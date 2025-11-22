SzegedkézilabdaPelisterférfikézilabda Bajnokok LigájaMikler Roland

Mikler Roland a parádés formája ellenére sem lesz ott a magyar válogatottban

Mikler Roland 53 százalékos teljesítménnyel nyerőembere volt az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapatának az északmacedón Eurofarm Peliszter ellen 35-20-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Poszttársa, Tobias Thulin betegség miatt nem léphetett pályára, így Mikler Roland szinte végig védte a meccset. A kapus szerint a sérülések és betegségek megviselik a csapatot, emiatt hullámzó a teljesítményük. Lapunknak elmondta, hogy az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott bő keretében nem lesz ott, de vészhelyzetben számíthatnak rá.

Kibédi Péter
2025. 11. 22. 6:30
Mikler Roland csütörtökön parádézott a szegedi kapuban, teljesítménye kulcsa volt a Pick Szeged sikerének
Mikler Roland csütörtökön parádézott a szegedi kapuban, teljesítménye kulcsa volt a BL-sikernek (Fotó: EHF)
Mikler Roland csütörtökön ismét ámulatba ejtette a kézilabdabarátokat. Az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában tizenöt góllal, 35-20-ra nyert. A 41 éves kapus 51 percet töltött a pályán, a kapujára érkező 36 lövésből 19-et hárított, ami majdnem 53 százalékos teljesítmény. Ez a szint a BL-ben ritka.

Mikler Roland nyerőember volt a Szegedben, a Pelister elleni teljesítménye még a Bajnokok Ligájában is kiemelkedő
Mikler Roland nyerőember volt a Szegedben, a Peliszter elleni teljesítménye még a Bajnokok Ligájában is kiemelkedő (Fotó: Török János/Délmagyar)

Mikler Roland keveset aludt a meccs után

Aki látta a mérkőzést, nem lepődött meg azon, hogy Mikler Roland délelőtt még visszadőlt pihenni. A Szeged kapusát becsülettel megdolgoztatták a Pelister játékosai, de állta a sarat. 

– Későn aludtam el és sajnos korán ébredtem, járt az agyam. Nem optimális. 

A gyerekeket, ha tudjuk, akkor együtt visszük óvodába, keltem volna egyébként is, de vissza is dőltem egy kicsit.

Ilyenkor érzem, hogy nem vagyok fiatal, elfáradtam tegnap – mondta a szegediek kapusa.

A szegedieket az elmúlt hónapban sújtó sérülések és betegségek a kapusokat sem kerülték el. Csütörtök reggel Mikler poszttársa, a svéd Tobias Thulin jelezte, hogy nem érzi jól magát. Bár a jegyzőkönyvbe bekerült a neve, a meccs előtt már biztos volt, hogy nem ül le a padra, és kihagyja az összecsapást. A fiatal, BL-rutinnal nem rendelkező Radvánszki Attilának azonnal szóltak, hogy készüljön, de a kezdés előtt egyértelművé vált: Mikler viszi a fő terhet a kapuban. 

– A csarnokban a megbeszélésen derült ki, hogy Tobias nem lép pályára. 

Ez egy olyan helyzet, amit azonnal meg kellett oldani, volt két órám, hogy fejben helyre tegyem ezt a helyzetet. 

Attilával együtt készülünk nap mint nap, és ha szükséges, akkor ő is be tud szállni, és ezt be is bizonyította a végén – fogalmazott Mikler.

Mikler Roland a mérkőzés hajrájában átadta a helyét a fiatal Radvánszki Attilának, aki két védést is bemutatott az utolsó percekben
Mikler Roland a mérkőzés hajrájában átadta a helyét a fiatal Radvánszki Attilának, aki két védést is bemutatott az utolsó percekben (Fotó: Török János/Délmegyarország)

Szakmailag rendben a Szeged, de sérülteket nehezen pótolják

A Szeged múlt héten idegenben kikapott a Pelisztertől, és a sérülések miatt a hazai mérkőzésen sem lehetett teljes a keret. Ennek ellenére a magyar bajnoki ezüstérmes tíz perc után ritmust váltott, a félidőre magabiztos előnyt épített, majd a térfélcsere után örömjátékkal simán verte az északmacedón bajnokot.

– Belülről azért ez nem volt ennyire sima. Bár papíron talán mi voltunk az esélyesebbek, de Bitolában nem sikerült nyernünk, ráadásul a saját hibáink miatt kaptunk ki. Mindenképpen győzni akartunk, éreztem a csapaton a feszültséget. 

Ellentétben a kinti mérkőzéssel most jól kezdtünk, és ez volt a kulcs. Nem tudtak lendületet venni, nekünk pedig éppen az az erősségünk, ha lendületbe kerülünk, akkor rá tudjuk erőltetni a játékunkat az ellenfelünkre

– árulta el Mikler.

A csapat az elmúlt másfél hónapban nehéz időszakon ment át. A bajnokságban és a BL-ben sem jött a várt teljesítmény, váratlan vereségek érkeztek, ezzel pedig még a bajnoki döntő is veszélybe került. 

– Nem egyszerű szakasza ez az idényünknek. Bár szakmailag rendben vagyunk, folyamatosan sérülések hátráltatnak bennünket. Az a játékos, aki egész héten edz, majd minőségi csere híján végigjátszik heti két mérkőzést, az a hajrában már nem biztos, hogy a legjobb döntést hozza és hibázik. 

Megviselt bennünket az is, hogy rövid idő alatt Bérczi Mihályt és Dobozi Ivánt is elveszítettük, az ő haláluk is kihatott a teljesítményünkre.

Ezeket nem egyszerű megoldani. Ameddig nem lesz teljes a keretünk, addig sajnos ez a hullámzó teljesítmény benne lesz a játékunkban – fejtette ki Mikler, majd hozzátette: tisztában vannak a bajnoki hátránnyal, de a sorsuk részben a kezükben van, és természetesen bajnoki döntőt akarnak játszani az évad végén.

Mikler Roland a szövetségi kapitánnyal megegyezett: csak vészhelyzet esetén lesz ott a magyar válogatottban
Mikler Roland a szövetségi kapitánnyal megegyezett: csak vészhelyzet esetén lesz ott a magyar válogatottban (Fotó: MTI)

A kapitánnyal egyeztetett a válogatottságról

A Peliszter elleni teljesítmény után felmerül a kérdés: ott lehet-e Mikler neve az Európa-bajnokságra készülő válogatott bő keretében. Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal már tisztázta a helyzetét.

– Chemával megbeszéltem, hogy nem leszek ott a bő keretben sem. 

Közös döntésünk volt ez, a kapitány elmondta, hogy más elképzelései vannak, és én is jeleztem, hogy már nehéz lenne kétnaponta magas szinten meccset játszani.

Hosszabb idő kell a regenerálódásra, ezt ma is érzem, de abban maradtunk, ha vészhelyzet van, akkor azonnal ott vagyok, és számíthat rám.

A Szeged nem sokat pihenhet, vasárnap már a Győr érkezik a Pick Arénába. – Igyekszem pihenni, rendbe rakni magam, és bár remélem, hogy Tobi meggyógyul, és megosztjuk a meccset, de úgy készülök, hogy védenem kell.

Mikler Roland több parádés védést is bemutatott csütörtökön a Peliszter ellen, ezek közül az egyiket BL-forduló legszebbjei közé is beválasztották, és a hét csapatába is beválasztották.

 

