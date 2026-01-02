varga barnabásFerencvároskylian mbappéharry kaneAEK AthénErling Haaland

Varga Barnabás ezért is célpont lett, ma nyilvánosságra hozták a listát + videó

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS kimutatása szerint 2025-ben Erling Haaland volt a világ legeredményesebb futballistája. A Manchester City norvég támadója mögött az angol Harry Kane (Bayern München) áll a második, a francia Kylian Mbappé (Real Madrid) pedig a harnadik helyen. A 20. Varga Barnabás – az európai játékosokat nézve a nyolcadik legjobb –, a Ferencváros támadója, aki görög sajtóhírek szerint már a hét végén aláírhat az AEK Athén csapatához.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 19:29
Varga Barnabás (j), a Ferencváros játékosa ünnepel, miután gólt szerzett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencváros–Fenerbahce mérkőzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én
Bár számunkra Varga Barnabás helyezése a legérdekesebb, először nézzük a dobogósokat! Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban együttesen szerzett 29 góllal zárta a múlt esztendőt, amivel ebben a vonatkozásban ő lett 2025 legeredményesebb labdarúgója – közölte az IFFHS. A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint Haaland angol együttesében nemzetközi riválisok ellen 12, nemzeti csapatában pedig 17 alkalommal talált be tavaly, 29 gólja a sportági história második legmagasabb éves mutatója, csupán Cristiano Ronaldo múlja felül 2017-ben felállított 32 találatos rekordjával.

Varga Barnabás a válogatottban az örmények kapujába is betalált
Varga Barnabás a válogatottban az örmények kapujába is betalált

A 2025-ös vonatkozó lajstrom második helyezettje a Bayern München angol csatára, Harry Kane lett 23 góllal (14+9), a harmadik pedig a Real Madrid francia támadója, Kylian Mbappé 22-vel (15+7). Az aranylabdás francia Ousmané Dembelé (PSG) 13. a 12 góljával (11+1). A magyar válogatott és a Ferencváros csatára, Varga Barnabás a 20. pozíciót érdemelte ki azzal, hogy 11-szer vette be a nemzetközi ellenfelek kapuját a múlt évben, ötször az FTC színeiben, s hatszor a nemzeti együttesben. Az európai játékosokat nézve a nyolcadik legjobb. Ezért is került több csapat célkeresztjébe az átigazolási piacon. Görög sajtóhírek szerint Varga Barnabás már a hét végén aláírhat az AEK Athén csapatához. 

A legeredményesebb húsz játékos: 

Forrás: IFFHS

 Messi és Lewandowski is Varga Barnabás mögött

A legnagyobb nevek közül a jelenleg a szaúdi al-Nasszrt erősítő Ronaldo tavalyi 12 gólja (4+8) a 11. helyhez volt elegendő, az Inter Miami argentin szupersztárja, Lionel Messi 9 (6+3) góljával csak a 42. lett, míg a Barcelona lengyel klasszisa, Robert Lewandowski, aki nyolcszor (4+4) volt eredményes, 57.-ként végzett. Ha két játékosnak ugyanannyi gólja van, a döntő tényező az, hogy ki szerzett több gólt a nemzeti csapatában.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

