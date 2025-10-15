OTP Bank-Pick SzegedSC Magdeburgférfikézilabda Bajnokok Ligája

Csak üldözte a BL-címvédőt a Szeged, utolérni nem volt esélye

A férfikézilabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán fogadta a német SC Magdeburgot. A sorozat címvédőjét ugyan megizzasztott a magyar bajnoki ezüstérmes, de reális esélye nem volt a győzelemre, és végül 34-30-ra a németek nyertek szerda este.

Kibédi Péter
2025. 10. 15. 20:33
Nagyot küzdött a BL-címvédő ellen a Szeged, de nem volt reális esélye a győzelemre
Nagyot küzdött a BL-címvédő ellen a Szeged, de nem volt reális esélye a győzelemre Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A forduló előtt két győzelemmel és két vereséggel a férfikézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának tabelláján negyedik helyén álló OTP Bank-Pick Szeged keretéből Janus Smárason és Magnus Röd hiányzott, viszont visszatérhetett a sérülés után Lazar Kukics, illetve ott volt a keretben a múlt héten igazolt utánpótlás válogatott Fazekas Máté. A SC Magdeburg Manuel Zehnder, Matthias Musche és Nikola Portner nélkül kezdte az összecsapást. A BL-címvédő veretlenül, a B csoport élén várta a fordulót.

A Pick Szeged játéka támadásban akadozott, bár Bodó Richárd három nagy gólt lőtt az első félidőben
A Pick Szeged játéka támadásban akadozott, bár Bodó Richárd három nagy gólt lőtt az első félidőben Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Pick Szeged csak futott az eredmény után

Lendületes, gólgazdag játék alakult ki az első percekben Bodó, Garciandia és Sostaric is betalált, a Magdeburg pedig Claar és Kristjansson révén válaszolt. A szegediek még 9-8-nál tartották a lépést, de ezután Hernandez két bravúrjával és Berthold gyors góljaival a németek vették át az irányítást.

A félidő második felében a Magdeburg szervezettebben védekezett, a Szeged támadásai viszont akadoztak, miközben Claar és Kristjansson tovább növelték a különbséget. Bánhidi és Bodó próbálták életben tartani a hazai reményeket, de a hajrában Magnusson hetesből visszaállította a háromgólos előnyt. 

Bodó foglalta keretbe a félidőt, az utolsó másodpercekben lőtt góljával 17-14-re zárkózott a Szeged.

A második félidő elején a Szeged nehezen talált ritmust, hiába jött fel többször is egy gólra, a hibák rendre visszaütöttek. Mackovsek és Gottfridsson próbálta lendületbe hozni a hazaiakat, de Claar és Bergendahl minden alkalommal válaszolt. A Magdeburg fegyelmezetten tartotta előnyét, miközben a szegedi támadások egyre pontatlanabbá váltak.

A hajrához közeledve Sostaric heteseivel és Toto góljával még volt remény, de Bodó kiállítása és Hernandez bravúrjai eldöntötték a meccset. Magnusson magabiztosan értékesítette a büntetőket, Zechel és Frimmel pedig tovább növelték a különbséget. Bár a végén Sostaric kétszer is betalált hetesből, ezzel már csak kozmetikázta az eredményt. 

A Magdeburg 34-30-ra győzött, és továbbra is veretlenül vezeti a csoportot, a Szeged harmadik vereségét szenvedte el, jövő héten a Zágráb ellen idegenben javíthat.

A másik magyar BL-csapat, a One Veszprém csütörtökön este (20.45, tv: Sport1) a portugál Sporting otthonában zárja az ötödik fordulót.

Ötven éve az élvonalban a Szeged
A mérkőzés előtt ünnepélyes keretek között köszöntötték a másodosztályú bajnokságot szinte napra pontosan ötven évvel ezelőtt, 1975. október 18-án megnyert Szegedi Volán SC tagjait, akik a klub történetében először jutottak fel az élvonalba, ahol azóta megszakítás nélkül szerepelnek. Az elhunyt játékosokat a családtagok képviselték, az ajándékokat pedig Szűcs Ernő Péter klubelnök és Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke adta át.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.