Korán elvesztette csapatkapitányát, de komoly tartást mutatott a Szeged a BL-ben

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában a HC Zagreb otthonában vendégszerepelt az OTP Bank-Pick Szeged. Az első félidőben mindkét csapat szenvedett és sok hibával játszott, Michael Apelgren gondjait pedig tovább fokozta, hogy Bánhidi Bencét piros lappal kiállították. A 10-10-es fordulást követően szintet lépett a Szeged játéka a második játékrészben, és végül magabiztos, 28-23-as sikert aratott.

Tóth Norbert
2025. 10. 22. 20:30
Begyűjtötte a két pontot a Szeged.
Nagyon nehézkesen indult, de nyerni tudott a Szeged a horvát fővárosban (Fotó: Sólya Eliza)
A HC Zagreb nulla pontot gyűjtve, csoportutolsóként várt a négypontos OTP Bank-Pick Szegedre, amely a Barca és a Magdeburg elleni vereségeket követően utazott a horvát fővárosba. A horvát rekordbajnok vezetőedzője nem finomkodott, miután az előző fordulóban a GOG legyőzte őket, a teljesítményük kapcsán a szégyent emlegette. Tavaly is egy Bajnokok Ligája-csoportban szerepelt a két együttes, mindkét alkalommal a vendégek hagyták el győztesen a pályát. Visszatérve a mostani összecsapásra: Michael Apelgren továbbra sem számíthatott Janus Smárason és Magnus Abelvik Rod játékára. Viszont sorozatban már a harmadik meccsen volt ott a keretben a sérüléséből visszatérő Lazar Kukics, aki ráadásul friss apukaként léphetett pályára szerda este.

Begyűjtötte a két pontot a Szeged.
A Szeged második félidei játéka hozta meg a sikert (Fotó: Sólya Eliza)

Klarica bombájával a Zagreb szerezte meg a vezetést. Az első szegedi támadás igencsak elnyúlt, a negyedik perc elején, Bánhidi góljával jött össze az egyenlítés. Az első hétméterest a hazai kapták, ezt Thulin védeni tudta. A nyolcadik percben emberelőnybe került a Szeged, mégsem tudta érvényre juttatni akaratát, Frimmel ajtó-ablak ziccerben hibázott. Mindkét csapat görcsösen és pontatlan játékkal kezdett, mindössze négy gól született az első tíz percben (2-2).

Bánhidi Bence nélkül folytatta a Szeged a Zagreb ellen

Nem sokkal később, második ziccerét már gólra tudta váltani Frimmel, először kerültek előnybe a szegediek. Egymás hibáiból éltek a csapatok, a felállt védekezés elleni gólszerzés mindkét oldalt komoly fejtörést okozott. Miután dobott egy háromgólos sorozatot a Szeged, a Zagreb ezt nem csak megismételte, de négy találattal válaszolt (6-4).  

A félidő feléhez érve Bánhidi Bence arcon ütötte Glavast, ezért a mozdulatért pedig teljesen jogosan egyből piros lapot kapott. Szűk tizenöt perc után elvesztette csapatkapitányát a Szeged.

A Zagreb hálóőre, Suljevic 40 százalékon állt, egyre inkább elkapta a fonalat. A játék rendkívül tördelt volt, ami a hazaiaknak kedvezett. Bánhidi kiállításával még nagyobb szerep hárult Jérémy Totóra, ám a francia nem volt jól, nem lehetett tudni, hogy milyen komoly vállsérülés érhette, de többször kénytelen volt leülni a kispadra, és végül fel is vette a melegítőjét a 22. percben.

Bodó háromszor próbálkozott lövéssel, egyszer sem tudott betalálni. Ami még baljósabb előjel volt a Szeged számára, hogy már a legbiztosabb kezű játékosa, Mario Sostaric is kulcshelyzetekben hibázott. A horvát szélső kihagyta az időntúli hetest is, így 10-10 volt az állás a szünetben.

Haris Suljevic hét védésénél járt, 41 százalékos volt a védési hatékonysága a zágrábi kapusnak.

Szintet lépett a Szeged, fontos sikert aratott a kézilabda BL-ben

A friss apuka, Lazar Kukics góljával indult a második félidő, aminek elején (4-2 után ismét) kétgólos előnyre tett szert a Szeged. A szünet utáni első percekben jól működött a szegedi támadójáték, a Gootfridsson–Kukics páros jól muzsikált. Mikler hetest tudott fogni, folyamatosan növelte előnyét Michael Apelgren együttese, immár négy gól választotta el a feleket (13-17). A Zagreb időt is kért.

Hihetetlen volt látni, hogy az a Sostaric, aki az eddigi teljes BL-idényben összesen két hetest rontott, ezen a meccsen szintén két alkalommal hibázott már. Suljevic továbbra is remek formában volt, Sostaric újabb ziccerét fogta meg. Ennek ellenére a Szeged tizennégy perc alatt megdobta az első félidei gólmennyiségét. Jim Gottfridsson nagyon élt a második félidőben, ekkor már négy gólnál járt. A Szeged mind védekezésben, mind kapusteljesítményben, mind támadásban előre tudott lépni, aminek köszönhetően egyre inkább kezdett kijönni a felek közötti különbség. 

Az utolsó tíz percre már hat góllal vezettek a szegediek, akik szemmel láthatóan fellélegeztek (18-24).

Valószínűleg az első félidő után senki sem gondolta, hogy teljes nyugalomban lehet majd szemlélni a hajrát, de ez történt. A támadások ültek, Mikler szenzációsan védett, a Zagreb elfáradt, így végül magabiztos, ötgólos szegedi siker született. Jelinic és Imanol Garciandía öt-öt, Jim Gottfridsson, Sostaric, és Lazar Kukics négy-négy góllal, Thulin három, Mikler hat védéssel járult hozzá a sikerhez.

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 6. forduló. Zágráb, Arena Zagreb. Vezette: Mata, López (spanyolok).
HC Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged 23–28 (10–10)
HC Zagreb: Suljevic – Glavas 6/3, Klarica 2, Bialiauski 1, Trivkovic 1, Kavcic, Sadouski 2. Csere: Grbavac (kapus), Gojun, Gavric 1, Faljic 4, Topic 1, Tskhovrebadze 3, D. Cavar 2. Vezetőedző: Andrija Nikolic.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 4/1, Garciandia 5, Toto 1, Mackovsek, Frimmel 2, Kukics 4. Csere: Mikler (kapus), Bánhidi 1, Kalaras, Gottfridsson 4, Bodó, Jelinic 5, Szilágyi 2/1, Fazekas M. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 5/3, illetve 4/2.
Kiállítás: 4, illetve 4 perc.

A három győzelemmel és három vereséggel álló csongrádiak a következő fordulóban, november 12-én az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégei lesznek.

 

