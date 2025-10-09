A Szeged nem tudta megismételni tavaszi bravúrsikerét a Barcelona otthonában

A két csapat ugyanolyan mérleggel várta a barcelonai Palau Blaugranában rendezett összecsapást, három forduló után a Barca és az OTP Bank-Pick Szeged is két-két győzelemmel és egy-egy vereséggel állt a tabellán. A szegediek az első körben a Wisla Plocktól kaptak ki 33-34-re kaptak ki, míg a katalánokat három hete a Bajnokok Ligája-címvédő Magdeburg győzte le itt 22-21-re. Legutóbb májusban találkozott a két csapat, akkor a Tisza-partiak bravúrsikert értek el Barcelonában, ám ez sem volt elég, hogy bejussanak a BL négyes döntőjébe. Carlos Ortega a legerősebb keretét nevezhette, míg Michael Apelgrennek Lazar Kukics, Janus Smárason és Magnus Röd játékát is nélkülöznie kellett. A szerdán villámigazolással Szegedre szerződő Fazekas Máté pedig még nem utazott a csapattal Spanyolországba.

A sérülésekkel teletűzdelt Szeged elfogyott a véghajrára. (Fotó: Tóth Norbert)

A félidő utolsó másodpercében zárkózott a Szeged

Az első támadás végén Bánhidi szerezte meg a vezetést, majd Fernández Jiménez egyenlített. Ezt követően megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal a Szeged, ám ennek egy üreskapus kapott gól lett a vége. Már az első percekben észrevehető volt, hogy Dika Mem kiváló formában van, nagyobbnál nagyobb gólokat lőtt, az egyetlen egészséges szegedi irányító, Jim Gottfridsson pedig hajtott, de érezhető volt, hogy gyorsan fárad.

Szoros volt a mérkőzés, de a fordulat nem volt benne, bár a Pick a félidő felénél átvehette volna a vezetést, de Garciandia lövése hiába kötött ki a katalán kapuban, a játékvezető közbesípolt. A szegedi átlövők rendkívül pontatlanul lőttek, így hiába volt szoros a meccs, nem tudott fordítani a magyar bajnoki ezüstérmes.

A félidő végén a Szeged védekezésében hibák csúsztak, és ha Thulin nem véd bravúrral, már háromgólos hátrányban lett volna a csapat (11-9). Michael Apelgren ekkor időt kért. A szünet előtti percekben Sostaric talált be egy kínai figura végén, ám ez a gól sem adott akkora lendületet a szegedieknek, hogy egalizálni tudjanak. Az utolsó percben ismét a háromgólos vezetésért támadhatott a Barcelona, és Carlos Ortega tizennégy másodperccel a félidő vége előtt időt kért. A játékrészt végül Frimmel dudaszónál lőtt találata zárta, így a szünetben már csak egy gól volt a Szeged hátránya (14-13).