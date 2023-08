Itt ingyen mez jár a jegy mellé, és mindenki összegyűjti a szemetét + videó

Japánban a legnépszerűbb sportág a baseball, amit Fukuokában könnyen le is ellenőrizhetünk. 2021-ben, amikor a helyi futballcsapat feljutott az élvonalba, és a japán liga legnagyobb sztárjaként elkönyvelt korábbi Barcelona-csillag, Andrés Iniesta először a városba látogatott a Vissel Kobe színeiben, mindössze 4700-an gyűltek össze az amúgy húszezres Best Denki Stadionban. Mondhatjuk, hogy nem hozta lázba az embereket egy világszerte rajongott futballsztár sem, ezzel szemben a Fukuoka SoftBank Hawks mérkőzései sokszor telt ház előtt zajlanak, ami negyvenezer embert jelent. Így volt ez vasárnap a Fukuoka SoftBank Hawks Chiba Lotte Marines elleni meccsén is, amikor a baseball egyetlen délután alatt több mint negyedannyi japánt vonzott, mint a két magyar világbajnoki címet hozó vizes vb két és fél hét alatt összesen (a World Aquatics közlése szerint 135 ezren látogattak ki a viadalra).

A tömött lelátók megszokottak a baseballmeccseken Fukuokában.

Bár a baseballt többnyire az Egyesült Államokkal azonosítjuk, valójában Japán is a sportág egyik nagyhatalma. Márciusban Japán győzött a világbajnokságnak számító World Baseball Classicon (WBC), méghozzá az amerikaiakat a saját földjükön, Miamiban két vállra fektetve. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy az USA félvállról vette volna a döntőt, hiszen 3-2-es japán vezetésnél az MLB egyik legjobbja játékosa, Mike Trout egyenlíthetett volna, de Ohtani Sohej 100 mérföldes dobásaival nem tudott mit kezdeni. A japánok sztárja egyébként Trout csapattársa a Los Angeles Angelsben. Nem ritka, hogy a legjobb japánok az MLB-ben kötnek ki, a SoftBank Hawks a mostani idény előtt egyik legjobbját, Senga Kodait vesztette el, akit a New York Mets öt évre 75 millió dolláros szerződéssel csábított Fukuokából Amerikába.

Nem akartuk elhinni: ajándék mezt adnak minden jegyhez

A SoftBank Hawks Japán egyik élcsapata, tizenegyszeres bajnoka a profi ligának (2017 és 2020 között zsinórban négyszer volt a legjobb), a Pacific League-et (a főcsoportját) pedig 19-szer nyerte meg eddig. Nem könnyű jegyet szerezni a csapat meccseire az 1993-ban épült PayPay Dome-ba, magyar emberként pedig különösen nehéz. Hazánkból ugyanis nem tölt be a klub honlapja, és jegyet sem lehet venni. Hiába próbálkoztunk vele jóval a Fukuokába utazás előtt, sehogy sem jártunk sikerrel, pedig szabad jegyek akkor még voltak. Végül írtunk a klub egyik általános e-mail címére, hogy a vizes vb miatt utazunk a városba, de szívesen írnánk egy baseballmeccsről is. Aztán vártunk.

Néhány nappal később jelentkezett Miho, a csapat egyik PR-osa, aki rendkívül szimpatikusan fogadta a megkeresést, elnézést kért, hogy Magyarországról sajnos nem lehet jegyet venni, de örömmel meghívott a meccsre. Miután a PayPay Dome-hoz vezető óriási dugót a reménytelenül veszteglő buszról idő előtt leszállva, és az utolsó két megállót a rekkenő hőségben legyalogolva leküzdöttük, a stadion sajtóbejáratánál várt minket egy boríték Miho kedves üzenetével, benne a jeggyel.

Hangulatfelvételek a meccsről:

A hatalmas, kör alakú Dome-ban belül a büfék, árusok sora húzódik, innen lehet a lelátóra menni. Egyből feltűnt, hogy szinte kivétel nélkül mindenki a csapat türkizkék mezét viselte. Hamar kiderült, hogy a jegyhez mindenkinek jár ingyen mez, amit a kinti bódéknál lehet beszerezni. Nevezhetjük ajándéknak, a szurkolók kiszolgálásának vagy marketingfogásnak, de a látvány alapján megtérül – a csapat névadó szponzora, a SoftBank Group negyvenezer boldog reklámarcot szerez magának minden meccsen.

