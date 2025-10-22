Korán elvesztette csapatkapitányát, de komoly tartást mutatott a Szeged a BL-ben

A HC Zagreb nulla pontot gyűjtve, csoportutolsóként várt a négypontos OTP Bank-Pick Szegedre, amely a Barca és a Magdeburg elleni vereségeket követően utazott a horvát fővárosba. A horvát rekordbajnok vezetőedzője nem finomkodott, miután az előző fordulóban a GOG legyőzte őket, a teljesítményük kapcsán a szégyent emlegette. Tavaly is egy Bajnokok Ligája-csoportban szerepelt a két együttes, mindkét alkalommal a vendégek hagyták el győztesen a pályát. Visszatérve a mostani összecsapásra: Michael Apelgren továbbra sem számíthatott Janus Smárason és Magnus Abelvik Rod játékára. Viszont sorozatban már a harmadik meccsen volt ott a keretben a sérüléséből visszatérő Lazar Kukics, aki ráadásul friss apukaként léphetett pályára szerda este.

A Szeged második félidei játéka hozta meg a sikert (Fotó: Sólya Eliza)

Klarica bombájával a Zagreb szerezte meg a vezetést. Az első szegedi támadás igencsak elnyúlt, a negyedik perc elején, Bánhidi góljával jött össze az egyenlítés. Az első hétméterest a hazai kapták, ezt Thulin védeni tudta. A nyolcadik percben emberelőnybe került a Szeged, mégsem tudta érvényre juttatni akaratát, Frimmel ajtó-ablak ziccerben hibázott. Mindkét csapat görcsösen és pontatlan játékkal kezdett, mindössze négy gól született az első tíz percben (2-2).

Bánhidi Bence nélkül folytatta a Szeged a Zagreb ellen

Nem sokkal később, második ziccerét már gólra tudta váltani Frimmel, először kerültek előnybe a szegediek. Egymás hibáiból éltek a csapatok, a felállt védekezés elleni gólszerzés mindkét oldalt komoly fejtörést okozott. Miután dobott egy háromgólos sorozatot a Szeged, a Zagreb ezt nem csak megismételte, de négy találattal válaszolt (6-4).

A félidő feléhez érve Bánhidi Bence arcon ütötte Glavast, ezért a mozdulatért pedig teljesen jogosan egyből piros lapot kapott. Szűk tizenöt perc után elvesztette csapatkapitányát a Szeged.

A Zagreb hálóőre, Suljevic 40 százalékon állt, egyre inkább elkapta a fonalat. A játék rendkívül tördelt volt, ami a hazaiaknak kedvezett. Bánhidi kiállításával még nagyobb szerep hárult Jérémy Totóra, ám a francia nem volt jól, nem lehetett tudni, hogy milyen komoly vállsérülés érhette, de többször kénytelen volt leülni a kispadra, és végül fel is vette a melegítőjét a 22. percben.