Rémálomszerűen kezdett, nem várt pofonba futott bele a Szeged a BL-ben

Eddig mindössze két alkalommal játszott egymás ellen a Pick Szeged és az Eurofarm Pelister: a 2023/24-es Bajnokok Ligája idényben egy csoportban szerepeltek a felek, mindkétszer a magyar csapat diadalmaskodott. A szegediek hat ponttal a negyedik, míg az észak-macedónok két ponttal az utolsó előtti helyről várhatták az összecsapást, amin Michael Apelgren nem számíthatott Janus Smárason, Jérémy Toto és Magnus Abelvik Rod játékára, először került BL-keretbe a 19 éves Vincze Péter. Az előző fordulóban a Szeged Zágrábban nyert 28-23-ra, míg a Pelister a Magdeburg vendégeként kapott ki 36-26-ra.

Végletekig kiélezett meccsen kapott ki a Szeged. (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged)

Rémálomszerű szegedi kezdés

A Pelister kapujában kezdő Mitrevski rögtön elején védte Sostaric ziccerét, ami már rossz előjel volt. Három perc után kerültek előnybe a hazaiak, akik ezután gyorsan elléptek három gólra, Miklernek köszönhetően nem lett azonnal négy közte. Idővel az elkerülhetetlenné vált, ugyanis képtelenek voltak betalálni a szegediek. Nyolc percet követően, 4-0-ás állásnál kérd időt Michael Apelgren.

Mitrevski folytatta remeklését: a Pelister kapusa védte Sostaric, Garciandia és Bánhidi ziccerét is, majd a Szeged horvát szélsőjének hetesét is kifogta. Az első tíz percben gólképtelen marad a Pick Szeged (5-0). Végül Mackovsek törte meg a szegedi gólcsendet, de nem sokkal később a szlovén is ziccerben hibázott.

Eközben a Pelister is gólképtelen volt öt percen keresztül, de mégis vezettek a hazaiak 6-2-re a félidő felénél. Sok volt a hiba és a pontatlanság, a szegediek közül leginkább Kalarash kezdte elveszíteni türelmét, többször összeakaszkodott Kuzmanovskival, végül két percet kapott. Az oroszt eleve nem szívlelik a helyi észak-macedónok, ugyanis a rivális Vardar Szkopje játékosa volt korábban.

A második tíz percet ugyan a Szeged zárta jobban, mégis komoly volt a gond. A hazaiak úgy játszottak, mint akik vért ittak, hihetetlen volt látni azt az elszántságot, ami a Pelister játékosai tanúsítottak. A hangulat fergeteges volt a Boro Čurlevski sportcsarnokban. Az utolsó percekben ötgólos hátrányából 10-8-ra zárkózott a Szeged, végül 11-8-as állással mentek pihenőre a felek.