Súlyos veszély leselkedik a börtönből szabadulókra, ennek nem tudnak ellenállni

A börtönévek alatt gyakran megszakad a korábbi drogfogyasztási minta, ám a szabadulást követően sokan újra kapcsolatba kerülnek a kábítószerekkel, és nem ritkán még súlyosabb formában, mint korábban – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint hangsúlyozták, az opioidok – különösen a heroin, a metadon és az újabb szintetikus szerek – kiemelt szerepet játszanak ebben a visszaesési folyamatban, mivel ezek a drogok nemcsak erőteljes függőséget okoznak, hanem a túladagolás kockázatát is jelentősen növelik.

A nemzetközi és hazai kutatások egyaránt rámutatnak arra, hogy a börtönből szabadulók körében a drogfogyasztás újraindulása gyakori jelenség, különösen azoknál, akik már a szabadságvesztés előtt is küzdöttek szerhasználati problémákkal.

A magyarországi adatok szerint a kábítószer-fogyasztás általános növekedése mellett egyre több intravénás szerhasználó jelenik meg, és a túladagolásban elhunytak átlagéletkora is emelkedik. Ez különösen aggasztó a börtönből szabadulók esetében, akik gyakran szociálisan izoláltak, munkanélküliek, és nem kapnak megfelelő utógondozást vagy addiktológiai ellátást – mutatott rá a szakmai szervezet.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A szabadulás után sokan újra függővé válnak

A DKI ismertette: a börtönévek alatt a szerhasználat gyakran háttérbe szorul, de nem szűnik meg teljesen. A tiltott szerekhez való hozzáférés korlátozottabb, ugyanakkor a pszichoaktív gyógyszerek – köztük az opioid alapú fájdalomcsillapítók – jelenléte nem ritka a zárt intézményekben sem. A szabadulást követően a korábbi függőségi minták gyorsan visszatérhetnek, különösen akkor, ha a személy nem kap megfelelő támogatást a társadalmi visszailleszkedéshez.

Egy tavaly publikált tanulmány szerint

az opioidokkal összefüggő túladagolás a vezető halálok azok körében, akik nemrég szabadultak a börtönből.

Ugyanakkor az opioidhasználat kezelésére szolgáló gyógyszeres terápia (MOUD) alkalmazása a fogvatartás ideje alatt csökkentheti a halálozási kockázatot. Az elemzés három dimenzióban értékelte a visszaesési, illetve túladagolási kockázatokat. A fizikai környezetben rejlő kockázatok közé olyan tényezők tartoztak, mint az opioidtolerancia elvesztése a börtönbüntetés ideje alatt, a többféle szer együttes használata, valamint a régióban elérhető kábítószerek toxikussága, melyek mind jelentősen növelték a szabadulás utáni túladagolás kockázatát.