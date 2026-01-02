Megvan, Varga Barnabást mikorra várják Athénba, hogy az AEK bemutassa + videó

Bár az AEK Athén megpróbálta tagadni, hogy kiszemelte magának Varga Barnabást, a görög média gyakorlatilag már tényként közli, hogy a Ferencváros támadója az AEK-hez igazol. A görög Sportal ma arról írt, hogy Mariosz Iliopulosz tulajdonos még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást. S a tárgyalások a végső szakaszba érkeztek, már csak néhány adminisztratív lépés van hátra. Görög részről az egyértelmű cél az, hogy Varga Barnabás már a hét végén Athénba utazzon, átessen a szükséges orvosi vizsgálatokon, és ezt követően megtörténik a hivatalos bejelentés.

Varga Barnabás a hét végén az AEK Athén játékosa lehet (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Varga Barnabás azonnal csatlakozna az AEK Athén csapatához

Varga Barnabás ezután azonnal csatlakozik új csapatához az AEK Athén melletti edzőközpontjában, Spátában. A Sportal megjegyzi, hogy a magyar támadó fizikai állapotával nincs probléma, hiszen játékban van, a Ferencváros alapembereként folyamatosan pályára lépett, s legutóbb december 19-én is végig pályán volt azon a meccsen, amelyet a Fradi idegenben 1-0-ra megnyert a Diósgyőr ellen.

A görög Sport24 portál szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga Barnabás 3,5 éves szerződést ír alá.