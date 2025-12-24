halálolimpiakalapácsvetés

Meghalt a legendás kalapácsvető olimpiai bajnok

Meghalt Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 11:33
Anatolij Bondarcsuk 85 éves korában halt meg Kanadában Forrás: EPU
Nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.

Az Ukrajnában született Anatolij Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben, míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot. Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.

 

