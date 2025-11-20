Szegedkézilabdaférfikézilabda Bajnokok LigájaMikler Roland

Mikler parádézott, a Szeged egy ifjút is ünnepelt, aki végre letette a névjegyét a BL-ben

Az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán rendkívül magabiztos játékkal vágott vissza a múlt heti, idegenbeli egygólos vereségért az Eurofarm Pelisternek a férfikézilabda Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában, csütörtök este a Pick Arénában. A Szeged győzelmének egyik kulcsa Mikler Roland kapusteljesítménye volt, aki tizenkilenc védéssel zárt az összecsapást, a szezon közben igazolt magyar utánpótlás-válogatott Fazekas Máté első góljait szerezte a BL-ben.

Kibédi Péter
2025. 11. 20. 20:59
Nehéz szavakat találni Mikler Roland teljesítményére, tizenkilenc védést mutatott be 52 perc alatt.
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
A Szeged múlt szerdán meglepetésre 25-24-re kikapott Bitolában . Keretéből ezúttal Magnus Röd, Janus Dadi Smárason és Bánhidi Bence hiányzott, de Tobias Thulin is vírusos megbetegedéssel küzdött, így csak nevezve volt a mérkőzésre, játékára nem számíthattak a hazaiak. A mérkőzés előtt a szurkolók megemlékeztek a Veszprém elleni bajnoki mérkőzés alatt elhunyt technikai vezetőjükre, Dobozi Ivánról.

A Szeged támadójátékának egyik vezére Sebastian Frimmel volt, hétmétereseket és gyors gólokat szerzett
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI 

A Szeged nem sok kérdést hagyott a második félidőre

A gólok nehezen érkeztek az első percekben, de a Szeged gyorsan átvette az irányítást. Mikler Roland már a kezdés után kulcsszereplővé vált, a vendégek próbálkozásai sorra nála haltak el. A hazai támadások egyre magabiztosabbá váltak, Kukic és Frimmel felváltva szerezték a találatokat: előbbi betörésekből, utóbbi hetesekből volt eredményes. A Pelister sokat hibázott, támadásaik gyakran már az első passzoknál szétestek.

A szegedi védelem stabil maradt, amikor hét a hat elleni játékra váltottak a vendégek, Mackovsek labdaszerzései és gyors indításai folyamatosan megtörték a vendégek ritmusát, a különbség pedig egyre nőtt. 

Az időkérés sem hozott változást, Mikler továbbra is magabiztosan védett, több nagy bravúrt is bemutatott, köztük hárított egy hetest. A félidő hajrájában a lendületben lévő Szeged már biztos előnnyel játszott. Kukic és Frimmel tarthatatlan volt, a hazaiak fegyelmezett játékával a vendégek nem tudtak mit kezdeni. A játékrész egyértelmű szegedi fölényt hozott: jobb ritmus, erős védekezés és hatékony befejezések jellemezték a hazaiakat, Mikler pedig kilenc védéssel zárta az első harminc percet. 

A Pelister nem talált ellenszert, így a szegediek megérdemelt 14-9-es vezetéssel mehettek pihenőre.

Az irányító Lazar Kukic góljai mellett kitűnően mozgatta a szegediek támadásait
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A végén lemosta a Pelistert a Szeged, amivel rekordot döntött

Szeged a második félidőben teljesen felőrölte a Pelistert. A térfélcsere után Garciandía gyors gólja adta meg az alaphangot, majd Mikler sorra hárította a ziccereket. A szegedi kapus ekkor már jócskán tíz védés fölött járt, a vendégek pedig egyre nehezebben találtak ritmust. A hazaiak támadásban tovább gyorsítottak: Kukic pontos lövésekkel, Frimmel bevetődésekkel, Sostaric pedig biztos kézzel fejezte be a szélső helyzeteket. A Pelister időkéréssel próbált lassítani, de a különbség tovább nőtt. Garciandía üres kapus találata, majd Bodó újabb nagy gólja még mélyebbre taszította a vendégeket. A játékrész közepére már tíz találat volt a különbség, s aminek a hazai szurkolók külön örültek, az ifjú Fazekas Máté végre megszerezte első gólját a Bajnokok Ligájában.

Toto átlövései és Mackovsek látványos gólja után végképp eldőlt minden, a hajrára nem maradt izgalom. 

A Pelister ritkán jutott tiszta helyzethez, a Szeged pedig minden hibát kihasznált: Fazekas labdaszerzései mellett megszerezte első BL-gólját is, Jelinic gyors befejezései és Atanaszijevics pontos lövései stabilan tartották a nagy előnyt. A végére már örömjáték bontakozott ki, a közönség felállva ünnepelte a hazai csapatot, amely végig nagy tempót diktált. Mikler tizenkilenc védéssel adta át a helyét az 52. percben a fiatal Radvánszki Attilának.

A találkozó 35–20-nál ért véget, ami a szegedi klub örökranglistájának élére került. Legutóbb 2007-ben, a Bosna Szarajevo ellen értek el ekkora különbséget.

A másik magyar csapat, a One Veszprém szerdán hazai pályán 42-34-re győzte le a norvég Kolstadot. A négy győzelemmel és négy vereséggel álló Szeged jövő csütörtökön a horvát PPD Zagrebet fogadja. Az öt sikerrel és három vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő Füchse Berlin otthonában lép pályára.

