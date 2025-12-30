Imre Bence a fiatalok lendületével és rutinjával készül az Eb-re

Két évvel ezelőtt, első nagy tornáján, a németországi Európa-bajnokságon robbant be a magyar válogatottba Imre Bence. A jobbszélső szórta a gólokat, ráadásul több olyan mérkőzése is volt, ahol nem hibázott helyzetet.

Imre Bence rövid idő alatt szerzett rutint, bár a kora miatt a fiatalok közé sorolják, alapembere a magyar válogatottnak (Fotó: Magyar Nemzet)

Imre Bence reméli, hogy ott lehet az Eb-n

A tehetsége már akkor biztossá tette, hogy hosszú ideig meghatározó játékosa lesz a magyar válogatottnak, és ezért is lenne fontos, hogy a januári, dán–svéd közös rendezésű kontinenstornán is ott legyen a csapatban. Ehhez azonban teljesen rendbe kell jönnie a december elején összeszedett sérüléséből.

A hasfalamnál van a sérülés, emiatt nem is léptem pályára. Elővigyázatos vagyok, mert elég egy rosszabb mozdulat, és nagyobb baj lehet, akkor pedig hetekre kidőlök. Nagyon szeretnék ott lenni az Eb-n, ugyanakkor ez az utolsó félévem Kielben, nem a lelátóról szeretnék elbúcsúzni. Optimista vagyok, de fölösleges kockázatot nem vállalok

– jelentette ki lapunk kérdésére válaszolva Imre Bence.

A THW Kiel kézilabdázója azt is elárulta, hogy a válogatottba mindig örömmel jön. A csapat egységes, jó közösséget alkot, és a hangulatra sem lehet panasz, amiben az is közrejátszik, hogy az utóbbi években jól szerepeltek a nagy tornákon. Ebben elévülhetetlen érdeme volt Imre Bencének is, aki 23 éves korára elmondhatja magáról, hogy kellő nemzetközi rutinnal vághat neki az Európa-bajnokságnak.

Ha nem is mondanám magam rutinosnak, azért van tapasztalatom a válogatottnál és a Bundesligában eltöltött évek miatt, és ezt szeretném a javamra fordítani januárban is. Érzem a szövetségi kapitány és a csapattársak bizalmát, ami motiváló.

Másfél éve játszik a Kielben, a német sztárcsaptból nyáron a magyar rekordbajnok Veszprémbe igazol Imre Bence Fotó: THW Kiel

Rutinos fiatalok a válogatottban

Egy tervszerűen, kellő odafigyeléssel végrehajtott generációváltás ment végbe a magyar válogatottnál. A megfiatalított csapatban huszonéves játékosok kapnak főszerepet, és aki közel jár a harminchoz, vagy át is lépte azt, már korosnak számít.

Bátran ki merem jelenteni, hogy mi, fiatalabb játékosok megbízható tagjai lettünk a válogatottnak. Szerencsére az idősebb játékosok át tudták adni a stafétát. Ne feledjük, van olyan válogatott csapattársam, akinek a játékát néhány éve még a televízióban néztem, mondhatni, rajtuk nőttem fel. Mára azonban mi is felnőttünk, jó csapatokban játszunk, és gyűjtjük a rutint a klubokban és a válogatottnál is.

Két évvel ezelőtt, az Európa-bajnokság után a német sztárcsapat, a THW Kiel gyorsan lecsapott Imre Bencére. A Ferencváros után a világ legerősebb bajnokságában, egy élcsapatban kellett hétről hétre helytállnia, amit sikerült megoldania. Sokan suttogták, hogy bár jól érzi magát, és a Kiel is számít rá, Magyarország felé veszi az irányt. Nem volt légből kapott a hír: néhány hete bejelentették, hogy a magyar rekordbajnok Veszprém szerződtette a válogatott jobbszélsőt. Az új szerződése miatt talán még inkább fókuszba kerül majd a játéka.

– Nyilván ez most egy pluszdolog lesz, biztosan lesznek, akik úgy nézik majd a játékomat, hogy most mutasd meg, miért igazolt le a magyar rekordbajnok. Igyekszem úgy megélni, hogy ez egy következő lépcsőfok a pályafutásomban.