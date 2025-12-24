Japánbaseballgolf

Gyászba borult Japán, meghalt az ország egyik leghíresebb sportolója

Hetvennyolc éves korában meghalt Japán legismertebb profi golfjátékosa. Maszaszi Ozaki a golf előtt egy másik sportágban, a baseballban is maradandót alkotott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 12:02
Maszaszi Ozaki, akit az egész világ tisztelt Fotó: YOMIURI SHIMBUN Forrás: Yomiuri
Maszaszi Ozaki a Japán Nyílt Nemzetközi golfbajnokság sorozatán nem kevesebb, mint 94 versenyt nyert meg. Tizenkétszeres japán bajnok, olyan sportoló volt, akit az egész ország csodált. Igazi példaképnek tartották, mindenki felnézett rá. Kettőszáz héten át (azaz közel négy éven keresztül) a világ tíz legjobb játékosai között tartották számon. 2011-ben iktatták be a Hírességek Csarnokába.

Maszaszi Ozaki
 Maszaszi Ozaki, aki a világ egyik legismertebb golfozója volt. Fotó: AFP/Steve Schaeffer

Maszaszi Ozaki, aki énekelt, baseballozott és saját szakácsot is tartott

Mielőtt golfozni kezdett volna, profi baseballjátékosként ismerte őt meg a világ. Hiszonhat évesen, 1973-ban nyerte meg első trófeáját és 55 évesen az utolsót. Utána kezdett el golfozni. Különös szokásairól is ismert volt: minden külföldi tornára magával vitte saját szusiszakácsát, aki csak és kizárólag neki készítette el a japánok nemzeti eledelét.

Ozaki az énekléssel is foglalkozott, és három kislemeze is felkerült a japán slágerlistákra az 1980-as évek végén. Egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála vastagbélrákot, amelyet nem tudott legyőzni.

 

