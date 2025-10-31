Véres háború robbant ki, óriási a tét

Katonai és hírszerzési műveletek sorozatába kezdett az Egyesült Államok Venezuela partjai mentén, zászlajára tűzve a kábítószer-kereskedelem elleni harc jelszavát az elmúlt hónapokban – ismertette Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint írta, a hadműveletek – melyek során már több hajót, sőt tengeralattjárót megsemmisítettek – új fejezetet nyitnak a régió és Washington feszült kapcsolatában.

Donald Trump amerikai és Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Már a hadsereget és a titkosszolgálatot is bevetették

A szakértő felidézte: a 2020-as évek közepére Latin-Amerika egyre inkább olyan térséggé vált, ahol a drogkereskedelem nemcsak a maffiák ügye, hanem államok, hadseregek és titkosszolgálatok is belesodródtak a küzdelembe. Az Egyesült Államok friss műveletei, amelyek közvetlenül Venezuela partjainál történtek, ezt a tendenciát viszik tovább, immár a katonai logika eszközeivel. Washington hivatalos álláspontja szerint az akciók célja a kábítószer-szállítmányok megállítása, a bűnszervezetek logisztikai láncainak felszámolása és a nemzetközi biztonság védelme.

A Fehér Ház közölte: az elfogott hajók, repülők és rejtett tengeri útvonalak nagy része a venezuelai partokról indul vagy ott kap utánpótlást. A döntéshozók szerint a fellépés nem Venezuela, hanem a drogkereskedelem ellen irányul. Ugyanakkor nehéz elválasztani a kettőt, hiszen Nicolás Maduro rendszere évek óta nemzetközi viták és szankciók célpontja, az Egyesült Államok pedig korábban is többször célzott arra, hogy a venezuelai elit egy része maga is érintett a csempészeti hálózatokban. A mostani lépések – hajók megsemmisítése, titkos műveletek engedélyezése, fokozott CIA-jelenlét a karibi térségben – ennek a stratégiai vonalnak a folytatásai.

A kérdés az, meddig tartható fenn a kábítószer-ellenes hadviselés jogi és erkölcsi alapokon úgy, hogy közben ne sodródjon át egy szuverén ország elleni katonai akcióba

– mutatott rá a stratégiai igazgató.

Éles venezuelai reakció

A venezuelai kormány élesen reagált. Maduro elnök „be nem jelentett háborúnak” nevezte az amerikai beavatkozást, és katonai készültséget rendelt el a part menti térségekben. Diplomáciai tiltakozásokat nyújtott be az ENSZ-hez, és a Biztonsági Tanács rendkívüli ülését kérte. Jogászok és nemzetközi megfigyelők úgy vélték, hogy az akciók jogi megítélése nem egyértelmű. Az Egyesült Államok a nemzetközi önvédelemre, illetve a „nemzetközi bűnszervezetek elleni fellépés” elvére hivatkozik, ám ezek az indokok a klasszikus nemzetközi jogban nem hatalmaznak fel automatikus katonai akciókra egy másik állam területén.