varga barnabásaek athéngörögferencváros

Megvan, Varga Barnabást mikorra várják Athénba, hogy az AEK bemutassa + videó

Görög sajtóhírek szerint a végső fázisba érkeztek a tárgyalások a Ferencváros és az AEK Athén között Varga Barnabás átigazolási ügyében. A támadó már a hét végén Athénba utazhat, hogy aláírja a szerződését. Az AEK örül annak, hogy Varga játékban van, így rögtön bevethető. A görög Sport24 portál szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga Barnabás 3,5 éves szerződést ír alá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 17:13
Az AEK Athén titkolta, hogy kiszemelte Varga Barnabást
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár az AEK Athén megpróbálta tagadni, hogy kiszemelte magának Varga Barnabást, a görög média gyakorlatilag már tényként közli, hogy a Ferencváros támadója az AEK-hez igazol. A görög Sportal ma arról írt, hogy Mariosz Iliopulosz tulajdonos még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást. S a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek, már csak néhány adminisztratív lépés van hátra. Görög részről az egyértelmű cél az, hogy Varga Barnabás már a hét végén Athénba utazzon, átessen a szükséges orvosi vizsgálatokon, és ezt követően megtörténik a hivatalos bejelentés.

Varga Barnabás a hét végén az AEK Athén játékosa lehet
Varga Barnabás a hét végén az AEK Athén játékosa lehet (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Varga Barnabás azonnal csatlakozna az AEK Athén csapatához

Varga Barnabás ezután azonnal csatlakozik új csapatához az AEK Athén melletti edzőközpontjában, Spátában. A  Sportal megjegyzi, hogy a magyar támadó fizikai állapotával nincs probléma, hiszen játékban van, a Ferencváros alapembereként folyamatosan pályára lépett, s legutóbb december 19-én is végig pályán volt azon a meccsen, amelyet a Fradi idegenben 1-0-ra megnyert a Diósgyőr ellen.

A görög Sport24 portál szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga Barnabás 3,5 éves szerződést ír alá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.