunk, remélem, látszik majd, hogy tudtunk még ahhoz képest is fejlődni és előrelépni.

Ligetvári Patrik a kilencedik nagy tornájára készül a válogatottal, rutinja sokat érhet
Ligetvári Patrik a kilencedik nagy tornájára készül a válogatottal, rutinja sokat érhet Fotó: Kurucz Árpád

Kemény, de nem legyőzhetetlen ellenfelek a csoportban

A magyar válogatott először január 16-án Lengyelország ellen lép pályára a kontinensviadalon, majd kétnaponta Olaszország és Izland lesz az ellenfele a kristianstadi csoportban. A továbbjutáshoz az első két hely egyikét kell megszerezni, ami nem tűnik elérhetetlennek.

Izland az egyik esélyese a tornának, a BL-címvédő Magdeburgra épül a keretük, de ha jól felkészülünk, akkor ellenük is esélyesek vagyunk. A lengyeleknél edzőváltás volt, és nagyon szeretnének mielőbb visszatérni a legjobbak közé, ellenük sem lesz egyszerű. Az olaszok folyamatosan fejlődnek, jó játékosok alkotják őket, képesek a meglepetésre. Ne feledjük el, hogy két éve sokan legyintettek a feröeri válogatottra, utána meg nem győztek csodálkozni. A csoportunk nagyon erős, de természetesen a továbbjutás a célunk. Nagyon fontos, hogy csapatként tudjunk működni, egységesek legyünk, mert nehéz pillanatokban ez segíthet. Szerencsére ebben sem látok hibát nálunk 

– jelentette ki Ligetvári.

Azt is elárulta, hogy szeretne a legjobb nyolcba jutni az Európa-bajnokságon. 

Az, hogy a Magyar Kézilabda-szövetségnek pontosan milyen elvárása van a csapattal szemben, a pénteki elnökségi ülés után fogalmazzák meg, és a pénteki mérkőzés előtt jelentik be a csapatnak és a sajtónak.


Amennyiben a magyar válogatottnak sikerül kiharcolnia a továbbjutást a csoportból, akkor Malmőbe utazik, ahol további két csoport első két helyezettjével alkotnak egy középdöntős csoportot. Onnan az első két helyezett lép tovább a torna helyosztójára, a dániai Herningbe, ahol az Európa-bajnokság éremmérkőzéseit is rendezik február első napjaiban.

A keddi sajtónyilvános edzésen Imre Bencét arról kérdeztük, hogy ott lesz-e az Eb-csapatban:

 

