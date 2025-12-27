Bánhidi Bencekézilabdamagyar férfikézilabda-válogatottmagyar válogatott

Kéziválogatottunk csapatkapitánya áttörést vár a januári Európa-bajnokságtól

A magyar férfi-kézilabdaválogatott játékosai az ünnepi időszakban sem pihennek, egyéni feladatokkal készülnek a januári Európa-bajnokságra. Bánhidi Bence térdsérülése után gyógytornával és kezelésekkel dolgozik a felépülésen, miközben csapatkapitányként készül első nagy világversenyére a nemzeti együttes élén. Elsőre merésznek tűnő, de jobban átgondolva reális célkitűzése van a szegedi beállónak a kontinenstornára.

Kibédi Péter
2025. 12. 27. 6:22
Bánhidi Bence szeretne ott lenni az Európa-bajnokságon, de felesleges kockázatot nem vállal, ha nem jön rendbe teljesen a sérült térde (Fotó: Csudai Sándor)
A karácsonyi időszak sem a teljes pihenésről szól a magyar férfi-kézilabdaválogatott keretének. A januári Európa-bajnokságra készülő együttes tagjai egyéni feladatokat kaptak Chema Rodríguez szövetségi kapitánytól, ami az ünnepek alatt napi edzést jelent a játékosoknak. Bánhidi Bence a sérülése miatt még külön feladatot is kapott.

Bánhidi Bence csapatkapitányként a pályán és a pályán kívül is vezére a magyar válogatottnak
Bánhidi Bence csapatkapitányként a pályán és a pályán kívül is vezére a magyar férfi-kézilabdaválogatottnak (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Bánhidi Bence bízik benne, hogy ott lehet a kézilabda Eb-n

Nem lazítottak karácsonykor sem az Eb-re készülő magyar férfi kézilabdázók. Bár a közös felkészülés csak január 2-án kezdődik, a munka szinte folyamatos volt az utolsó bajnoki mérkőzés, azaz december közepe óta.

– Az erőnléti munkát kell elvégeznünk, ezt kaptuk házi feladatnak, és a szakmai stáb ellenőrzi is. Amikor január 2-án megkezdjük a közös felkészülést, már elsősorban a taktikára helyeződik a hangsúly. 

Nekem még nincs teljesen rendben a térdem, ezért kezelésre és gyógytornára is járok 

– mondta lapunknak Bánhidi Bence, aki november közepén a Komló elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, és azóta nem léphetett pályára.

Az OTP Bank-Pick Szeged játékosa bízik benne, hogy az Európa-bajnokság rajtjára bevethető állapotba kerül. – Mindent megteszek azért, hogy rendbe jöjjek, és erre szerencsére megvan a remény, ugyanakkor fölösleges kockázatot nem vállalok, mert az sem a válogatottnak, sem a Szegednek nem lenne jó – fogalmazott a beálló, aki csapatkapitányként debütálhat nagy világversenyen a nemzeti együttesben. – Ez valamivel több felelősséggel jár, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Izgatottan várom, és nagyon büszke vagyok, hiszen nagy dolog, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya lehetek.

Chema Rodriguez szövetségi kapitány az egyéni edzések után január 2-ra hívta össze a válogatott keretet
Chema Rodriguez szövetségi kapitány az egyéni edzések után január 2-ra hívta össze a válogatott keretet (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A minimum cél a nyolc, de a legjobb négy sem elérhetetlen

A csapatkapitányi posztot Mikler Rolandtól örökölte, aki novemberben jelentette be, hogy csak rendkívüli esetben áll ismét a válogatott rendelkezésére. A januári világbajnokság után a másik kétszeres olimpikon, Lékai Máté is elköszönt a címeres meztől, ahogyan Ancsin Gábor is jelezte, hogy kizárólag klubszinten folytatja pályafutását. Kulcsposztokról van szó, ugyanakkor Bánhidi Bence szerint nincs ok az aggodalomra, mert a keretben megvannak azok a játékosok, akik képesek pótolni a visszavonulókat. 

– Az elmúlt években fokozatosan épültek be azok a kézilabdázók, akik most előtérbe kerülnek. Gondoljunk a kapuban Palasics Kristófra vagy az irányító Fazekas Gerire. Jó közösséget alkotunk, és csapatként is hatékonyan tudunk működni, ami egy ilyen torna előtt és alatt kulcsfontosságú – mondta.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a 2024-es Európa-bajnokságon és a 2025-ös világbajnokságon is hajszálnyira volt a legjobb négybe jutástól. Bánhidi Bence ezúttal sem adná alább, sőt ambiciózusabb célokkal vág neki a tornának. – Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy az élmezőnyhöz tartozunk, és úgy gondolom, a legjobb nyolc közé jutás most is reális elvárás. Ugyanakkor régóta ott mozgunk annak határán, hogy bejussunk az elődöntőbe. 

Megvan a csapatban az áttörés lehetősége, a sorsunkat a saját kezünkben kell tartani, és a fontos mérkőzéseket a magunk javára kell eldönteni

– vázolta terveit a kontinenstornára.

A magyar válogatott a felkészülés során egy nyilvános mérkőzést játszik január 9-én Románia ellen, az Európa-bajnokságot pedig január 16-án Lengyelország ellen kezdi a svédországi Kristianstadban, majd kétnaponta sorrendben Olaszország és Izland következik a csoportban, ahonnan az első két helyezett jut a malmői középdöntőbe.

A magyar válogatott legutóbbi, novemberi, osztrákok elleni összecsapásának összefoglalója:

 

