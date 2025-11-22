Mikler Roland a parádés formája ellenére sem lesz ott a magyar válogatottban

Mikler Roland csütörtökön ismét ámulatba ejtette a kézilabdabarátokat. Az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában tizenöt góllal, 35-20-ra nyert. A 41 éves kapus 51 percet töltött a pályán, a kapujára érkező 36 lövésből 19-et hárított, ami majdnem 53 százalékos teljesítmény. Ez a szint a BL-ben ritka.

Mikler Roland nyerőember volt a Szegedben, a Peliszter elleni teljesítménye még a Bajnokok Ligájában is kiemelkedő (Fotó: Török János/Délmagyar)

Mikler Roland keveset aludt a meccs után

Aki látta a mérkőzést, nem lepődött meg azon, hogy Mikler Roland délelőtt még visszadőlt pihenni. A Szeged kapusát becsülettel megdolgoztatták a Pelister játékosai, de állta a sarat.

– Későn aludtam el és sajnos korán ébredtem, járt az agyam. Nem optimális.

A gyerekeket, ha tudjuk, akkor együtt visszük óvodába, keltem volna egyébként is, de vissza is dőltem egy kicsit.

Ilyenkor érzem, hogy nem vagyok fiatal, elfáradtam tegnap – mondta a szegediek kapusa.

A szegedieket az elmúlt hónapban sújtó sérülések és betegségek a kapusokat sem kerülték el. Csütörtök reggel Mikler poszttársa, a svéd Tobias Thulin jelezte, hogy nem érzi jól magát. Bár a jegyzőkönyvbe bekerült a neve, a meccs előtt már biztos volt, hogy nem ül le a padra, és kihagyja az összecsapást. A fiatal, BL-rutinnal nem rendelkező Radvánszki Attilának azonnal szóltak, hogy készüljön, de a kezdés előtt egyértelművé vált: Mikler viszi a fő terhet a kapuban.

– A csarnokban a megbeszélésen derült ki, hogy Tobias nem lép pályára.

Ez egy olyan helyzet, amit azonnal meg kellett oldani, volt két órám, hogy fejben helyre tegyem ezt a helyzetet.

Attilával együtt készülünk nap mint nap, és ha szükséges, akkor ő is be tud szállni, és ezt be is bizonyította a végén – fogalmazott Mikler.

Mikler Roland a mérkőzés hajrájában átadta a helyét a fiatal Radvánszki Attilának, aki két védést is bemutatott az utolsó percekben (Fotó: Török János/Délmegyarország)

Szakmailag rendben a Szeged, de sérülteket nehezen pótolják

A Szeged múlt héten idegenben kikapott a Pelisztertől, és a sérülések miatt a hazai mérkőzésen sem lehetett teljes a keret. Ennek ellenére a magyar bajnoki ezüstérmes tíz perc után ritmust váltott, a félidőre magabiztos előnyt épített, majd a térfélcsere után örömjátékkal simán verte az északmacedón bajnokot.

– Belülről azért ez nem volt ennyire sima. Bár papíron talán mi voltunk az esélyesebbek, de Bitolában nem sikerült nyernünk, ráadásul a saját hibáink miatt kaptunk ki. Mindenképpen győzni akartunk, éreztem a csapaton a feszültséget.

Ellentétben a kinti mérkőzéssel most jól kezdtünk, és ez volt a kulcs. Nem tudtak lendületet venni, nekünk pedig éppen az az erősségünk, ha lendületbe kerülünk, akkor rá tudjuk erőltetni a játékunkat az ellenfelünkre

– árulta el Mikler.