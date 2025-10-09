  • Magyar Nemzet
A Szeged nem tudta megismételni tavaszi bravúrsikerét a Barcelona otthonában

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában Spanyolországba utazott az OTP Bank-Pick Szeged. A szegediek a friss klubvilágbajnok Barca otthonában, a Palau Blaugranában vendégeskedtek, miután kétszer is botlottak az NB I-ben. Az első félidei egygólos hátrány után végül hárommal (31-28) kapott ki Michael Apelgren együttese a katalán fővárosban.

Tóth Norbert
2025. 10. 09. 22:56
Szoros meccset játszott a Szeged a Barcelona ellen, de nem volt valós esélye a fordításra.
Szoros meccset játszott a Szeged a Barcelona ellen, de nem volt valós esélye a fordításra
A két csapat ugyanolyan mérleggel várta a barcelonai Palau Blaugranában rendezett összecsapást, három forduló után a Barca és az OTP Bank-Pick Szeged is két-két győzelemmel és egy-egy vereséggel állt a tabellán. A szegediek az első körben a Wisla Plocktól kaptak ki 33-34-re kaptak ki, míg a katalánokat három hete a Bajnokok Ligája-címvédő Magdeburg győzte le itt 22-21-re. Legutóbb májusban találkozott a két csapat, akkor a Tisza-partiak bravúrsikert értek el Barcelonában, ám ez sem volt elég, hogy bejussanak a BL négyes döntőjébe. Carlos Ortega a legerősebb keretét nevezhette, míg Michael Apelgrennek Lazar Kukics, Janus Smárason és Magnus Röd játékát is nélkülöznie kellett. A szerdán villámigazolással Szegedre szerződő Fazekas Máté pedig még nem utazott a csapattal Spanyolországba.

A sérülésekkel teletűzdelt Szeged elfogyott a véghajrára. (Fotó: Tóth Norbert)
A sérülésekkel teletűzdelt Szeged elfogyott a véghajrára. (Fotó: Tóth Norbert)

A félidő utolsó másodpercében zárkózott a Szeged

Az első támadás végén Bánhidi szerezte meg a vezetést, majd Fernández Jiménez egyenlített. Ezt követően megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal a Szeged, ám ennek egy üreskapus kapott gól lett a vége. Már az első percekben észrevehető volt, hogy Dika Mem kiváló formában van, nagyobbnál nagyobb gólokat lőtt, az egyetlen egészséges  szegedi irányító, Jim Gottfridsson pedig hajtott, de érezhető volt, hogy gyorsan fárad.

Szoros volt a mérkőzés, de a fordulat nem volt benne, bár a Pick a félidő felénél átvehette volna a vezetést, de Garciandia lövése hiába kötött ki a katalán kapuban, a játékvezető közbesípolt. A szegedi átlövők rendkívül pontatlanul lőttek, így hiába volt szoros a meccs, nem tudott fordítani a magyar bajnoki ezüstérmes.

A félidő végén a Szeged védekezésében hibák csúsztak, és ha Thulin nem véd bravúrral, már háromgólos hátrányban lett volna a csapat (11-9). Michael Apelgren ekkor időt kért. A szünet előtti percekben Sostaric talált be egy kínai figura végén, ám ez a gól sem adott akkora lendületet a szegedieknek, hogy egalizálni tudjanak. Az utolsó percben ismét a háromgólos vezetésért támadhatott a Barcelona, és Carlos Ortega tizennégy másodperccel a félidő vége előtt időt kért. A játékrészt végül Frimmel dudaszónál lőtt találata zárta, így a szünetben már csak egy gól volt a Szeged hátránya (14-13).

Végig a kezében tartotta a meccset a Barca

A második félidőre Michael Apelgren kapust cserélt: Mikler Roland állt be, ám Fabregas így is gyorsan megkezdte a gólgyártást. Szegedi oldalon Bánhidi lőtt gólt, majd Garciandia is betalál. A Barcelona négygólos előnyben volt, és kevesebb mint négy és fél perc után Apelgren ismét időt kért (19-15). A taktikai szünet után Bodó átlövésgólja és Mikler első védése adott némi reményt, rá is zendített a nyolcvan szegedi szurkoló a lelátó tetején.

 

Az egyenlítés és a fordítás elmaradt, Sostaric a 40. percben kihagyta a hetest, majd a Barcelona újabb három védése után Mikler már nem tudott segíteni, így visszaállt a négygólos különbség (21-17). A meccs háromnegyedénél a Szeged mindössze tizennyolc gólnál járt, amiben Emil Nielsen második félidei teljesítménye is jelentős szerepet játszott. A szegediek továbbra sem tudták megközelíteni a Barcát, sőt ötgólos hátrányba kerültek, pedig Mikler 37 százalékos védési mutatónál járt a 48. percben. Az egyetlen szegedi irányító, Jim Gottfridsson elkészült erejével, így a 48. percben le is kellett cserélni, rövid ideig Bodó vezényelte a Szegedet.

A Pick látványosan kapaszkodott, és egy gólra csökkentette a hátrányt, válaszul a Barcelona az 52. perc végén időt kért (25-24). Utoljára a 15-14-es állásnál volt ilyen szoros a meccs. Az utolsó percekben a katalánok visszaépítették háromgólos előnyüket, és a végjáték már nem tartogatott nagy izgalmakat, a hazaiak biztosan nyertek 31-28-ra.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 4. forduló:

Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged 31–28 (14–13)
Ld: Fabregas, Barrufet 6-6, illetve Sostaric 8, Bánhidi 6

 

