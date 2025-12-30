Imre Bencekézilabda ebmagyar férfikézilabda-válogatott

Imre Bence a fiatalok lendületével és rutinjával készül az Eb-re

A magyar férfi-kézilabdaválogatott jobbszélsője december elején klubcsapatában, a német THW Kielben szenvedett sérülést. Imre Bence szeretne ott lenni a csapatban a januári Európa-bajnokságon, ahova már komoly rutinnal érkezhet.

Kibédi Péter
2025. 12. 30. 8:03
Bár sérüléssel bajlódik, de Imre Bence ha csak lehet, nem hagyná ki a januári Európa-bajnokságot
Bár sérüléssel bajlódik, de Imre Bence ha csak lehet, nem hagyná ki a januári Európa-bajnokságot Forrás: MTi
Két évvel ezelőtt, első nagy tornáján, a németországi Európa-bajnokságon robbant be a magyar válogatottba Imre Bence. A jobbszélső szórta a gólokat, ráadásul több olyan mérkőzése is volt, ahol nem hibázott helyzetet. 

Imre Bence rövid idő alatt szerzett rutint, bár a kora miatt a fiatalok közé sorolják, alapembere a magyar válogatottnak
Imre Bence rövid idő alatt szerzett rutint, bár a kora miatt a fiatalok közé sorolják, alapembere a magyar válogatottnak (Fotó: Magyar Nemzet)

Imre Bence reméli, hogy ott lehet az Eb-n

A tehetsége már akkor biztossá tette, hogy hosszú ideig meghatározó játékosa lesz a magyar válogatottnak, és ezért is lenne fontos, hogy a januári, dán–svéd közös rendezésű kontinenstornán is ott legyen a csapatban. Ehhez azonban teljesen rendbe kell jönnie a december elején összeszedett sérüléséből.

A hasfalamnál van a sérülés, emiatt nem is léptem pályára. Elővigyázatos vagyok, mert elég egy rosszabb mozdulat, és nagyobb baj lehet, akkor pedig hetekre kidőlök. Nagyon szeretnék ott lenni az Eb-n, ugyanakkor ez az utolsó félévem Kielben, nem a lelátóról szeretnék elbúcsúzni. Optimista vagyok, de fölösleges kockázatot nem vállalok 

– jelentette ki lapunk kérdésére válaszolva Imre Bence.
A THW Kiel kézilabdázója azt is elárulta, hogy a válogatottba mindig örömmel jön. A csapat egységes, jó közösséget alkot, és a hangulatra sem lehet panasz, amiben az is közrejátszik, hogy az utóbbi években jól szerepeltek a nagy tornákon. Ebben elévülhetetlen érdeme volt Imre Bencének is, aki 23 éves korára elmondhatja magáról, hogy kellő nemzetközi rutinnal vághat neki az Európa-bajnokságnak.

Ha nem is mondanám magam rutinosnak, azért van tapasztalatom a válogatottnál és a Bundesligában eltöltött évek miatt, és ezt szeretném a javamra fordítani januárban is. Érzem a szövetségi kapitány és a csapattársak bizalmát, ami motiváló.

Másfél éve játszik a Kielben, a német sztárcsaptból nyáron a magyar rekordbajnok Veszprémbe igazol Imre Bence
Másfél éve játszik a Kielben, a német sztárcsaptból nyáron a magyar rekordbajnok Veszprémbe igazol Imre Bence Fotó: THW Kiel

Rutinos fiatalok a válogatottban

Egy tervszerűen, kellő odafigyeléssel végrehajtott generációváltás ment végbe a magyar válogatottnál. A megfiatalított csapatban huszonéves játékosok kapnak főszerepet, és aki közel jár a harminchoz, vagy át is lépte azt, már korosnak számít.

Bátran ki merem jelenteni, hogy mi, fiatalabb játékosok megbízható tagjai lettünk a válogatottnak. Szerencsére az idősebb játékosok át tudták adni a stafétát. Ne feledjük, van olyan válogatott csapattársam, akinek a játékát néhány éve még a televízióban néztem, mondhatni, rajtuk nőttem fel. Mára azonban mi is felnőttünk, jó csapatokban játszunk, és gyűjtjük a rutint a klubokban és a válogatottnál is.

Két évvel ezelőtt, az Európa-bajnokság után a német sztárcsapat, a THW Kiel gyorsan lecsapott Imre Bencére. A Ferencváros után a világ legerősebb bajnokságában, egy élcsapatban kellett hétről hétre helytállnia, amit sikerült megoldania. Sokan suttogták, hogy bár jól érzi magát, és a Kiel is számít rá, Magyarország felé veszi az irányt. Nem volt légből kapott a hír: néhány hete bejelentették, hogy a magyar rekordbajnok Veszprém szerződtette a válogatott jobbszélsőt. Az új szerződése miatt talán még inkább fókuszba kerül majd a játéka.
– Nyilván ez most egy pluszdolog lesz, biztosan lesznek, akik úgy nézik majd a játékomat, hogy most mutasd meg, miért igazolt le a magyar rekordbajnok. Igyekszem úgy megélni, hogy ez egy következő lépcsőfok a pályafutásomban. 

De az elvárás nem azért van velünk szemben a válogatottban, mert ebben vagy abban a klubban játszunk. Mi tettük magasra a lécet az eredményeinkkel, és nekünk kell átugranunk.

Már a csoportban három kemény meccs vár a magyar válogatottra az Európa-bajnokságon
Már a csoportban három kemény meccs vár a magyar válogatottra az Európa-bajnokságon Fotó: MKSZ

Nem érdemre osztják az érmet

Az Eb-n a magyar válogatott január 16-án Lengyelország ellen lép pályára, majd Olaszország és Izland lesz az ellenfél. A csoportból az első két helyezett jut a hatcsapatos középdöntőbe.

Óva intenék mindenkit attól, hogy akár a lengyeleket, akár az olaszokat egy kézlegyintéssel elintézze. Mindkét válogatott évről évre erősebb, több játékossal a Bundesligában is találkoztam. Izlandot pedig senkinek nem kell bemutatni, az utóbbi években többször játszott ellenük a válogatott kőkemény meccset. Ha az ágat nézem, azonnal tudok mondani négy olyan csapatot, akik rajtunk kívül jó eséllyel pályáznak az elődöntőre. A csapat az elmúlt évek alapján megérdemelné, hogy éremért játsszon egy nagy tornán, de a helyezéseket nem érdemre adják, azért meg kell küzdenünk 

– zárta gondolatait a Imre Bence.

A 23 éves jobbszélső két évvel ezelőtt, a németoszági Európa-bajnokságon minden megilletődöttség nélkül szorta a gólokat a világsztárok ellen is:
 

 

