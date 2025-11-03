jogállamállam ”Belgiumszállítmányjelenség

Akasztják a hóhért: ezért van veszélyben a jogállam Belgiumban

A kábítószerhez fűződő korrupció, félelem és erőszak Belgiumban már nem elszigetelt jelenség, hanem párhuzamos hatalmi struktúra, amely versenyre kel az állammal, egy neve elhallgatását kérő vizsgálóbíró nyílt levele szerint – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a bíró hangsúlyozta, az ország intézményei a szervezett bűnözés célpontjaivá váltak, és az ország könnyen „drogállammá” süllyedhet, ha nem lép azonnal és határozottan.

2025. 11. 03.
Antwerpen, Európa egyik legnagyobb kikötője az elmúlt években nemcsak az áruforgalom, hanem a kokain-kereskedelem egyik legfontosabb kapujává vált – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember írta, itt dolgozik az a vizsgálóbíró is, aki 2025 októberében névtelen nyílt levélben fordult a belga hatóságokhoz, de valójában egész Európához. A levél drámai hangon figyelmeztetett: 

Belgium intézményei a szervezett bűnözés célpontjaivá váltak, és az ország könnyen »drogállammá« süllyedhet, ha nem lép azonnal és határozottan.

Sokatmondó, hogy a levél szerzője nem vállalhatta a nevét. Egy vizsgálóbíró, aki az állam nevében jár el, saját életét félti azoktól, akiket elvileg üldöz – mutatott rá a stratégiai igazgató.

 Illusztráció (Fotó: AFP)

 

Rendszerszintű riasztás

Mint tudatta, a levél szerint a belga hatóságok nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani azoknak a jogászoknak, ügyészeknek és családjuknak, akik a kábítószermaffiák útját keresztezik. A bíró védett lakásban él, folyamatos rendőri felügyelet alatt. Úgy fogalmazott: „Az államnak kötelessége megvédeni saját alapjait. A jogállam nem elvont fogalom, hanem emberek munkáján alapul.” Ez a mondat több, mint személyes segélykiáltás: rendszerszintű riasztás. A bíró szerint Belgium már nem azt kérdezi, hogy veszélyben van-e a jogállam, hanem azt, hogy hogyan tudja megvédeni magát.

Antwerpen Európa fő kapuja Dél-Amerika felől: évente több millió konténer érkezik ide. A levélben az áll, hogy 

a kikötőben évek óta virágzik az illegális gazdaság és a korrupció. A konténerek áthelyezése, a vámosok megvesztegetése, a „fehérre mosott” szállítmányok mindennapos jelenségek. 

Egyetlen áthelyezett konténer akár 100 ezer eurót is hozhat a résztvevőknek. Ekkora pénzáramlás mellett nem meglepő, hogy a szervezett bűnözés beférkőzött a logisztikai láncba, a vámszervekbe, sőt, a politikai döntéshozatal közelébe is. Innen nézve a „drogállam” nem szónoki túlzás, hanem a hatalmi kontroll elvesztésének pontos metaforája.

 

Belgium drogállammá lett

A nyílt levél a „drogállam” definícióját is megadja: olyan ország, ahol az illegális gazdaság, a korrupció és az erőszak egyszerre bénítja meg az állami intézményeket. A szervezett bűnözés nemcsak a pénzt mossa tisztára, hanem az államot is beszennyezi. A pénzügyi rendszerbe beáramló kokainmilliárdok legális vállalkozásokban, ingatlanokban, logisztikai cégekben öltenek testet. Ezzel párhuzamosan nő a korrupció, terjed a félelem, és fokozódik az erőszak – utcai leszámolások, robbantások, családokkal szembeni fenyegetések. Belgiumban mindhárom tünet egyszerre van jelen.

A bíró szerint ez már nem elszigetelt jelenség, hanem párhuzamos hatalmi struktúra, amely versenyre kel az állammal.

A bíró nem csupán vádat emelt, hanem javaslatokat is tett. Névtelenség biztosítása a vizsgálóbíráknak, külön biztosítási és segélyrendszer a fenyegetett jogászoknak, a börtönök kommunikációs csatornáinak szigorítása, hiszen több kokainszállítmányt még mindig rabok irányítanak mobiltelefonról. Ezek az intézkedések egyetlen célt szolgálnának: helyreállítani a félelmet nem ismerő igazságszolgáltatás feltételeit. Mert ha a bíró fél, az állam is félni kezd.

 

Egyre több az erőszakos drogbűntett

A levél másik üzenete a politikai elitnek szól. A bíró szerint az állam túl sokáig tagadta a probléma mélységét, és az intézkedések elmaradása miatt a szervezett bűnözés előnybe került. A kikötői korrupció nem újkeletű, de az utóbbi években már az igazságszolgáltatásig gyűrűzött. A Financial Times elemzése is megerősíti, hogy 

Belgiumban az elmúlt öt évben nőtt a kábítószerhez köthető erőszakos bűncselekmények száma, miközben az állam „reaktív” módon, nem stratégiai tervezéssel válaszol. 

Ez a bénultság a maffia legfőbb szövetségese – szögezte le Téglásy Kristóf.

A stratégiai igazgató hangsúlyozta: Belgium példája figyelmeztetés egész Európának. A kábítószer-kereskedelem nem nemzeti, hanem nemzetközi hálózat. Az antwerpeni kikötőben lefoglalt szállítmányok gyakran holland, francia, német, sőt közép-európai címzettekhez tartoznak. A bűnözői struktúra mindig a leggyengébb láncszemet keresi – legyen az vámos, politikus vagy banki alkalmazott.

A levél zárása egyszerre kijózanító és reményt adó: „A jogállam addig él, amíg vannak, akik hisznek benne és dolgoznak érte, de akik így tesznek, azoknak tudniuk kell: az állam mögöttük áll.” Ez az üzenet nemcsak Belgiumhoz szól, hanem minden országhoz, ahol a bűn pénze gyorsabban mozog, mint az igazságé. A jogállam védelme nem jogi technika, hanem politikai és erkölcsi kötelesség, mert ha egyszer a bíróság falai közé is beszivárog a félelem, onnantól már nemcsak Belgium, hanem egész Európa kerül a „drogállam” árnyékába – figyelmeztetett Téglásy Kristóf.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


