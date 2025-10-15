Csak üldözte a BL-címvédőt a Szeged, utolérni nem volt esélye

A forduló előtt két győzelemmel és két vereséggel a férfikézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának tabelláján negyedik helyén álló OTP Bank-Pick Szeged keretéből Janus Smárason és Magnus Röd hiányzott, viszont visszatérhetett a sérülés után Lazar Kukics, illetve ott volt a keretben a múlt héten igazolt utánpótlás válogatott Fazekas Máté. A SC Magdeburg Manuel Zehnder, Matthias Musche és Nikola Portner nélkül kezdte az összecsapást. A BL-címvédő veretlenül, a B csoport élén várta a fordulót.

A Pick Szeged játéka támadásban akadozott, bár Bodó Richárd három nagy gólt lőtt az első félidőben Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Pick Szeged csak futott az eredmény után

Lendületes, gólgazdag játék alakult ki az első percekben Bodó, Garciandia és Sostaric is betalált, a Magdeburg pedig Claar és Kristjansson révén válaszolt. A szegediek még 9-8-nál tartották a lépést, de ezután Hernandez két bravúrjával és Berthold gyors góljaival a németek vették át az irányítást.

A félidő második felében a Magdeburg szervezettebben védekezett, a Szeged támadásai viszont akadoztak, miközben Claar és Kristjansson tovább növelték a különbséget. Bánhidi és Bodó próbálták életben tartani a hazai reményeket, de a hajrában Magnusson hetesből visszaállította a háromgólos előnyt.

Bodó foglalta keretbe a félidőt, az utolsó másodpercekben lőtt góljával 17-14-re zárkózott a Szeged.

A második félidő elején a Szeged nehezen talált ritmust, hiába jött fel többször is egy gólra, a hibák rendre visszaütöttek. Mackovsek és Gottfridsson próbálta lendületbe hozni a hazaiakat, de Claar és Bergendahl minden alkalommal válaszolt. A Magdeburg fegyelmezetten tartotta előnyét, miközben a szegedi támadások egyre pontatlanabbá váltak.

A hajrához közeledve Sostaric heteseivel és Toto góljával még volt remény, de Bodó kiállítása és Hernandez bravúrjai eldöntötték a meccset. Magnusson magabiztosan értékesítette a büntetőket, Zechel és Frimmel pedig tovább növelték a különbséget. Bár a végén Sostaric kétszer is betalált hetesből, ezzel már csak kozmetikázta az eredményt.

A Magdeburg 34-30-ra győzött, és továbbra is veretlenül vezeti a csoportot, a Szeged harmadik vereségét szenvedte el, jövő héten a Zágráb ellen idegenben javíthat.