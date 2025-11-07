fogvatartásbörtönévopioid toleranciadrogheroinkockázat

Súlyos veszély leselkedik a börtönből szabadulókra, ennek nem tudnak ellenállni

A börtönből szabadulók körében a drogfogyasztás újraindulása gyakori jelenség, különösen azoknál, akik már a szabadságvesztés előtt is küzdöttek szerhasználati problémákkal – mutatott rá a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az opioidokkal összefüggő túladagolás a vezető halálok azok körében, akik nemrég szabadultak a börtönből. Az is kiderült, hogy a különböző drogok, az alkohol és a tabletták keverése jelenti a túladagolás legnagyobb veszélyét.

Forrás: Drogkutató Intézet2025. 11. 07. 21:48
A börtönévek alatt gyakran megszakad a korábbi drogfogyasztási minta, ám a szabadulást követően sokan újra kapcsolatba kerülnek a kábítószerekkel, és nem ritkán még súlyosabb formában, mint korábban – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint hangsúlyozták, az opioidok – különösen a heroin, a metadon és az újabb szintetikus szerek – kiemelt szerepet játszanak ebben a visszaesési folyamatban, mivel ezek a drogok nemcsak erőteljes függőséget okoznak, hanem a túladagolás kockázatát is jelentősen növelik. 

A nemzetközi és hazai kutatások egyaránt rámutatnak arra, hogy a börtönből szabadulók körében a drogfogyasztás újraindulása gyakori jelenség, különösen azoknál, akik már a szabadságvesztés előtt is küzdöttek szerhasználati problémákkal.

A magyarországi adatok szerint a kábítószer-fogyasztás általános növekedése mellett egyre több intravénás szerhasználó jelenik meg, és a túladagolásban elhunytak átlagéletkora is emelkedik. Ez különösen aggasztó a börtönből szabadulók esetében, akik gyakran szociálisan izoláltak, munkanélküliek, és nem kapnak megfelelő utógondozást vagy addiktológiai ellátást – mutatott rá a szakmai szervezet.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A szabadulás után sokan újra függővé válnak

A DKI ismertette: a börtönévek alatt a szerhasználat gyakran háttérbe szorul, de nem szűnik meg teljesen. A tiltott szerekhez való hozzáférés korlátozottabb, ugyanakkor a pszichoaktív gyógyszerek – köztük az opioid alapú fájdalomcsillapítók – jelenléte nem ritka a zárt intézményekben sem. A szabadulást követően a korábbi függőségi minták gyorsan visszatérhetnek, különösen akkor, ha a személy nem kap megfelelő támogatást a társadalmi visszailleszkedéshez.

Egy tavaly publikált tanulmány szerint 

az opioidokkal összefüggő túladagolás a vezető halálok azok körében, akik nemrég szabadultak a börtönből.

Ugyanakkor az opioidhasználat kezelésére szolgáló gyógyszeres terápia (MOUD) alkalmazása a fogvatartás ideje alatt csökkentheti a halálozási kockázatot. Az elemzés három dimenzióban értékelte a visszaesési, illetve túladagolási kockázatokat. A fizikai környezetben rejlő kockázatok közé olyan tényezők tartoztak, mint az opioidtolerancia elvesztése a börtönbüntetés ideje alatt, a többféle szer együttes használata, valamint a régióban elérhető kábítószerek toxikussága, melyek mind jelentősen növelték a szabadulás utáni túladagolás kockázatát. 

A társadalmi kockázati tényezők közé tartoztak a kortárscsoportok kockázati normái – beleértve a drogkereskedők és fogyasztók közötti személyes kapcsolatokat –, valamint a makroszintű társadalmi egészségmeghatározók, mint például a lakhatási bizonytalanság és a mentális egészségügyi szolgáltatások elérhetősége. 

A gazdasági kockázati tényezők közé sorolták a börtön ideje alatti jövedelemszerzési lehetőségek hiányát és a munkavállalás nehézségeit.

 A résztvevők több olyan szakpolitikai tényezőt is megemlítettek, amelyek hozzájárulnak a szabadulás utáni túladagolás kockázatához, például az ártalomcsökkentő eszközök elérhetőségét, a közegészségügyi szolgáltatásokat, valamint a MOUD szélesebb körű szabályozását – tudatta a DKI.

 

A legnagyobb veszély a kotyvalékokban rejlik

A résztvevők túlnyomó többsége az opioid-tolerancia elvesztését a börtönbüntetés ideje alatt, a szabadulás utáni túladagolás egyik fő kiváltó okaként írta le. Sokan közülük megjegyezték, hogy gyakori jelenség, amikor az emberek a szabadulás után visszatérnek a börtön előtti droghasználati szokásaikhoz. Emellett az opioidtolerancia elvesztését összekapcsolták a kábítószerellátás kiszámíthatatlanságával, márpedig ezek a tényezők együtt súlyosbítják a szabadulás utáni túladagolás magas kockázatát. Ezenkívül többen úgy fogalmaztak, hogy 

a különböző drogok, az alkohol és a tabletták keverése jelenti a legnagyobb veszélyt a túladagolásra.

Továbbá számos résztvevő beszámolója szerint a fentanil telítettsége az illegális kábítószerpiacon szorosan összefügg a túladagolások gyakoriságával – tették hozzá.

Egy 2023-ban publikált tanulmány a börtönből való szabadulás utáni halálos és nem halálos opioid túladagolási statisztikákat igyekezett összegyűjteni, és ezek alapján becsülni Oregon állam 2014 és 2018 közötti időszakra vonatkozó adatai alapján. 

A 18 258 szabadult kétharmadánál dokumentált szerhasználati zavar miatti kezelési igény állt fenn, és 20 százalékuknál mentális egészségügyi ellátásra is szükség volt. 

A börtönből való szabadulást követően összesen 579 opioidtúladagolásos eset történt, amelyek közül 65 – azaz 11 százalék – halálos kimenetelű volt. A túladagolások aránya az első két hétben volt a legmagasabb, különösen a nők körében, valamint azoknál, akiket mentális egészségügyi vagy szerhasználati zavar miatt kezelni kellett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

