Meghalt a legendás kalapácsvető olimpiai bajnok

Nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.
Az Ukrajnában született Anatolij Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben, míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot. Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.
