Rémálomszerűen kezdett, nem várt pofonba futott bele a Szeged a BL-ben

A Bajnokok Ligája 7. fordulójában az észak-macedón HC Eurofarm Pelister otthonában lépett pályára az OTP Bank-Pick Szeged. Michael Apelgren együttese nem tudott betalálni az első tíz percben, a szünetben 11-8-as hátrányban találta magát. A második játékrészben ugyan fordított a Szeged, mégis kikapott 25-24-re.

Tóth Norbert
2025. 11. 12. 22:31
Rémálomszerű szegedi kezdés.
Az első tíz percben nem tudott betalálni a Szeged Bitolában. (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged)
Eddig mindössze két alkalommal játszott egymás ellen a Pick Szeged és az Eurofarm Pelister: a 2023/24-es Bajnokok Ligája idényben egy csoportban szerepeltek a felek, mindkétszer a magyar csapat diadalmaskodott. A szegediek hat ponttal a negyedik, míg az észak-macedónok két ponttal az utolsó előtti helyről várhatták az összecsapást, amin Michael Apelgren nem számíthatott Janus Smárason, Jérémy Toto és Magnus Abelvik Rod játékára, először került BL-keretbe a 19 éves Vincze Péter. Az előző fordulóban a Szeged Zágrábban nyert 28-23-ra, míg a Pelister a Magdeburg vendégeként kapott ki 36-26-ra.

Kikapott a Szeged
Végletekig kiélezett meccsen kapott ki a Szeged. (Fotó: Sólya Eliza/OTP Bank-Pick Szeged)

 

Rémálomszerű szegedi kezdés

A Pelister kapujában kezdő Mitrevski rögtön elején védte Sostaric ziccerét, ami már rossz előjel volt. Három perc után kerültek előnybe a hazaiak, akik ezután gyorsan elléptek három gólra, Miklernek köszönhetően nem lett azonnal négy közte. Idővel az elkerülhetetlenné vált, ugyanis képtelenek voltak betalálni a szegediek. Nyolc percet követően, 4-0-ás állásnál kérd időt Michael Apelgren.

Mitrevski folytatta remeklését: a Pelister kapusa védte Sostaric, Garciandia és Bánhidi ziccerét is, majd a Szeged horvát szélsőjének hetesét is kifogta. Az első tíz percben gólképtelen marad a Pick Szeged (5-0). Végül Mackovsek törte meg a szegedi gólcsendet, de nem sokkal később a szlovén is ziccerben hibázott.

Eközben a Pelister is gólképtelen volt öt percen keresztül, de mégis vezettek a hazaiak 6-2-re a félidő felénél. Sok volt a hiba és a pontatlanság, a szegediek közül leginkább Kalarash kezdte elveszíteni türelmét, többször összeakaszkodott Kuzmanovskival, végül két percet kapott. Az oroszt eleve nem szívlelik a helyi észak-macedónok, ugyanis a rivális Vardar Szkopje játékosa volt korábban.

A második tíz percet ugyan a Szeged zárta jobban, mégis komoly volt a gond. A hazaiak úgy játszottak, mint akik vért ittak, hihetetlen volt látni azt az elszántságot, ami a Pelister játékosai tanúsítottak. A hangulat fergeteges volt a Boro Čurlevski sportcsarnokban. Az utolsó percekben ötgólos hátrányából 10-8-ra zárkózott a Szeged, végül 11-8-as állással mentek pihenőre a felek.

 

Vért izzadt, de kikapott a Szeged Bitolában

Garciandia szerezte az első találatot a második játékrészben, majd öt perc elteltével már egyre faragta hátrányát a Szeged. A 36. percben összejött az egalizálás (12-12), kezdés óta nem volt egyenlő az állás. Elkezdtek repdesni a kétperces kiállítások: Mackovsek, Kukics és egy hazai játékos is a kiállítás sorsára jutott.

Thulin nagyon elkapta a fonalat, percek alatt bemutatott négy nagyon fontos védést. A Szeged a 42. percben került először előnybe a mérkőzésen (13-14). A találkozó háromnegyedénél két góllal mentek a szegediek, ám gyorsan elolvadt az előny. Sőt, néhány percen belül ismét előnybe került a Pelister, méghozzá egy üreskapus góllal (21-20).

Miután újra visszajöttek a kétgólos hátrányból a szegediek, 22-22-vel kezdték a felek az utolsó öt percet. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az utolsó percben, Apelgren időkérése után elvesztette a labdát a Szeged Gottfridsson belemenése miatt. A Pelister is időt kért, miután a labdához jutott.

A vége előtt tizenegy másodperccel jutott heteshez a Pelister, azt pedig be is dobta Radivojevic, ez a győzelmet jelentette (25-24).

Bajnokok Ligája, B csoport, 7. forduló. Bitola, Boro Curlevski Arena, 3000 néző. Vezette: Jorum, Kleven (norvégok).
HC Eurofarm Pelister–OTP Bank-Pick Szeged 25–24 (11–8)
HC Eurofarm PelisterPelister: Heidarirad – Hackbarth 2, Hosni, Tajnik 3, Pesevszki 7, Kuzmanovszki 4/1, D. Manaszkov 3/1. Csere: Mitrevszki (kapus), Henigman 1, Abutovics, Widomski 1, Ibrahim, Radivojevics 1/1, N. Cehte 2, P. Atanasijevikj 1. Vezetőedző: Rubén Garabaya.
OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric, Garciandia 6, Kalaras 2, Mackovsek 2, Jelinic, Kukics 2. Csere: Thulin (kapus), Bánhidi 4, Gottfridsson 1, Frimmel 5/4, Bodó 2, Szilágyi. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 4/3, illetve 5/4.
Kiállítás: 8, illetve 8 perc.

 

