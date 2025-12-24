botránybántalmazástornasport

Újabb döbbenetes botrány robbant ki az amerikai tornasportban

Újabb döbbenetes botrány rázta meg az Egyesült Államok tornasportját. Két trénert azonnali hatállyal felfüggesztettek. Az eset rejtélyes s megrázó a tornasport számára.

2025. 12. 24. 11:03
Armine Barutyan (a képen balra) az egyik eltiltott tornaedző Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
Az Egyesült Államokban 2017 óta létezik egy olyan sportszervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy az ország sportolói biztonságban legyenek, s ha bárki komoly visszaélést tapasztal, ennek a testületnek jelentse. Most az amerikai tornasport került célkeresztbe.

Az amerikai tornasportot megrázó botrány egyik főszereplője, Al Fong (a képen balra). Fotó: AFP/Luis Robayo

Az amerikai tornasport újabb megrázó botránya

Nos, most ez a szervezet lépett és függesztett fel két, világhírű tornaedzőt. Al Fong és Armine Barutyan világszerte ismert trénerek, akik korábban olimpiai és világbajnokokat is neveltek. A vád most az ellenük, hogy fizikailag és érzelmileg is bántalmazták a rájuk bízott sportolókat.

Fong és Barutyan a Missouri államban, Blue Springsben található Great American Gymnastics Express (GAGE Center) alapítói. A két edző évtizedek óta nevelt tornászokat, köztük a közelmúltbeli világbajnokokat és olimpiai tartalékokat, Leanne Wongot és Kara Eakert, valamint a 2004-es olimpiai ezüstérmeseket, Terin Humphrey-t és Courtney McCoolt. 

Fong eltiltása 2030. december 22-ig érvényes. 

Az egy évre eltiltott Barutyan tagja volt az amerikai szövetség edzői stábjának a novemberi junior-világbajnokságon és az augusztusi junior Pánamerikai Játékokon, mivel mindkét csapatban versenyzett a GAGE ​​tornásza, Lavi Crain.

A két eltiltott edző által alapított központ közleményt adott ki. Ebben az áll, hogy egyáltalán nem értenek egyet az eltiltással, s értetlenül állnak a történtek előtt. 

Ugyanakkor az Egyesült Államok tornaszövetsége és az eltiltást meghozó szervezet sem akarta kommentálni a történteket.

Al Fongnak már korábban voltak botrányos ügyei. Az 1990-es években két olyan tornász is meghalt, aki Fong kezei alatt nevelkedett. 1991-ben a 18 éves Julissa Gomez azután halt meg, hogy egy ugrást követő balesetben lebénult. A 22 éves Christy Henrich 1994-ben halt meg. Halálának oka az éhezés okozta szervleállás volt. Azért éhezett, mert az edző azt mondta neki, hogy fogynia kell.

 