A japánok nem csak a vb-n takarítanak maguk után

Az első, ami magáról a játékról is elterelte a figyelmünket, a szurkolás volt. A japán szurkolás. A vizes vb-n nem sokat láthattunk ebből, szolid tapsnál többet nem mutattak a helyiek. A PayPay Dome-ban viszont szinte folyamatosan szólt a zene, trombitaszólam adta az alaphangot, amire fülbemászó dallamra ütötték össze a szurkolói boltban 1100 jenért beszerezhető kis műanyag baseballütőket. A feketébe öltözött vendégszurkolók az egyik szektorban állva szurkoltak, ugráltak, integettek, tapsoltak – mindezt összehangolva, mintha begyakorolt koreográfia lett volna. Minden mozdulatban megbújt a fegyelmezettség, ami jellemzi a japánokat a mindennapokban is.

Miután a szurkolásban és a játékban is elmélyedtünk, egy idő után feltűnt, hogy már nem is izzadunk. A meccset helyi idő szerint 13 órakor rendezték, a legnagyobb hőségben, ami Fukuokában nemcsak a tűző nap ereje miatt izzasztó, hanem a magas páratartalom miatt is. Negyedóra nem túl sietős séta után is úgy gyöngyözik az ember homloka, mintha futóedzésen vett volna részt. De a PayPay Dome-ban kellemes idő volt. A stadion óriási kupolára hajazó tetőszerkezete teljesen bezárható, és a kora délutáni meccsen be is csukták, így a légkondi megtette hűsítő hatását.

Házhoz jön a sör a lelátón.

Sokan zacskókkal, nejlontáskákkal felszerelkezve érkeztek, amibe aztán már a lelátón össszegyűjtötték a szemetüket. A futball-világbajnokságokon mindig rácsodálkozunk, hogy a japán szurkolók feltakarítanak maguk után, és ezt nem csak „idegenben” teszik. Szemét egyébként volt bőven, a baseball amerikai szokásai Japánban is hódítanak: a büfékben sláger a hamburger és a sör. Utóbbit mobil sörcsapoló lányoktól a lelátón is lehet rendelni ugyanúgy 700 jenért, mint a büfében, fel-alá járkáltak a sorok közt, és nem sokat hagyták őket pihenni.

Mennyibe kerül a kaja és a kabalaállat?

Egy átlagos hamburgermenü kólával és sült krumplival 900 jenbe kerül, ami forintban két és félszeres szorzó, nagyjából 2300 forint. Ugyanakkor ha a szurkolói boltban a csapat plüss kabalifugráját (egy kacsának kinéző bébi sólymot) szeretnénk megvásárolni, azért mélyen a zsebbe kell nyúlni, 4950 jenbe kerül egy darab (kb. 12,5 ezer forint).

A baseball családi esemény, sokan gyerekekkel, egészen kicsikkel járnak meccsre, amire a klub fel van készülve. Külön helyet választottak le a babakocsiknak, ami megtelt, de a mindig tiszta mosdók mellett van külön szoptató- és pelenkázóhelység is. Ilyen a családbarát szurkolás japán módra.

Több ilyen, babakocsiknak elkerített rész is megtelt a stadionban.

Maga a meccs filmekbe illő véget ért a Fukuoka-drukkerek számára. Bár a csapat sokáig hátrányban volt, a tezenegyedik, extra játékban (inningben) sikerült 6-5-re nyernie a Hawksnak, méghozzá egy cserejátékos bravúrjával. Ukyo Shuto egy sérült csapattárs helyén került pályára 5-3-as hátránynál, majd az ő pontja kellett hozzá, hogy hosszabbításra mentsék a találkozót. Abban végül a győztes hazafutást is Ukyo csinálta meg. Íme:

Borítókép: Fukuokában, ahogy Japánban általában véve is, a baseball az egyik legnépszerűbb sportág (Fotó: a szerző felvétele)