Kéziválogatottunk csapatkapitánya áttörést vár a januári Európa-bajnokságtól

A karácsonyi időszak sem a teljes pihenésről szól a magyar férfi-kézilabdaválogatott keretének. A januári Európa-bajnokságra készülő együttes tagjai egyéni feladatokat kaptak Chema Rodríguez szövetségi kapitánytól, ami az ünnepek alatt napi edzést jelent a játékosoknak. Bánhidi Bence a sérülése miatt még külön feladatot is kapott.

Bánhidi Bence csapatkapitányként a pályán és a pályán kívül is vezére a magyar férfi-kézilabdaválogatottnak (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Bánhidi Bence bízik benne, hogy ott lehet a kézilabda Eb-n

Nem lazítottak karácsonykor sem az Eb-re készülő magyar férfi kézilabdázók. Bár a közös felkészülés csak január 2-án kezdődik, a munka szinte folyamatos volt az utolsó bajnoki mérkőzés, azaz december közepe óta.

– Az erőnléti munkát kell elvégeznünk, ezt kaptuk házi feladatnak, és a szakmai stáb ellenőrzi is. Amikor január 2-án megkezdjük a közös felkészülést, már elsősorban a taktikára helyeződik a hangsúly.

Nekem még nincs teljesen rendben a térdem, ezért kezelésre és gyógytornára is járok

– mondta lapunknak Bánhidi Bence, aki november közepén a Komló elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, és azóta nem léphetett pályára.

Az OTP Bank-Pick Szeged játékosa bízik benne, hogy az Európa-bajnokság rajtjára bevethető állapotba kerül. – Mindent megteszek azért, hogy rendbe jöjjek, és erre szerencsére megvan a remény, ugyanakkor fölösleges kockázatot nem vállalok, mert az sem a válogatottnak, sem a Szegednek nem lenne jó – fogalmazott a beálló, aki csapatkapitányként debütálhat nagy világversenyen a nemzeti együttesben. – Ez valamivel több felelősséggel jár, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Izgatottan várom, és nagyon büszke vagyok, hiszen nagy dolog, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya lehetek.

Chema Rodriguez szövetségi kapitány az egyéni edzések után január 2-ra hívta össze a válogatott keretet (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A minimum cél a nyolc, de a legjobb négy sem elérhetetlen

A csapatkapitányi posztot Mikler Rolandtól örökölte, aki novemberben jelentette be, hogy csak rendkívüli esetben áll ismét a válogatott rendelkezésére. A januári világbajnokság után a másik kétszeres olimpikon, Lékai Máté is elköszönt a címeres meztől, ahogyan Ancsin Gábor is jelezte, hogy kizárólag klubszinten folytatja pályafutását. Kulcsposztokról van szó, ugyanakkor Bánhidi Bence szerint nincs ok az aggodalomra, mert a keretben megvannak azok a játékosok, akik képesek pótolni a visszavonulókat.